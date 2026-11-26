Una cuenta bancaria propiedad de Estefani "N" recibió depósitos vinculados con la extorsión. Crédito: FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Estefani “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante de materiales para construcción en la alcaldía Xochimilco. Un juez de control le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El caso se originó el 14 de noviembre de 2025, cuando el propietario del negocio recibió una llamada de un hombre que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sujeto exigió 300 mil pesos bajo amenazas contra la víctima y su familia.

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El negocio de la víctima sufrió un ataque armado horas después de la primera llamada

Según datos oficiales, la misma noche de la llamada, varios sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra la fachada del inmueble donde se ubicaban el domicilio y el negocio de la víctima. Tras el ataque, el comerciante recibió otra llamada en la que le exigieron entregar 150 mil pesos.

Sujetos a bordo de motocicletas dispararon en contra del negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El afectado transfirió esa cantidad al día siguiente a una cuenta bancaria a nombre de Estefani “N”. El 27 de enero de 2026, la víctima volvió a recibir llamadas intimidatorias, en las que, además de amenazarla, los extorsionadores describieron los movimientos que realizaba en ese momento dentro de su negocio y exigieron otros 150 mil pesos, que debía depositar en la misma cuenta.

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El análisis financiero sustentó la orden de aprehensión contra Estefani “N”

Un análisis financiero y de información digital permitió a la FGJCDMX establecer que Estefani “N” recibió el dinero exigido al comerciante y después lo transfirió a otras cuentas bancarias. Estos hallazgos, junto con los informes de la Policía de Investigación (PDI) y los dictámenes periciales, sustentaron la solicitud de una orden de aprehensión contra la mujer.

El 20 de noviembre de 2026, agentes de la PDI capturaron a Estefani “N” en la alcaldía Xochimilco. Al día siguiente, el Ministerio Público de la FGJCDMX presentó los datos de prueba con los que un juez de control determinó vincularla a proceso por extorsión agravada.

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La dependencia capitalina reveló el caso este jueves 26 de noviembre, junto con la afirmación de que continuará con las indagatorias para identificar y llevar ante la justicia a las demás personas involucradas en la extorsión al comerciante. La FGJCDMX refrendó su compromiso de combatir este delito, considerado prioritario dentro de su Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal.

En un caso similar en Tlalpan, una víctima transfirió casi 30 mil pesos tras meses de amenazas

Según reportes previos de este medio, la FGJCDMX también obtuvo la vinculación a proceso de una mujer identificada como Andrea “N” por el delito de extorsión calificada contra una mujer en la alcaldía Tlalpan, en un expediente con el mismo patrón de amenazas atribuidas al CJNG.

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Ese caso comenzó el 31 de julio de 2025, cuando la víctima empezó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de personas que afirmaban pertenecer al cártel y aseguraban contar con información privada sobre ella.

Durante las comunicaciones, los extorsionadores exigieron pagos de entre mil y 15 mil 300 pesos por depósito, con la amenaza directa de causarle daño a ella y a sus familiares si no cumplía. Ante el temor de que las agresiones se concretaran, la víctima realizó varias transferencias bancarias que en conjunto sumaron 29 mil 737 pesos.

La presunta extorsionadora permanecerá recluida en Santa Martha Acatitla, FGJCDMX

El análisis de información digital y financiera con apoyo de la PDI permitió identificar que las transferencias llegaron a una cuenta bancaria a nombre de Andrea “N”, quien habría dispuesto de los recursos depositados. Con estos elementos, la FGJCDMX solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra la mujer, ejecutada el 6 de noviembre en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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Tras su detención, Andrea “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. El 12 de noviembre, un juez la vinculó a proceso por extorsión calificada y le impuso prisión preventiva, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Tras informar el caso de Andrea “N”, la FGJCDMX hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de delitos ante la Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión. La dependencia ofreció además una línea de orientación telefónica para quienes requieran asesoría sobre cómo proceder ante amenazas similares, disponible en el número 55 5345 5000.

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