México

Gabriel Rivas “no solicitó protección” y su homicidio fue directo: Sheinbaum promete investigar, pero minimiza desprotección a defensores

El regidor fue asesinado horas después de haber acudido a darle seguimiento a un proyecto inmobiliario que buscaba frenar por afectar el área verde de La Cazahuatera, en Cuernavaca

El regidor se oponía a desarrollos inmobiliarios sobre un área verde de Cuernavaca.
El regidor se oponía a desarrollos inmobiliarios sobre un área verde de Cuernavaca.
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La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó sobre el asesinato del regidor de Morena y activista ambiental Gabriel Rivas, luego de que la tarde del miércoles 4 de noviembre fuera atacado a balazos en el municipio de Acapatzingo, en Morelos, horas después de haber acudido al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para revisar el proyecto inmobiliario que pone en riesgo la zona de La Cazahuatera, en Cuernavaca, una de las últimas áreas verdes de la región y al cual, junto con habitantes y activistas, se oponía.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este viernes 6 de noviembre, la mandataria relató que conocía al regidor de Morena que contaba con una larga trayectoria de luchador social y reconoció que su homicidio se trató de un ataque directo. Ante ello, la mandataria afirmó que pidió al Gabinete de Seguridad respaldar a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para esclarecer el crimen, ubicar a los responsables materiales y determinar quién ordenó el ataque. También aseguró que su gobierno revisará, junto con la gobernadora estatal, el desarrollo inmobiliario que Rivas había denunciado.

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Confirmó que el regidor —de quien se sabe había denunciado amenazas antes de ser asesinado— no había solicitado ningún tipo de protección ante el gobierno federal. “No había solicitado ninguna protección”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional. “Es triste, indignante el homicidio. Lamentable. Nuestro cariño a todos sus compañeros, familia”, expresó la presidenta.

Sheinbaum confirma que ataque contra regidor fue dirigido

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, después de conocer el homicidio, solicitó al Gabinete de Seguridad dedicar recursos al acompañamiento de las investigaciones ministeriales en Morelos. “Fue un homicidio directo, unas personas en motocicleta que le dispararon de manera directa”, relató sobre los hechos, en los que sujetos armados dispararon contra el regidor mientras estaba en su auto, quitándole la vida al instante.

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La mandataria sostuvo que las circunstancias del asesinato apuntan a un ataque planeado contra el regidor. “No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él”, señaló.

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