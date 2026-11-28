El Frente Frío número 8 mantiene una alerta meteorológica activa en la capital, lo que obliga a quienes planean salir a revisar horarios y a considerar llevar paraguas o ropa de abrigo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México combina este sábado 28 de noviembre una nutrida agenda de festivales, conciertos y actividades familiares con la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. Pese a las lluvias fuertes y el descenso de temperatura que afectan la capital desde la madrugada, ninguno de los eventos programados ha sido cancelado hasta el momento.

El Frente Frío número 8 mantiene una alerta meteorológica activa en la capital, lo que obliga a quienes planean salir a revisar horarios y a considerar llevar paraguas o ropa de abrigo. La oferta del día incluye desde desfiles navideños y festivales gastronómicos hasta un festival de música urbana con artistas internacionales.

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El Bogueto/Instagram

Qué pasará con el desfile Bolo Fest en Paseo de la Reforma

Campaña promocional animada de la tienda departamental Liverpool para el Bolo Fest (Instagram/Historias)

El Bolo Fest 2026, el desfile navideño organizado por Liverpool, es uno de los eventos más esperados de la temporada y también el más expuesto a las condiciones del día por desarrollarse al aire libre. La actividad reúne carros alegóricos, hasta 3,000 integrantes, 11 bandas de música y 15 globos gigantes inflables.

Según los reportes meteorológicos más recientes, la probabilidad de lluvia durante el horario del desfile es de 55% a las 3:00 pm, 60% a las 4:00 pm y 55% a las 5:00 pm. (Visuales IA / Infobae México)

El desfile inicia a las 3:00 pm en la Fuente de la Diana Cazadora y recorre Paseo de la Reforma con destino al Monumento a la Revolución. La entrada es gratuita para todo el público.

Según los reportes meteorológicos más recientes, la probabilidad de lluvia durante el horario del desfile es de 55% a las 3:00 pm, 60% a las 4:00 pm y 55% a las 5:00 pm. Se prevén precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, de las más fuertes registradas para estas fechas en los últimos años.

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Hasta el momento, los organizadores no han anunciado cancelación ni cambio de fecha del Bolo Fest, aunque la alerta meteorológica de Protección Civil se mantiene activa y la situación se monitorea de cerca. Para quienes prefieran no exponerse a la lluvia o el frío, el desfile contará con transmisión en vivo.

Festivales gastronómicos para todos los gustos

La oferta culinaria domina buena parte de la agenda del sábado, con opciones que van de la cocina internacional a las tradiciones regionales mexicanas. Estas son las principales alternativas gastronómicas del día:

Una mesa en los jardines del Complejo Cultural Los Pinos reúne platos tradicionales de Francia y México durante la celebración del Festival Gastronómico Francés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Festival ¡Qué Gusto!, en el Complejo Cultural Los Pinos, de 10:00 am a 5:00 pm. El encuentro celebra los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia con la participación de chefs franceses y cocineras tradicionales mexicanas. Habrá baguettes, quesos, sándwiches gourmet, crepas y pastelería francesa. La entrada es gratuita, aunque el consumo de alimentos tiene costo.

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Festival Artesanal del Café, Chocolate y más, en Jalapa 38, colonia Roma Norte, de 11:00 am a 7:00 pm. Participan más de 60 productores artesanales con propuestas pensadas para las fiestas decembrinas. El acceso no tiene costo.

Rooibos sticky naartjie tea and a red cappuccino are placed on a table at Honest Chocolate Cafe in Wale Street, Cape Town, South Africa, October 30, 2025. REUTERS/Esa Alexander

Feria de la Barbacoa de San Salvador Cuauhtenco, que inaugura su edición XXVI en la alcaldía Milpa Alta. Es uno de los eventos gastronómicos más importantes de la capital, con tacos de maciza, costilla, espaldilla y surtida, elaborados con tortilla hecha a mano.

Feria Artesanal Colores y Sabores de Yucatán, en el Museo Nacional de las Culturas Populares, de 11:00 am a 7:00 pm. El evento, que se extiende hasta el domingo 29, reúne artesanías, textiles y gastronomía yucateca: tacos de cochinita, panuchos, salbutes, papadzules, relleno negro, poc chuc y marquesitas.

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Coca-Cola Flow Fest reúne a más de 60 artistas urbanos

El Coca-Cola Flow Fest 2026 se celebra este sábado y domingo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, con un cartel que supera los 60 artistas del reggaetón, el trap latino y géneros urbanos. Las actividades comienzan a las 3:00 pm.

El cartel completo del festival reúne a artistas de diferentes egéneros y nacionalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada del sábado tiene como principales presentaciones a Manuel Turizo, Grupo Frontera y Anuel AA en el escenario Coca-Cola, además de Ñengo Flow, Chencho Corleone y Tito Double P en el escenario Sprite. También se presentan Tokischa, Kevin Roldán, Zion, Eme Malafe, Six Sex y Gabito Ballesteros, entre otros artistas distribuidos en los escenarios Coca-Cola Sessions, Dembow y Little Caesars.

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El cantante Gabito Ballesteros figura en el cartel del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 para una presentación programada el sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Coca-Cola Flow Fest)

El festival se desarrolla en cinco escenarios simultáneos, con presentaciones que inician desde las 3:00 pm y se extienden hasta pasada la medianoche. El domingo 29 de noviembre, segunda jornada del festival, tendrá como cabezas de cartel a Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Farruko, además de Eladio Carrión, J Álvarez, Tito El Bambino y Dei V.

Conciertos y bailes gratuitos en distintos puntos de la ciudad

Para quienes buscan música sin costo de entrada, la capital ofrece dos alternativas principales este sábado, ambas con programación que se extiende durante buena parte de la tarde.

Los integrantes de la Sonora Santanera y la cantante María Fernanda posan con sus instrumentos frente a una plaza urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Parque Maria Luisa, de la colonia Industrial, la Sonora Santanera se presenta junto a María Fernanda a las 12:00 pm, en un baile gratuito que celebra el centenario del parque. La agrupación interpretará algunos de sus temas más conocidos, como “La boa”, “Perfume de gardenias”, “El ladrón”, “Luces de Nueva York” y “Amor de cabaret”.

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FARO Indios Verdes celebra su 17° aniversario con una programación que arranca a las 11:00 am e incluye talleres, exposiciones y comida comunitaria. En cuanto a música, a las 2:00 pm habrá una tocada de rock, a las 4:00 pm banda sinaloense, a las 5:30 pm baile sonidero y a las 6:30 pm cumbia andina con el Grupo Tikal. Todas las actividades son de entrada libre.

Arranca el ambiente navideño con el encendido del árbol en Buenavista

La explanada del Tren Suburbano Buenavista, ubicada en el Eje 1 Norte Mosqueta esquina con avenida Insurgentes Norte, es sede este sábado del encendido del árbol de Navidad que año con año se instala en el lugar.

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Un cartel anuncia el encendido del árbol de Navidad con presentaciones musicales en la explanada de la estación Buenavista del Tren Suburbano en la Ciudad de México. (Tren Suburbano/Instagram)

El evento comienza a las 3:00 pm con entrada libre y contempla presentaciones musicales a lo largo de la tarde: baile sonidero a cargo del Sonido Los Jrs, un tributo a 31 Minutos, sets de DJ y música regional. También está programada música pensada para las infancias.

Como parte de la celebración, está confirmada la visita de Santa Claus, uno de los atractivos principales para las familias que acudan al encendido de luces.

Qué dice el pronóstico del clima para hoy en CDMX

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la capital tendrá un ambiente frío a muy frío, con cielo mayormente nublado y lluvias fuertes durante las primeras horas del día, que disminuirán en intensidad conforme avance la tarde. Las precipitaciones podrían dejar acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

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El termómetro registrará temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius y máximas de apenas 10 a 12 grados Celsius, con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. El organismo también contempla la posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas altas del Valle de México, aunque no señala a la capital como zona específica para ese fenómeno.

¿Hay cancelaciones por el clima en la Ciudad de México este sábado 28 de noviembre? Hasta el momento, ningún festival, concierto o desfile programado para hoy ha sido suspendido. Protección Civil mantiene una alerta meteorológica activa por la tormenta invernal, pero los organizadores de los eventos no han reportado cambios de fecha ni cancelaciones.

CONAGUA advierte que las lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en algunas zonas. La recomendación para quienes asistan a actividades al aire libre es considerar posibles retrasos en los traslados por encharcamientos.

Más opciones culturales y familiares para hoy

Además de los festivales gastronómicos, los conciertos y el encendido del árbol de Buenavista, la agenda del sábado incluye otras alternativas, varias de ellas bajo techo ante el pronóstico de lluvia:

Roll a Game, en el Centro Banamex, de 11:00 am a 7:00 pm. El boleto incluye mesas para probar juegos de mesa, partidas de rol y actividades como pintura de miniaturas. El precio es de 270 pesos en preventa y 295 pesos en taquilla; los menores de 5 años entran gratis.

Clara y el Cascanueces, montaje del Taller Coreográfico de la UNAM que presenta una versión contemporánea del clásico de Chaikovski, con escenografía elaborada a partir de materiales reciclados.

Exposición de piñatas en el Museo de Arte Popular (MAP). El patio del recinto reúne 127 piñatas del concurso anual, dedicado este año a los vínculos entre México y Francia.

“El caso de las petunias pisoteadas”, obra del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, en el Centro Cultural José Martí, a las 4:00 pm.

Rayitos de sol, actividad para público infantil en el Centro Cultural de España en México, con dos sesiones: de 10:00 a 11:00 am y de 11:00 am a mediodía.

Exponencial Danza Folclórica, en FARO de Oriente, muestra de los talleres de danza folclórica con participantes de distintas generaciones, a las 2:00 pm y 2:30 pm.

Transmisiones en vivo de partidos y retas de futbol en el Centro Cívico Nueva Aragón, a partir de las 7:30 pm.

Con esta oferta, la Ciudad de México sostiene su agenda cultural y recreativa del último fin de semana de noviembre bajo el monitoreo constante de Protección Civil ante la evolución de la tormenta invernal que afecta a la capital y a entidades cercanas como el Estado de México, Morelos y Puebla.