(Instagram/@sashasokolva)

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Políticos de Movimiento Ciudadano, Morena y PRI lanzaron una dura crítica contra VIX, luego de que la plataforma promocionó en redes sociales un capítulo de la nueva serie ‘Timbiriche’, en el que revictimizan a Sasha Sokol ante el abuso sexual que sufrió por parte del exproductor Luis de Llano cuando ella era menor de edad.

La controversia surge porque ViX promocionó un capítulo de la nueva serie Timbiriche que presenta a Sasha Sokol como quien decidió celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, en lugar de con sus amigos, lo cual se consideró como un mensaje que revictimiza a la cantante.

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“Un cumpleaños que no todos olvidarán! Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche. Descubre la historia del grupo en #ViX”, se lee en la publicación de la cuenta ViX en atresplayer.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y exsecretaria de las Mujeres, acusó a la plataforma VIX de difundir contenidos que hacen apología del abuso sexual infantil, afirmando que el delito “no es entretenimiento”.

Calificó como “aberrante” que actualmente se normalicen y romanticen las relaciones marcdas por el abuso de poder.

“Es absolutamente vergonzoso que @VIX difunda contenidos que, además de poder interpretarse como una apología del abuso sexual infantil, contribuyen a revictimizar a @SashaSokol. ”La televisión educa. Pero educa al revés”, decía Carlos Monsiváis.

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“Es aberrante que, en pleno 2026, todavía se normalicen y se romanticen relaciones marcadas por el abuso de poder sobre menores de edad. El abuso sexual infantil NO es entretenimiento, no es una historia de amor y mucho menos algo que deba celebrarse”, escribió en la red social.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, rechazó el mensaje difundido por ViX y señaló que Sokol no tomó la decisión de celebrar sus 15 años con Luis de Llano.

“No, @VIX. Sasha NO ‘decidió’ celebrar sus XV años con un señor de 40 años que se aprovechó de ella. Luis de Llano decidió abusar de una niña”.

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Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, expresó su respaldo a Sasha Sokol y la calificó como un ejemplo para otras mujeres.

“Lo siento tanto Sasha, eres un ejemplo de valentía y fuerza. Eres inspiración y heroína de muchas otras mujeres. No estás sola”.

Sasha Sokol acusa a VIX de distorsionar su historia

Sasha Sokol también le reclamó publicamente a la plataforma ViX por el mismo promocional en redes sociales. En su cuenta de X, la cantante reprochó la narrativa utilizada y que la producción pretenda responsabilizarla de una relación que ocurrió cuando tenía apenas 14 años y De Llano, 39.

La intérprete cuestionó que la serie se enfoque en el comportamiento de una adolescente y no en las decisiones de un adulto con una posición de poder.

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También criticó que la plataforma se escude en la ficción para presentar una versión que, según ella, distorsiona hechos ya examinados por la justicia mexicana.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La condena contra De Llano proviene de una sentencia civil por daño moral vigente desde 2023.

En junio de 2025, la SCJN dejó firme la resolución que determina que el productor vulneró la dignidad, el honor y la integridad de Sokol. Entre las medidas ordenadas figuran una disculpa pública bajo condiciones específicas y un curso de concientización sobre violencia de género.

El 17 de noviembre de 2026, el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil rechazó el video de disculpa que De Llano publica el 4 de noviembre, al considerar que no se ajusta al texto autorizado judicialmente.

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El tribunal ordenó retirarlo de YouTube e impone una nueva medida de arresto administrativo de 36 horas por desacato.

Sokol había señalado que la disculpa omitía reconocer tres puntos exigidos por el tribunal: que ella no podía consentir una relación a los 14 años, que el productor actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices.

En septiembre de 2026, De Llano ya había sido detenido alrededor de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en Tlalpan, por incumplir dos medidas previas de la sentencia.

Sin embargo, en entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando este 27 de noviembre, De Llano rechazó ofrecer una segunda disculpa y aseguró que no cuenta con dinero para pagar la indemnización, que calificó como “astronómica y completamente desproporcionada”.

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Su abogado sostuvo que la sentencia solo contempla daño moral, no abuso sexual, y que acceder a lo que pide el equipo de Sokol equivaldría a autoincriminarse.

El productor negó sentir culpa o arrepentimiento y pide a la cantante que “diga la verdad”. Afirma que depende de su pensión y de apoyos gubernamentales para cubrir sus gastos.