Blanca Cruz se reunió con los dirigentes del PRI, Morena, PT, PVEM, SOMOS y PAZ. | INE

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Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), se reunió con los dirigentes de los partidos políticos, tanto de oposición como de la alianza del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación.

En un comunicado, el INE indicó que la consejera presidenta provisional se reunió esta semana con Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Guadalupe Acosta Naranjo, de SOMOS; y Hugo Eric Flores Cervantes, del nuevo partido PAZ.

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En el mismo periodo sostuvo encuentros por separado con Alberto Anaya, presidente nacional del Partido del Trabajo (PT); Karen Castrejón, del Verde Ecologista de México (PVEM); y Ariadna Montiel, de Morena.

Sin embargo, resaltó que la invitación permanece abierta a las dirigencias de todos los partidos políticos nacionales, como el Partido Acción Nacional (PAN).

Explicó que durante las reuniones, se escucharon los planteamientos de cada fuerza política y se abordaron temas del calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, sin dar más detalles.

Resaltó que con estos encuentros, el INE fortalece el diálogo con las fuerzas políticas y contribuye a dar certeza a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en apego a los principios rectores de la función electoral; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad.

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Esto último, en medio de las acusaciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de la oposición, sobre que presuntamente buscan aprovechar las denuncias de presuntas irregularidades en contrataciones del INE para desligitimar y generar desconfianza sobre la elección federal del 6 de junio.

Abre debate por las plurinominales: Morena, PT y PVEM defienden medir la sobrerrepresentación

El Instituto Nacional Electoral (INE) reunió a representantes de cinco partidos en un foro sobre los alcances de la representación proporcional y la forma en que deben asignarse las 200 diputaciones plurinominales.

El debate evidenció posturas enfrentadas sobre la sobrerrepresentación, las coaliciones, la afiliación efectiva y la relación entre los votos obtenidos y la integración de la Cámara de Diputados.

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Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena defendieron que los límites de sobrerrepresentación previstos en el artículo 54 de la Constitución se apliquen a cada partido de forma individual, no a las coaliciones. Los tres coincidieron en que ese criterio responde al texto constitucional, ha sido utilizado en elecciones previas y cuenta con respaldo de resoluciones jurisdiccionales. También señalaron que cualquier cambio tendría que surgir de una reforma legal futura y no de una nueva interpretación durante el proceso electoral.

El PT subrayó que la representación proporcional permite la convivencia entre mayorías y minorías. El Partido Verde sostuvo que el mecanismo protege la pluralidad y debe respetar la voluntad expresada en las urnas.

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Mientras que Morena afirmó que el debate debe resolverse con apego estricto a la Constitución. En contraste, representantes de PAZ y SOMOS pidieron una revisión integral de la fórmula.

El nuevo partido planteó que la aplicación vigente puede generar distorsiones entre el porcentaje de votos y el número de curules, en especial cuando se analiza la sobrerrepresentación por partido y no por coalición.

SOMOS citó la experiencia de 2024 y propuso criterios que reflejen con mayor precisión el respaldo electoral de cada fuerza.

La consejera Norma De La Cruz Magaña informó que el INE convocó a los ocho partidos nacionales, aunque algunos decidieron no participar.