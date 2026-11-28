FOTO DE ARCHIVO. Una trabajadora realiza un pago junto a las bombas de combustible en una gasolinera de Pemex, en Ciudad de México. 8 de febrero de 2018. REUTERS/Edgard Garrido

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El pago en efectivo, con monedas y billetes, seguirá vigente en todas las estaciones de servicio y casetas de cobro del país, así lo aclararon la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), quienes reiteraron que el efectivo no será eliminado como forma de pago cuando entre en vigor la Ley de Economía Digital, la cual prevé que al menos 50% de operaciones sean digitales a partir del siguiente año.

Mediante una nota informativa emitida este 28 de noviembre, ambas dependencias detallaron que la migración hacia los pagos digitales en gasolineras y peajes será un proceso gradual que se desarrollará a lo largo de 2027, desmintiendo así las versiones que anticipaban una restricción inmediata en estos sectores.

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El objetivo principal de esta estrategia es fomentar la reducción paulatina en el uso del dinero físico sin generar afectaciones operativas para los comercios ni contratiempos para los automovilistas y transportistas.

El calendario oficial: despliegue tecnológico antes que restricciones

A diferencia de las especulaciones que circularon en días recientes sobre un supuesto veto al dinero en efectivo en las últimas semanas de 2026, el Gobierno federal estableció una hoja de ruta enfocada primero en la infraestructura.

Gobierno descarta eliminar pagos en efectivo en gasolineras (@Hacienda_Mexico)

De acuerdo con el posicionamiento conjunto de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital, la estrategia se regirá bajo tres ejes fundamentales:

Permanencia del efectivo: No habrá ningún tipo de prohibición o eliminación del pago en efectivo en gasolineras ni en plazas de cobro carretero a partir del 18 de diciembre de 2026.

Implementación escalonada en 2027: Los planes para adoptar cobros electrónicos se ejecutarán de forma progresiva durante el próximo año, evitando cambios abruptos en los hábitos de consumo.

Prioridad en infraestructura: Antes de exigir o incentivar masivamente el cobro sin efectivo, las autoridades impulsarán el despliegue de Antes de exigir o incentivar masivamente el cobro sin efectivo, las autoridades impulsarán el despliegue de capacidades tecnológicas necesarias para garantizar que los puntos de venta puedan recibir pagos digitales de manera eficiente y segura.

Este enfoque busca cerrar las brechas de conectividad y equipamiento en las estaciones de combustible y en las vías de comunicación antes de avanzar hacia metas de digitalización más ambiciosas.

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Mesas de diálogo con gasolineros, bancos y operadores carreteros

Para asegurar que la transición hacia los cobros electrónicos responda a la realidad operativa de cada región del país, las autoridades federales informaron que mantienen un canal de comunicación abierto con los principales actores involucrados en la cadena de suministro y movilidad.

Imagen de archivo. Un empleado sostiene una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México. 12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

En estas mesas de trabajo participan de forma permanente y colaborativa:

Representantes del sector gasolinero y empresarios expendedores de combustible.

Instituciones de servicios bancarios y financieros.

Caminos y Puentes Federales ( Capufe ).

Concesionarios carreteros y operadores de sistemas de telepeaje.

Según lo expuesto por la SHCP y la ATDT, este diálogo tiene como finalidad que las futuras disposiciones legales que definirán la gradualidad del programa atiendan las necesidades técnicas del sector privado y, al mismo tiempo, protejan los derechos y la experiencia de los usuarios finales.

Certeza para automovilistas y el sector transporte

La aclaración oficial brinda certidumbre de cara a la temporada vacacional de invierno, un periodo en el que se registra uno de los mayores flujos vehiculares en las autopistas federales y un incremento significativo en la demanda de combustibles.

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Con esta postura, los conductores que transiten por las carreteras administradas por Capufe o por concesionarios privados, así como quienes acudan a cargar gasolina en cualquier entidad federativa, tienen la garantía de que podrán liquidar sus consumos con dinero en efectivo, tarjetas bancarias o dispositivos de telepeaje según su preferencia y disponibilidad.

Una mano acerca una tarjeta bancaria a una terminal de cobro junto a dinero en efectivo y una pantalla con la confirmación de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, para los operadores de estaciones de servicio y plazas de cobro, el anuncio elimina la presión de tener que realizar reconversiones tecnológicas inmediatas antes de finalizar el año, otorgándoles un horizonte de planeación a lo largo de 2027 para adaptar sus terminales, sistemas de conectividad y procesos administrativos hacia la digitalización de pagos.

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Hacia una modernización gradual de los medios de pago

La creación y participación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones junto con la Secretaría de Hacienda en este anuncio subraya la intención de modernizar los esquemas de transacción en sectores estratégicos de la economía cotidiana.

La reducción paulatina del efectivo en puntos de alta rotación, como las casetas de peaje y las gasolineras, suele asociarse con beneficios en materia de agilización de tiempos de espera, trazabilidad financiera y seguridad en el manejo de valores. Sin embargo, al descartar cualquier medida coercitiva o de eliminación inmediata, el Gobierno de México apuesta por una adopción orgánica respaldada por el fortalecimiento previo de las redes de telecomunicaciones y servicios financieros en todo el territorio nacional.

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