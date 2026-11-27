Gabriel Rivas no denunció ni solicito medidas protección (RRSS)

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos no recibió ninguna denuncia ni solicitud de medidas de protección por parte de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena asesinado el pasado 4 de noviembre en Cuernavaca.

Por esta razón, el funcionario municipal no contaba con resguardo policial ni había sido sometido a una evaluación de riesgo antes del ataque, informó el titular de la dependencia, José Luis Bucio Quiroz.

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Al referirse al homicidio del integrante del Cabildo de Cuernavaca, el secretario de Seguridad estatal sostuvo que la dependencia no tenía antecedentes de alguna petición de ayuda por parte del regidor, por lo que tampoco existía un procedimiento institucional para determinar si necesitaba protección.

“Primero que todo, pues no teníamos (en la SSPC) ninguna denuncia del regidor que pidiera medidas de protección; nunca tuvimos una evaluación de riesgo de él”, declaró Bucio Quiroz.

La explicación del funcionario se produce en medio de los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad que enfrentaba el representante de Morena antes de ser asesinado y sobre la capacidad de las autoridades para identificar posibles amenazas contra integrantes de gobiernos municipales.

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SSPC de Morelos reconoce que no evaluó riesgos del regidor

Bucio Quiroz argumentó que la estrategia de seguridad de Morelos está integrada por cuatro ejes, aunque reconoció que resulta complicado establecer en cuál de ellos pudo existir alguna falla frente al asesinato de Rivas Ríos.

El secretario sostuvo que el homicidio ocurrió de manera repentina y que las autoridades estatales no tenían conocimiento de que el regidor hubiera solicitado apoyo o manifestado alguna situación que justificara la implementación de medidas preventivas.

Sin embargo, la ausencia de una denuncia o solicitud de protección no permitió que la SSPC realizara una evaluación de riesgo individualizada para el funcionario municipal.

El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de prevención y protección que tienen las autoridades para atender posibles amenazas contra representantes populares, particularmente cuando sus actividades políticas o sociales pueden colocarlos en situaciones de vulnerabilidad.

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Fiscalía investiga actividad política y social de Gabriel Rivas

Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron habló sobre el caso Gabriel Rivas Ríos (Secretaría de Seguridad Morelos/FB)

Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que las investigaciones por el asesinato de Gabriel Rivas Ríos permitieron la detención de una persona señalada como presunto autor material del homicidio.

El funcionario explicó que la captura fue resultado de diferentes actos de investigación, entre ellos cateos, análisis de telefonía y revisión de información obtenida mediante cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con Blumenkron, las grabaciones del C5 y C4 fueron fundamentales para avanzar en las indagatorias.

El fiscal señaló que la investigación continúa y que las autoridades buscan esclarecer tanto las circunstancias del crimen como los posibles motivos detrás de la agresión.

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Entre las diligencias realizadas se encuentra la comparecencia de la mayoría de los integrantes del Cabildo de Cuernavaca, quienes han sido llamados para aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento del homicidio.

Alcalde José Luis Urióstegui también deberá comparecer

El funcionario aseguró que solicitó a AMLO la condonación de la deuda (especial)

Blumenkron confirmó que todavía estaba pendiente la comparecencia del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, quien, de acuerdo con el fiscal, manifestó su disposición para presentarse ante las autoridades.

“Faltaría el presidente municipal, él está dispuesto, lo señaló, y tenemos que también citarlo para que él comparezca”, indicó.

La participación del alcalde forma parte de las diligencias ministeriales para reunir información sobre el entorno político y social en el que se desenvolvía Gabriel Rivas Ríos antes de su asesinato.

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El fiscal precisó que las autoridades no concentran sus investigaciones en una sola hipótesis, sino que mantienen abiertas distintas líneas relacionadas con las actividades que desarrollaba el regidor.

El caso La Casa Aguatera, entre las líneas de investigación

Uno de los aspectos que la Fiscalía de Morelos analiza está relacionado con las expresiones y posicionamientos políticos que Gabriel Rivas realizó durante las sesiones del Cabildo, así como con su trabajo de carácter social y activismo.

Blumenkron mencionó particularmente las manifestaciones del regidor en torno al predio conocido como La Casa Aguatera, donde se contemplaba desarrollar un proyecto inmobiliario.

El fiscal aclaró que estas hipótesis continúan bajo investigación, por lo que todavía no existe una conclusión definitiva sobre el móvil del crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene las diligencias para identificar a todas las personas que pudieron participar en el asesinato y determinar las circunstancias que lo rodearon.

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La detención de un presunto autor material representa uno de los avances de la investigación, aunque las autoridades todavía deben esclarecer si hubo otros involucrados y establecer qué motivó el ataque contra el regidor de Morena.