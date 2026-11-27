Tribunal Colegiado de Circuito confirmó por unanimidad el amparo concedido al actor Vadhir Derbez FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

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Un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó por unanimidad el amparo concedido al actor Vadhir Derbez, luego de determinar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no presentó elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados ni justificar una posible orden de aprehensión en su contra.

La resolución fue respaldada por los tres magistrados que integran el órgano jurisdiccional, quienes ratificaron la determinación emitida previamente por un juez de Distrito. Durante la sesión, señalaron deficiencias en los elementos aportados por el Ministerio Público y concluyeron que no existen siquiera indicios mínimos que permitan sustentar una medida judicial de esa naturaleza.

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El fallo representa un nuevo resultado favorable para la defensa del hijo del comediante Eugenio Derbez, quien desde que se dio a conocer el caso ha sostenido su inocencia y cuestionado la manera en que se desarrolló la investigación ministerial.

De acuerdo con la información difundida por el equipo legal del actor, los magistrados advirtieron que la Fiscalía no logró acreditar que los hechos señalados en la denuncia efectivamente hubieran ocurrido. También identificaron inconsistencias en los datos presentados por las autoridades, lo que impidió contar con elementos suficientes para respaldar una orden de captura.

La determinación confirma la protección constitucional que anteriormente había obtenido Vadhir Derbez y respalda los argumentos de su defensa sobre las presuntas irregularidades en la investigación.

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Defensa de Vadhir Derbez señala inconsistencias en investigación

Enrique González Casanova (especial)

El equipo jurídico del actor, encabezado por el abogado Enrique González Casanova, consideró que la resolución del Tribunal Colegiado constituye un resultado favorable de la estrategia legal implementada desde el inicio del procedimiento.

La defensa ha sostenido que la investigación de la Fiscalía capitalina presenta inconsistencias y deficiencias que deben ser consideradas antes de cualquier determinación que pudiera afectar los derechos del intérprete.

Otro de los aspectos señalados por los representantes legales es que, hasta el momento, la identidad de la persona que se ostenta como víctima no ha sido dada a conocer públicamente.

Este elemento ha sido mencionado por el equipo jurídico como parte de los cuestionamientos que mantiene sobre el desarrollo del expediente.

Con la confirmación del amparo, la defensa sostiene que los argumentos planteados ante las instancias judiciales encontraron respaldo en la revisión realizada por los magistrados.

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Vadhir Derbez sostiene que fue víctima de un intento de extorsión

Un hombre lee un comunicado impreso mientras se dirige a la cámara en una habitación con paredes de madera. En su mensaje, el declarante se pronuncia frente a señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, afirma haber sido víctima de un intento de extorsión y cuestiona el tratamiento informativo de su situación legal, solicitando respeto a su presunción de inocencia y a su privacidad.

Desde que trascendió el asunto, Vadhir Derbez ha mantenido una postura pública de inocencia y ha señalado que detrás de las acusaciones existiría un intento de extorsión.

Asimismo, ha denunciado un presunto acoso mediático que, de acuerdo con su defensa, ha tenido consecuencias en su imagen pública, reputación y vida personal.

El caso también ha generado atención debido a la exposición mediática del actor y a las implicaciones que puede tener una investigación penal cuando existen señalamientos que todavía deben ser acreditados ante las autoridades judiciales.

La resolución del Tribunal Colegiado cobra relevancia en este contexto, debido a que representa una revisión de la decisión que previamente había favorecido al actor y confirma que, con los elementos presentados por la Fiscalía, no se justificaba emitir una orden de aprehensión en su contra.

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¿Qué significa el amparo confirmado a Vadhir Derbez?

La confirmación del amparo representa una protección judicial para Vadhir Derbez frente al acto de autoridad que fue materia del juicio constitucional.

El alcance de la determinación depende de los términos específicos de la resolución y del acto reclamado en el juicio de amparo. En este caso, el punto central señalado por la defensa es que las pruebas y los indicios presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para justificar una orden de aprehensión por el presunto delito de violación.

El fallo también vuelve a colocar en el centro del debate los principios de debido proceso y presunción de inocencia, que establecen que ninguna persona debe ser considerada culpable sin que exista una determinación judicial que así lo establezca.

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