Cinco escenarios funcionarán de manera simultánea durante toda la tarde y la noche: Coca-Cola Stage, Coca-Cola Sessions, Sprite Stage, Dembow Vicky’s y Little Caesars Stage. (Composición: Zurisaddai González/Coca-Cola Flow Fest/Redes sociales)

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El Coca-Cola Flow Fest 2026 llega hoy, sábado 28 de noviembre, a su primera jornada en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Las puertas abren a la 1:00 pm y las presentaciones musicales se extienden desde las 3:00 pm hasta las 2:00 am del domingo.

Cinco escenarios funcionarán de manera simultánea durante toda la tarde y la noche: Coca-Cola Stage, Coca-Cola Sessions, Sprite Stage, Dembow Vicky’s y Little Caesars Stage.

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Historias/Instagram /Coca Cola Flow Fest- El Bogueto

Horarios del escenario Coca-Cola Stage

El escenario principal reúne a Manuel Turizo, Grupo Frontera y Anuel AA como cierres de la jornada:

El cantante de género urbano tuvo que cambiar la fecha de sus conciertos en México. (Ocesa)

3:00 pm: Cael Roldán

3:50 pm: Flvckka

4:40 pm: Uzielito Mix

5:45 pm: Kevin Roldán

6:50 pm: Zion

8:05 pm: El Bogueto

9:25 pm: Manuel Turizo

10:50 pm: Grupo Frontera

12:45 am: Anuel AA

(Zurisaddai González/Infobae)

Horarios del escenario Sprite Stage

En este escenario, Chencho Corleone y Tito Double P cierran la noche:

3:25 pm: Alanis Yuki

4:20 pm: Loyaltty

5:20 pm: Ken-Y

6:20 pm: Clarent

7:30 pm: Tokischa

8:45 pm: Ñengo Flow

10:25 pm: Chencho Corleone

11:55 pm: Tito Double P

Tito Doble P, cantante de corridos tumbados. (Instagram)

Horarios del escenario Coca-Cola Sessions

Este escenario tiene una programación más reducida, con Tainy como cierre:

7:35 pm: Eslabón Armado

8:55 pm: Gabito Ballesteros

10:20 pm: Tainy

El cantante Gabito Ballesteros figura en el cartel del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 para una presentación programada el sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Coca-Cola Flow Fest)

Horarios del escenario Dembow Vicky’s

La jornada en este escenario concluye con MC Davo:

3:00 pm: Lucas Gael

3:45 pm: Tobal MJ

4:35 pm: Lauty Gram

5:20 pm: Seven Kayne

6:20 pm: Eme Malafe

7:25 pm: Legallyrxx

8:25 pm: Six Sex

9:20 pm: C.R.O.

10:25 pm: Sinaka

11:25 pm: Denna La Porri

12:35 am: MC Davo

Horarios del escenario Little Caesars Stage

El quinto escenario cierra con Mami Pistola:

3:10 pm: Pepo Mix

4:05 pm: Ivy Wavy

5:00 pm: Daizak

6:05 pm: Yurgenis

7:00 pm: Maracuyá

7:50 pm: DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero

8:55 pm: Chzter

9:55 pm: Ikoniko

11:00 pm: DJ Ishi

11:50 pm: Mami Pistola

El mapa del festival Coca-Cola Flow Fest detalla la ubicación de los cinco escenarios principales, los accesos por las puertas 6 y 15, y los diferentes puntos de servicios y atención médica. (Coca-Cola Flow Fest)

Empalmes de horarios entre escenarios

La programación simultánea genera varios cruces que el público deberá resolver según sus preferencias.

Una programación detalla los horarios y los escenarios de las presentaciones artísticas del festival Coca-Cola Flow Fest para el sábado 28 de noviembre. (Coca-Cola Flow Fest 2026)

El tramo de cierre concentra el mayor solapamiento: entre las 12:45 y la 1:10 am, coinciden Anuel AA en Coca-Cola, Tito Double P en Sprite y MC Davo en Dembow Vicky’s.

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Otro cruce ocurre entre las 10:50 y las 11:25 pm, cuando Grupo Frontera actúa en el escenario principal mientras Chencho Corleone se presenta en Sprite y Denna La Porri en Dembow Vicky’s.

Los principales empalmes de la jornada son:

12:45 a 1:10 am: Anuel AA (Coca-Cola) frente a Tito Double P (Sprite) y, de forma parcial, MC Davo (Dembow Vicky’s).

10:50 a 11:25 pm: Grupo Frontera (Coca-Cola) frente a Chencho Corleone (Sprite) y Denna La Porri (Dembow Vicky’s).

9:25 a 10:05 pm: Manuel Turizo (Coca-Cola) frente a C.R.O. (Dembow Vicky’s).

9:55 a 10:20 pm: tramo final de Manuel Turizo (Coca-Cola) frente a Ikoniko (Little Caesars).

8:05 a 8:40 pm: El Bogueto (Coca-Cola) frente a DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero (Little Caesars).

6:50 a 7:05 pm: Zion (Coca-Cola) frente a Clarent (Sprite) y Eme Malafe (Dembow Vicky’s).

El cartel completo del festival reúne a artistas de diferentes egéneros y nacionalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Para acceder al recinto en transporte público, la Línea 9 del Metro cuenta con tres estaciones cercanas: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

El Metrobús ofrece la Línea 2 como principal alternativa, con las estaciones UPIICSA y El Rodeo recomendadas para la Puerta 14, e Iztacalco para la Puerta 15.

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La organización del festival habilitó los accesos peatonales en las puertas 6, 14 y 15 del Autódromo. También existe la opción de la Línea 2 del Trolebús, con paradas en Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y avenida Río Churubusco.

Cómo volver a casa después del festival

El Metrobús extiende el servicio de sus Líneas 1, 2 y 7 hasta la 1:00 am durante la noche del festival, una hora adicional respecto a su horario habitual de cierre a medianoche.

El Metro, en cambio, mantiene su horario regular hasta las 12:00 am, por lo que quienes permanezcan en los últimos shows deberán considerar otras alternativas de regreso.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 19 de noviembre. (Facebook: Metro CDMX)

El festival también ofrece Ticket2Ride, su servicio oficial de transporte, cuyos puntos de salida y condiciones pueden consultarse a través de Ticketmaster.

Clima previsto para la jornada

La Ciudad de México registra este sábado una probabilidad de lluvia del 98% durante el día, con una nubosidad del 99% en horas diurnas y del 100% durante la noche.

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La temperatura oscilará entre una mínima de 7.6 grados y una máxima de 12.8 grados, con ráfagas de viento de 11.1 kilómetros por hora tanto en el día como en la noche.

Las condiciones corresponden a la primera tormenta invernal de la temporada, que mantiene chubascos con lluvias puntuales fuertes sobre la capital y zonas cercanas como el Estado de México, Morelos y Puebla.

Objetos prohibidos en el Flow Fest 2026

La organización del festival estableció un reglamento de seguridad que restringe el ingreso de artículos que puedan representar un riesgo o afectar el desarrollo de los espectáculos. Los asistentes estarán sujetos a revisión por parte del personal de seguridad al ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Una señal de prohibición indica la restricción de paraguas mediante un pictograma tachado por una barra diagonal roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los objetos prohibidos se encuentran:

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, encendedores y vapes.

Cámaras profesionales, equipo de audio o video, GoPro, trípodes y palos para selfies.

Laptops, tabletas, iPads y lectores electrónicos.

Alimentos y bebidas ajenas al evento, incluidas las energéticas y alcohólicas.

Paraguas, sombrillas, sillas, cobijas y casas de campaña.

Aerosoles, perfumes, drones y rayos láser.

Armas, objetos punzocortantes, spray de pimienta y pirotecnia.

Medicamentos de venta libre sin receta médica.

Cadenas largas y joyería con picos.

Mochilas que superen los 30 por 30 centímetros.

Pilas sueltas, con excepción de baterías externas para celulares.

Los organizadores también precisaron que no estará permitido salir del recinto y volver a ingresar, por lo que recomiendan llevar todos los artículos necesarios desde el inicio de la jornada.

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Rutas y horarios especiales del Metrobús

El Metrobús de la Ciudad de México implementó un operativo especial con horario extendido para facilitar el regreso de los asistentes al festival.

La Línea 2, que corre entre Tacubaya y Tepalcates, es la principal alternativa para quienes salgan del Autódromo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Líneas 1, 2 y 7 operan con servicio ampliado hasta la 1:00 am durante la noche del sábado, una hora adicional respecto al cierre habitual a medianoche. Las unidades salen aproximadamente cada 10 minutos desde las terminales durante el horario nocturno.

La Línea 2, que corre entre Tacubaya y Tepalcates, es la principal alternativa para quienes salgan del Autódromo:

Dirección Tacubaya : para quienes se dirijan hacia el centro-sur y poniente de la ciudad.

Dirección Tepalcates: para los asistentes que necesiten trasladarse hacia el oriente de la capital.

La Línea 1 (Indios Verdes-El Caminero) permite continuar el recorrido sobre avenida Insurgentes mediante transbordo entre las estaciones Nuevo León y Viaducto.

La Línea 7 (Indios Verdes-Campo Marte) ofrece una alternativa sobre Paseo de la Reforma, aunque no pasa directamente por el Autódromo.

Para llegar al recinto, las estaciones recomendadas de la Línea 2 son UPIICSA y El Rodeo para quienes ingresen por la Puerta 14, e Iztacalco para la Puerta 15.

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