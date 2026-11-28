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La noche del 25 de noviembre, la primera de tormenta invernal en la capital del país concluyó con saldo blanco, sin personas lesionadas ni daños mayores en la infraestructura urbana, según reportó durante las primeras horas de la mañana la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien detalló el despliegue de decenas de brigadistas para mitigar los efectos de las lluvias y el descenso térmico.

Durante la jornada nocturna y la madrugada, autoridades locales auxiliaron a 321 personas en situación de calle, retiraron árboles caídos y desazolvaron siete puntos con encharcamientos.

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De acuerdo con el balance emitido por el Gobierno de la Ciudad de México, las acciones de emergencia se concentraron tanto en la asistencia social a grupos vulnerables como en la atención inmediata a incidentes viales e hidráulicos en distintas demarcaciones.

Atención a personas en situación de calle ante el frío extremo

El operativo se focalizó durante la noche en la alcaldía Cuauhtémoc. A partir de las 18:00 horas, cuatro vehículos oficiales y 168 elementos de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizaron recorridos itinerantes para localizar y resguardar a población callejera.

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Como resultado de esta movilización nocturna, 321 personas recibieron apoyo directo, consistente en:

Kits de invierno integrados por gorro, bufanda y guantes.

Prendas de abrigo , como chamarras y sudaderas, además de cobijas.

Raciones de alimentos calientes, acompañadas de pan y café para contrarrestar las bajas temperaturas.

Clara Brugada reporta saldo blanco

Este despliegue forma parte de una estrategia permanente que opera mediante cuatro puntos fijos de atención ubicados en la Alameda Central, Plaza de las Conchitas, Plaza de la Soledad y la Central de Abasto (CEDA). En estos espacios laboran diariamente 80 servidores públicos de SEBIEN, Protección Civil y la Secretaría de Salud (SEDESA), atendiendo a un promedio de mil 200 ciudadanos por día.

Según cifras oficiales acumuladas en la temporada invernal, la administración capitalina suma 63 mil 600 atenciones, que incluyen 21 mil 200 cenas calientes, 21 mil 200 paquetes invernales, 300 dosis de vacunación (contra influenza, neumococo y COVID-19) y mil 300 consultas de medicina general, enfermería, salud mental y atención bucal.

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Ampliación de brigadas hacia otras alcaldías

Para reforzar la cobertura durante el resto del fin de semana, las autoridades informaron que las brigadas itinerantes extenderán sus recorridos hacia las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La selección de estas tres demarcaciones responde a criterios demográficos y de vulnerabilidad, ya que concentran en conjunto el 75 por ciento de la población en situación de calle de toda la capital, lo que las convierte en zonas prioritarias ante el pronóstico de bajas temperaturas.

Encharcamientos, caída de árboles y estado de la red hidráulica

A través de una publicación en redes sociales, la jefa de Gobierno capitalino detalló que las rachas de viento y la acumulación de agua generaron incidentes menores que fueron atendidos sin reportes de heridos.

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De acuerdo a su reporte, Protección Civil atendió la caída de dos árboles y cuatro ramas sin que se reportaran personas lesionadas por estos hechos.

Asimismo, Brugada detalló que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) atendió encharcamientos en 7 puntos a lo largo de la capital, asimismo, detalló que dispuso guardias en 8 alcaldías durante la madrugada. “Los niveles de presas, lagunas y cauces se reportaron estables”, puntualizó la mandataria.

Pronóstico del clima y líneas de emergencia en CDMX

Para el transcurso de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la continuidad de lluvias con intervalos de chubascos en las 16 alcaldías, con mayor intensidad prevista entre las 6:00 y las 9:00 horas.

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Ante la persistencia de humedad y ambiente frío, las autoridades capitalinas recomendaron a la población salir abrigada, resguardarse durante las precipitaciones y evitar cruzar corrientes de agua o zonas encharcadas.

Para atención ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene habilitado el número 911 para emergencias generales y la *Línea H2O (426) para reportar fugas, coladeras obstruidas o encharcamientos en la vía pública.