Temporada invernal CDMX Crédito: Cuartoscuro

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Durante los últimos días, la Ciudad de México ha registrado bajas temperaturas y lluvias relacionadas con la primera tormenta invernal de la temporada, condiciones que han provocado un ambiente frío en distintas zonas de la capital del país.

Ante estas condiciones climatológicas, en diversas alcaldías de la CDMX se pusieron en marcha albergues para cuidar del clima fresco a personas en situación de calle y perros sin hogar.

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¿Dónde están los albergues en la CDMX?

En la Ciudad de México existen albergues y Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) que ofrecen alojamiento, alimentación, atención médica y acompañamiento a ciudadanos que no cuentan con una casa.

Durante esta temporada invernal, el Gobierno capitalino habilitó puntos de atención y reforzó los recorridos de brigadas. Estos son algunos de los espacios y sus ubicaciones:

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Villa Mujeres”

Dirección: Calle Margarita Maza de Juárez #150, Col. Patera Vallejo I Sección (o Vallejo), Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07710 / 07870, Ciudad de México

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00; sábados y domingos de 7:00 a 19:00

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Azcapotzalco”

Dirección: Calle Del Rosario / Andador 3, Col. San Martín Xochinahuac, C.P. 02120, Alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 hora

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Cuautepec”

Dirección: Calle Cometa S/N, Quetzalcóatl 3, Cuautepec Barrio Alto, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07010 / 07100, Ciudad de México.

Horario: Lunes a domingo de 7:00 a 19:00 hrs.

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Coruña Hombres”

Dirección: Calle Sabadell #34, colonia Bellavista (Ampliación Bellavista), C.P. 09860, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Cuemanco”

Dirección: Calle Canal Nacional #294, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, Alcaldía Coyoacán, CDMX.

Horario: Operación continua (24 horas, los 365 días del año) como residencia y centro de asistencia social.

Una guía de Infobae señala los albergues para personas vulnerables y los refugios de animales habilitados durante el invierno en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Atlampa”

Dirección: Av. Canal Nacional s/n, Col. Villa Quietud, Coyoacán, 04960 Ciudad de México, CDMX (entre Calz. del Hueso y Calz. de las Bombas).

Horario: Abierto las 24 horas, todos los días de la semana.

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Cascada”

Dirección: Enna 96, Santa Martha Acatitla Nte. (San Lorenzo Xicoténcatl), Iztapalapa, 09140 Ciudad de México, CDMX.

Horario: Funciona de forma permanente los 365 días del año para residentes

Centro de Asistencia, Cuidado e Integración Social “Torres de Potrero”

Dirección: Francisco González Bocanegra s/n, Col. Torres de Potrero, Álvaro Obregón, 01840 Ciudad de México, CDMX

Horario: Operación continua los 365 días del año

Refugios para perros y animales de la calle en la temporada invernal

Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl

Ubicación: Alameda Oriente, alcaldía Venustiano Carranza, detrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Capacidad: hasta 600 perros y gatos.

Servicios: rescate, rehabilitación, atención veterinaria y adopción.

Es un refugio público de carácter temporal.

Centro de Transferencia Canina del Metro (CTC)

Ubicación: Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

Recibe perros rescatados de las instalaciones del Metro.

Brigada de Vigilancia Animal (BVA)

Ubicación: Avenida Manuel Ávila Camacho s/n, colonia Ciénega Grande, alcaldía Xochimilco.

Teléfono: 55 1312 4660.

Albergue En Busca de un Hogar

Ubicación: Xochicalco 95 bis, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez.

Teléfono: 55 2498 0407.

Se activa Alerta Naranja por persistencia de lluvias en toda la Ciudad de México

Este sábado 28 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en la Ciudad de México, continuarán las lluvias, con mayores acumulados en el sur y poniente; se mantendrá ambiente frío a muy frío durante el día.

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Asimismo, se activó alerta naranja por persistencia de lluvias en todas las alcaldías de la capital. Se prevé lluvia de 30 y 49 milímetros (mm) desde las 7:45 horas del día de hoy y hasta la madrugada del domingo.

La temperatura máxima será de 11 grados °C, manteniéndose baja durante el día, para las 6:00 horas del domingo se prevén 8°C por lo que habrá una madrugada fría a muy fría. Soplarán vientos de dirección variable con rachas de 45 kilómetros por hora.