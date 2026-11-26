Monreal descartó reuniones privadas con titulares de organos judiciales y exigió la presencia de todos los coordinadores parlamentarios. (Foto: Cámara de Diputados)

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Ricardo Monreal pidió al Congreso definir la regla para elegir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. El coordinador parlamentario sostuvo este 25 de noviembre que el Poder Legislativo debe evitar que las ministras y ministros resuelvan el asunto bajo “la ley del más fuerte”.

La discusión determinará si la presidencia se renueva cada dos años conforme al orden de votación de la elección judicial o si el Pleno conserva la facultad de elegir internamente a su titular por un periodo de cuatro años. Hugo Aguilar Ortiz encabeza actualmente la SCJN tras obtener 5 millones 900 mil 789 votos.

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Monreal dijo que no tenía conocimiento de una invitación del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho, para reunirse el próximo lunes con integrantes de la SCJN. Sabía, explicó, que Aguilar Ortiz, representantes del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral y del Órgano de Administración Judicial acudirían este miércoles 25 de noviembre por la tarde.

El coordinador de Morena planteó la opción de convocar a un periodo extraordinario si el Congreso requiere mas tiempo para legislar. REUTERS/Luis Cortes

El legislador rechazó asistir por separado a un eventual encuentro con los titulares de los órganos judiciales. Señaló que, si se concreta, deberán estar presentes los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y el presidente de la Mesa Directiva.

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“No vayan a decir que estoy arreglando cosas en lo oscurito, y como no me presto a suspicacias, prefiero o no recibirlos, o que estemos todos los coordinadores”, afirmó Monreal.

El diputado recordó que el Poder Judicial ya acudió al Senado para explicar una propuesta legislativa. Consideró que el Congreso debe esperar a que la presidenta de la República, si decide hacerlo, remita formalmente la iniciativa que los órganos judiciales elaboraron.

Monreal indicó que no conoce el documento. Explicó que Aguilar Ortiz le mostró una propuesta hace unas tres semanas, durante la discusión del Presupuesto, aunque no pudo revisarla por la carga de trabajo.

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Los artículos 94 y 97 fijan mecanismos distintos para la presidencia

El articulo 94 constitucional dispone una rotacion de la presidencia cada dos anos por orden de votos y el articulo 97 faculta al Pleno a elegirla cada cuatro anos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El artículo 94 constitucional establece que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de forma rotatoria, según el número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva. Bajo ese modelo, asumiría el cargo la persona que siga en el orden de votación.

Por su parte, el artículo 97 dispone una fórmula distinta: el Pleno elige entre sus integrantes a su presidente cada cuatro años y no puede reelegirlo para el periodo inmediato posterior. Esa disposición no vincula el nombramiento con los resultados electorales.

Monreal expuso que existen posturas encontradas sobre cuál norma debe aplicarse. Una sostiene que la modificación constitucional más reciente favorece a quien quedó en segundo sitio de la votación; otra plantea que debe prevalecer la norma anterior, bajo la cual decide la mayoría de las ministras y ministros.

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El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el Pleno de la Corte no cuenta todavía con una solicitud formal para analizar la contradicción normativa. Crédito: Senado de la República

“Yo preferiría que el Congreso definiera, porque además tiene que ser el Congreso quien le genere a los ministros de la Corte una regla, una norma jurídica, a la que deben de someterse”, declaró. Añadió que el Poder Legislativo debe aclarar un probable conflicto en la elección o designación jurídica de la futura presidenta de la SCJN.

El coordinador afirmó que hay tiempo para legislar durante el actual periodo ordinario. Si no fuera posible, planteó convocar a un periodo extraordinario: “No hay que cerrar la posibilidad. Hay que hacerlo”.

Aguilar Ortiz señaló el pasado 24 de noviembre que el Pleno de la SCJN todavía no recibe una solicitud formal para resolver la contradicción entre ambas disposiciones constitucionales. El ministro presidente explicó que la Corte ya conversó con el Senado sobre la posibilidad de impulsar una iniciativa para atender el tema.

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La diferencia cobra relevancia por los resultados de la elección judicial. Después de Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama obtuvo 5 millones 534 mil 681 sufragios; Yasmín Esquivel Mossa reunió 4 millones 985 mil 925, y Loretta Ortiz Ahlf, 4 millones 736 mil 571.

Senado espera una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Poder Judicial entregó al Ejecutivo federal una propuesta de reforma a su ley orgánica rumbo a las elecciones de personas juzgadoras en 2028. Crédito: Senado de la República

El Senado recibió una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para fortalecer la coordinación interna, la administración financiera, la selección de personas juzgadoras y las atribuciones de sus órganos superiores antes de los comicios de 2028.

Dicho proyecto fue explicado a los presidentes del Senado, Higinio Martínez Miranda; de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco; y de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado. En la reunión también participaron representantes de los órganos superiores del Poder Judicial.

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La propuesta fue entregada al Ejecutivo Federal el pasado 6 de octubre, debido a que el Poder Judicial carece de facultades para presentar por cuenta propia reformas legales o constitucionales. Corral señaló que el proceso legislativo comenzará cuando la presidenta presente formalmente la iniciativa ante el Congreso.

Aguilar Ortiz indicó que el planteamiento surgió tras más de un año y tres meses de aplicación de la reforma judicial anterior. “Hemos encontrado áreas de oportunidad que creemos necesario atender para optimizar el funcionamiento de los órganos”, dijo.

La iniciativa contempla cuatro ejes: crear un espacio de coordinación entre los órganos superiores; fortalecer la administración y gestión financiera entre el Órgano de Administración Judicial y esas instancias; reforzar la selección y elección de personas juzgadoras en 2028; y definir facultades y reglas de funcionamiento de los órganos superiores.

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