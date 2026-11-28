Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs fue trasladado al Penal de penal de Puente Grande (Anayeli Tapia/Infobae)

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Rafael Álvarez Ayala, alias El R2, fue trasladado en ambulancia al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, luego de permanecer varios días hospitalizado por las lesiones que sufrió durante un operativo de fuerzas federales en Guadalajara, donde fue capturado y quedo en calidad de detenido.

El traslado se realizó este viernes 27 de noviembre, mediante un dispositivo de seguridad de 10 unidades blindadas desplegadas para garantizar su movilización desde el centro hospitalario hasta el centro penitenciario, donde quedará bajo custodia de las autoridades.

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El movimiento representa un nuevo capítulo en el caso de El R2, quien fue detenido durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en la capital jalisciense y cuya condición médica había impedido que fuera ingresado anteriormente a prisión.

El ingreso de El R2 al penal ocurre después de que las autoridades pospusieran una primera movilización, programada el pasado 10 de noviembre, debido a complicaciones en su estado de salud.

En aquella ocasión, una ambulancia de terapia intensiva del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Jalisco ingresó al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para realizar el traslado. Sin embargo, la unidad salió del nosocomio sin el detenido, luego de que presentara taquicardia y presión arterial elevada, condiciones que impidieron continuar con el procedimiento.

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Así fue detenido El R2 en Guadalajara

Un Ministerio Público reconstruyó ante un juez el operativo que terminó con Rafael Álvarez Ayala en el suelo, ofreciendo vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su arresto en Guadalajara. (Reuters/FGR)

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el pasado 8 de noviembre durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Marina en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte, en Guadalajara.

La intervención derivó en un enfrentamiento armado entre los efectivos navales y personas que acompañaban al presunto líder criminal. Durante el intercambio de disparos, El R2 resultó lesionado por impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Tras su captura, fue llevado al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde recibió atención médica y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

Entre las lesiones que presentaba se reportaron una perforación de colon, una fractura en el antebrazo derecho y una fractura expuesta en el fémur izquierdo. La gravedad de estas heridas obligó a mantenerlo hospitalizado y bajo vigilancia médica y custodia de fuerzas federales.

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¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, alias El R2?

El detenido es señalado por las autoridades como presunto líder de la organización criminal conocida como Los Rs, una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su nombre también ha sido relacionado con actividades delictivas en Michoacán y Jalisco. Entre las investigaciones que rodean a esta estructura criminal se encuentran señalamientos por extorsiones a productores agrícolas y comerciantes, así como otros delitos de alto impacto.

Rafael Álvarez Ayala es hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como El R1, quien también es identificado como integrante de la estructura criminal y fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco.

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La detención de El R2 representó uno de los golpes recientes contra esta célula criminal, debido a la posición de liderazgo que presuntamente mantenía dentro de Los Rs.

Los otros detenidos ya habían sido enviados a Puente Grande

Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco. Captura de pantalla

El traslado de Rafael N se produce después de que otras 20 personas detenidas durante el operativo del 8 de noviembre fueran ingresadas al complejo penitenciario de Puente Grande.

Entre los arrestados había presuntos integrantes de la estructura criminal, así como trabajadores del restaurante Sabea y músicos de la agrupación norteña Los Arras, quienes se encontraban en el establecimiento cuando ocurrió la intervención de las fuerzas federales.

Sin embargo el pasado 12 de noviembre, 15 personas fueron dejadas en libertad, aunque deberán seguir su proceso judicial meseros y los integrantes de Los Arras.

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Mientras las personas que siguen detenidas eran los escoltas de Rafael ‘N’, entre los que se encontraban ‘El Prángana’, ‘El Fénix’, Óscar ‘N’ y Fernando Omar ‘N’.

Con el traslado de El R2 en ambulancia, las autoridades concretaron su ingreso al centro penitenciario después de más de dos semanas de permanecer hospitalizado y bajo resguardo.

Su situación jurídica deberá continuar su curso ante las instancias judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con su presunta participación en actividades delictivas.