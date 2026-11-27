El líder de los diputados de Morena Ricardo Monreal sigue poniendo pretextos para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló su postura sobre la propuesta impulsada por su partido, Morena, para eliminar las diputaciones plurinominales.

Este viernes, el legislador zacatecano dijo estár de acuerdo con la propuesta; sin embargo, descartó, por el momento, una reforma para eliminar las diputaciones plurinominales, pero esperarán a que llegue el “momento oportuno”.

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Ricardo Monreal respalda propuesta para eliminar diputaciones plurinominales

Al ser abordado por reporteros, en la sede de la Cámara de Diputados, calificó como “bueno” el planteamiento de eliminar las 200 diputaciones plurinominales y la clausula de gobernabilidad, realizada por sus correligionarios Ignacio Mier y Arturo Ávila.

Desde el punto de vista del coordinador de los diputados de Morena, con dicha reforma se acabaría el debate en torno al criterio que aplicaría el Instituto Nacional Electoral (INE) para distribuir las diputaciones plurinominales en 2027 y que generado inconformidad entre la oposición.

Una de las reacciones que más llamó la atención, fue la del Partido Acción Nacional (PAN), que incluso amagó con no participar en los comicios para renovar la Cámara Baja.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pretende reducir el número de legisladores en el Senado de la República, así como establecer una nueva forma de elección para la figura de plurinominales.

Da el visto bueno, pero pide esperara al “momento oportuno”

Pese a que le dio su visto bueno, Monreal Ávila reconoció que no es momento para llevar a cabo la modificación en cuestión, por lo que morenistas y aliados esperarán el “momento oportuno”.

“Vamos a esperar que llegue el momento oportuno, pero yo vi en el debate ya previo que, no es el oportuno, una propuesta de Ignacio Mier y de Arturo Ávila que revisemos el sistema de asignación y que revisemos el sistema electoral mexicano de eliminar de una vez por todas los 200 de representación proporcional y sólo queden de mayoría relativa.

“Es una buena propuesta que se elimine la cláusula de gobernabilidad y así terminan con todos los debates que están en este momento cifrándose. No sería ahorita, pero yo estoy de acuerdo en que se revise todo el sistema electoral mexicano”, dijo el morenista a los reporteros.

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Arturo Ávila e Ignacio Mier impulsan propuestas y retan a la oposición

Ayer, el vocero de Morena en la Cámara Baja, Arturo Ávila, puso sobre la mesa la propuesta para eliminar las diputaciones plurinominales.

Mientras que el coordinador del grupo parlamentario mayoritario en el Senado de la República, Ignacio Mier, retó a la oposición para que impulse una reforme que elimine a los plurinominales y la cláusula de gobernabilidad.

Ignacio Mier y Arturo Ávila retan al PAN, PRI y MC a presentar reforma “profunda” para “pluris”. (Fotos: RS/Cámara de Diputados)

PAN amaga con no participar en los comicios intermedios de 2027

Lo hecho por Ávila y Mier fue en respuesta al amago del PAN, que el pasado 25 de noviembre, aseguró que no participaría en los comicios de 2027 para renovar la Cámara de Diputados, si se consumaba la fórmula de sobrerrepresentación en el INE.

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No obstante, ayer, el dirigente nacional del blanquiazul Jorge Romero Herrera aclaró que sí competirán para hacerle frente a lo que calificó como un “pésimo gobierno”.

Por su parte, Ricardo Monreal advirtió que insistirán en la aplicación de la Constitución y en la no aplicación “interesada, facciosa y parcial de un pequeño grupo que no quiere acatar las reglas electorales que se han venido aplicando en las últimas dos décadas”.

Exconsejeros electorales piden analizar el acuerdo de sobrerrepresentación para 2027

Este jueves, en el arranque del foro “La representación proporcional en México, Perspectivas y dilemas”, exconsejeros, consejeros y funcionarios electorales discutieron lo que se avecina con la distribución de las diputaciones plurinominales tras conocer los resultados de las elecciones de 2027.

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El expresidente del IFE José Woldenberg habló sobre los riesgos de la sobrerrepresentación en el Congreso. Crédito: Captura de Video

Uno de los oradores fue el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, quien advirtió que entre votos y escaños debe existir cierta armonía. De no existir, sostuvo, todo el sistema democrático se derrumba.

Ante esta situación, los exconsejeros Woldenberg y Jacqueline Peschard solicitaron al Consejo General del INE apartarse de la literalidad de la Constitución. Reiteraron que el espíritu del legislador busca garantizar que ningún partido o bloque quede sobrerrepresentado en la Cámara de Diputados.

En consecuencia, insistieron, debe fijarse el límite de 8 por ciento por coalición, no por partido.

Al saber que cuentan con la mayoría calificada y pueden modificar la Constitución a su antojo, Ricardo Monreal respaldó la propuesta que busca eliminar las diputaciones plurinominales, pero tuvo un lapsus de “mesura” y pidió esperar al “momento oportuno”.

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