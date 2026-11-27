Árboles del bosque Ocotal en riesgo de ser talados por el Tren Interurbano México - Toluca (SICT)

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En febrero de 2026 el Tren Interurbano México - Toluca abrió todas sus estaciones hasta Observatorio, después de 11 años el proyecto fue concluido y entregado en su totalidad. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encargó de inaugurar el proyecto; a nueve meses de operar en su totalidad, vecinos de Cuajimalpa han denunciado un problema ecológico: la tala de árboles.

Vecinos de la colonia Loma del Padre y colectivos de pueblos originarios de Cuajimalpa se movilizaron para frenar la tala de 124 árboles en el bosque del Ocotal, zona de conservación junto a la carretera México-Toluca, en un operativo vinculado con obras del Tren Interurbano México-Toluca que, denuncian, incluye ejemplares sanos y carece de estudios de impacto ambiental y consulta comunitaria.

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El 19 de octubre, habitantes de la zona impidieron que personal de distintas dependencias reanudara los trabajos de derribo. Los residentes denuncian que trabajadores federales ya talaron ejemplares durante las noches del fin de semana previo.

El Tren Interurbano ya llega hasta Observatorio (Jefatura Gobierno CDMX)

Las autoridades argumentaron que los árboles representan un riesgo para la carretera y para el tren. Los vecinos, sin embargo, recurrieron a la justicia federal con un amparo para frenar el daño ambiental, luego de que desde mayo denuncian podas realizadas con supuestos permisos de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno capitalino en esta zona protegida.

Vecinos cuestionan la tala de árboles sanos

Los habitantes señalan que las autoridades no entregaron estudios de impacto ambiental, no realizaron una consulta comunitaria ni proporcionaron información técnica sobre el estado de cada árbol. También afirman que algunos ejemplares marcados no presentan inclinación ni otra condición que justifique su derribo, según un reportaje de Camilo Ocampo para Pie de página.

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Según los vecinos, existía un acuerdo para censar y atender únicamente los árboles con riesgo real sobre la calle Santa Rita, a un costado de la carretera federal. Desde hace un año, más de 100 troncos tienen números pintados como parte de los trabajos proyectados.

El plan original contemplaba retirar 128 árboles, cifra que después se redujo a 124. Los residentes señalaron que algunos ejemplares ya estaban marcados desde antes y que otros fueron incorporados posteriormente a la lista.

La defensa comunitaria del Ocotal lleva más de una década. En 2017, los habitantes se opusieron a un trazo del Tren Interurbano México-Toluca que amenazaba miles de árboles y lograron que el proyecto se modificara en ese tramo.

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El Tren Interurbano México-Toluca triplicó la afluencia de 68 mil usuarios diarios rumbo a Observatorio a poco más de un mes de la apertura (Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

Los vecinos indican que una franja del predio fue adquirida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a Grupo Carso, de acuerdo con la investigación publicada por Pie de página. Desde entonces, sus exigencias se dirigen a las dependencias gubernamentales que pretenden ejecutar la tala.

Las marcas en los troncos permanecen como señal de alerta para quienes recorren la franja boscosa cercana a las casetas de La Venta: los habitantes temen que el retiro de árboles avance sobre más ejemplares del Ocotal.

Así es como El Insurgente triplicó el número de pasajeros en poco más de un mes

El Tren Interurbano México-Toluca triplicó la afluencia de 68 mil usuarios diarios rumbo a Observatorio a poco más de un mes de la apertura del tramo completo, debido a la ampliación del recorrido, los horarios y las conexiones, según con datos confirmados por Andrés Lajous, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

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La ruta permite cubrir el trayecto entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México en 50 minutos. Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, sostiene que el servicio ha permitido retirar aproximadamente 1,400 autobuses de circulación, con una reducción de emisiones contaminantes y congestión vehicular.

Antes de la apertura total, el flujo diario oscilaba entre 20 mil y 22 mil pasajeros, de acuerdo con datos oficiales presentados en conferencia de prensa. Lajous atribuye el aumento a la confiabilidad del servicio, la amplitud de los horarios y la preferencia de trabajadores, estudiantes y mujeres por una opción de transporte eficiente y segura.

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El sistema opera con 16 trenes activos y cuatro unidades de reserva, con intervalos de 10 a 12 minutos entre las 05:00 y las 24:00 horas. El pago se realiza con la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México, que también permite recargas por celular; la ruta conecta con la Línea 3 del Cablebús en Vasco de Quiroga, la Línea 1 del Metro en Observatorio y rutas de RTP en Santa Fe.

Las autoridades prevén que la afluencia llegue a 110 mil usuarios diarios en los próximos meses. Para atender la demanda en horas pico planean acoplar trenes, con capacidad de trasladar hasta 1,500 pasajeros por trayecto, mientras avanza la instalación de sanitarios en Zinacantepec, Metepec y Lerma.

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