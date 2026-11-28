Un choque de un autobús con un tractocamión en Aguascalientes dejó como saldo cinco muertos. Crédito: X/ @anibalosal

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Las primeras horas de este sábado 28 de noviembre estuvieron marcadas por un accidente vial en el estado de Aguascalientes, el cual dejó cinco personas muertas –incluido un niño de cuatro años– y 42 lesionados.

De acuerdo con reportes locales, lo ocurrido fue un choque frontal de un tractocamión contra un autobús de comerciantes que viajaba de Coahuila hacía Jalisco para surtirse de ropa y artesanías navideñas.

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Choque de autobús en Aguascalientes deja cinco personas muertas y 42 lesionados

Dicho accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas de hoy sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del Libramiento a Rincón de Ramos y de la comunidad El Saucillo, aproximadamente a 45 kilómetros al norte de la capital del estado.

Cabe señalar que, en ese punto, los viajeros avanzaban en caravana integrada por seis unidades que salieron de Saltillo, Coahuila, con dirección hacia los municipios jaliscienses de de Villa Hidalgo y Tonalá, donde tenían planeado adquirir ropa y adornos artesanales para revenderlos en las fiestas decembrinas.

El choque registrado en una carretera de Aguascalientes dejó a 11 personas con heridas de gravedad. Crédito: X/ @anibalosal

Choque frontal entre tractocamión y autobús de pasajeros

Los primeros informes detallan que el conductor de la unidad de carga, un Kenworth azul con góndola, circulaba en sentido contrario tras intentar adelantar otro vehículo, momento en que embistió el flanco izquierdo del autobús Mercedes-Benz de la línea Gran Turismo Luxury.

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Derivado del impacto, la unidad de carga perdió el control y se estrelló contra el muro de un puente; su operador, un hombre de entre 40 y 45 años, quien aún no es identificado, salió proyectado de la cabina y murió en el asfalto.

Identifican a los pasajeros que perdieron la vida al interior del autobús

En el interior del autobús murieron tres de los comerciantes. Más tarde fueron identificados como Eduardo Agustín Galván Palacios, de 48 años; María Guadalupe Carrillo Constancia, de 67, y Francisco Sánchez Ibarra, de 71.

La quinta víctima fatal fue el niño Jesús Padilla, de cuatro años. El menor ingresó en estado crítico al Hospital General de Rincón de Romos, donde los médicos intentaron salvarle la vida sin éxito, y murió horas después.

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Un tractocamión también estuvo involucrado en el incidente, el chofer murió. Crédito: X/ @anibalosal

Equipos de emergencia brindan servicio a los pasajeros heridos

Tras el reporte del percance, paramédicos de la Cruz Roja, de Protección Civil municipal y del Instituto de Servicios de Salud del Estado brindaron los primeros auxilios y trasladaron a diferentes hospitales a los 42 lesionados, de los cuales 11 fueron reportados con heridas de gravedad.

Agentes de la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal cerraron la circulación en ambos sentidos de esta carretera que conecta con Zacatecas para permitir las maniobras de rescate y los peritajes de ley. El corte se mantuvo hasta después de las 8:00 horas, lapso en el que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

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Casi 100 conductores han perdido la vida por accidentes viales en Aguascalientes

Una investigación de El Sol de México reveló que en Aguascalientes los accidentes con automóviles y motocicletas involucradas ocurren con frecuencia por diversos motivos. Hasta el cierre del 31 de octubre de 2026, se documentaron 88 pérdidas de vida, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Guardia Nacional auxilió en las labores de emergencia. Crédito: X/ @GN_Carreteras

En enero ocurrieron 10 percances con personas fallecidas; en febrero, ocho; en marzo, 11; en abril, 10; en mayo, cinco; en junio, 11; en julio, cinco; en agosto, seis; en septiembre, ocho, y en octubre, 14.

Sobre las estadísticas de lesiones culposas en accidentes de tránsito, la misma fuente indicó que se registraron 803 casos.

En enero hubo 79 personas heridas; en febrero, 80; en marzo, 81; en abril, 83; en mayo, 80; en junio, 57; en julio, 78; en agosto, 72; en septiembre, 93, y en octubre, 100.

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Terrible lo que pasó sobre una carretera de Aguascalientes, pues el choque de un autobús contra un tractocamión dejó cinco personas muertas, incluido un niño de cuatro años, y 42 lesionados.