La familia de la niña de 12 años dijo que mensajes de otra joven habrían incitado a la niña a salir y posteriormente habría sido presuntamente interceptada por Issac Foto: Fichas de búsqueda

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La desaparición de Sara Santiago Arizmendi, de 12 años, y Isaac Rodríguez, de 16, provocó un bloqueo que se prolongó durante 18 horas en Canal de Garay, a la altura de Vasco de Quiroga, en la alcaldía Iztapalapa. La protesta derivó en una riña entre familiares de ambos adolescentes mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) investigaba la posibilidad de que estuvieran en Puebla ya que el joven tiene familia allá.

Sara fue vista por última vez el 24 de noviembre de 2026 en la colonia Puente Blanco, en Iztapalapa. La ficha de búsqueda indicó que vestía una sudadera gris con letras blancas y tenis blancos con azul.

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La menor medía 1.55 metros, tenía complexión delgada, tez clara, cabello castaño claro y ondulado, ojos café oscuro y grandes. Como seña particular, usaba brackets.

Versiones difundidas entre los manifestantes señalaron que Sara salió de su domicilio durante la madrugada y que Isaac la esperaba afuera. La familia revisó las redes sociales de la niña y encontró conversaciones en las que presuntamente le pidieron que bajara de su casa.

La familia cerró la vialidad para exigir avances en la búsqueda

Los padres de Sara iniciaron el bloqueo alrededor de las 08:00 horas para exigir que las autoridades aceleraran la localización de la menor. La obstrucción comenzó en Periférico Oriente y Vasco de Quiroga, aunque posteriormente se concentró en Canal de Garay, con dirección a la calzada Ermita Iztapalapa.

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El cierre afectó la circulación en una de las vialidades del oriente de CDMX. Al término de las negociaciones, los familiares retiraron el bloqueo, pero advirtieron que volverían a manifestarse si no tenían avances en las indagatorias.

Durante la protesta, los familiares de Sara aseguraron que Isaac también estaba desaparecido. Los padres del adolescente acudieron a una reunión con personal de la Fiscalía capitalina para conocer el estado de la investigación.

Los familiares de Sara, de 12 años, se manifestaron y realizaron un bloqueo en Periférico Oriente y Vasco de Quiroga para pedir a las autoridades ayuda inmediata para buscar a los menores Foto: Facebook

La madre de Sara señaló que su esposo participaba en ese encuentro y que hasta ese momento no tenía información que permitiera ubicar a los dos menores. La familia sostuvo que desconocía el paradero de ambos desde la salida de la niña.

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Una versión sobre Puebla detonó la agresión contra el padre de Isaac

La tensión aumentó cuando Gilberto Rodríguez, padre de Isaac, llegó a la zona del bloqueo para apoyar a los familiares de Sara. Entre los manifestantes comenzó a circular la versión de que él y su esposa conocían dónde estaban los adolescentes.

Familiares de la niña golpearon a Rodríguez y lo retuvieron mientras le exigían información sobre Sara. También lo amenazaron con lincharlo si no revelaba la ubicación de la menor.

El padre de Isaac resultó lesionado en distintas partes del cuerpo. Algunos familiares de Sara afirmaron que no lo dejarían retirarse hasta que la niña fuera entregada.

En un momento de tensión y tras 18 horas de cierre vial, los familiares de Sara presionaron al papá de Issac para que se comunicara con el joven y entregara a la niña Foto: Facebook

Rodríguez rechazó tener conocimiento de la relación entre su hijo y Sara, y pidió al adolescente volver a CDMX. “Que venga y entregue a esa niña. ¿Tengo que pagar como su papá? Me dieron hasta las 12 de la noche para entregarla; yo no te voy a ayudar”, expresó.

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Las madres pidieron detener las agresiones mientras seguían las pesquisas

Desde el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas de la Fiscalía capitalina, Juana Aguirre, identificada como madre de Sara, difundió un video junto con la mamá de Isaac. Ambas solicitaron a los manifestantes detener las agresiones contra Gilberto Rodríguez.

“Por favor, compórtense, ya saben que están agrediendo a la persona, eso es malo”, dijeron en el mensaje. La madre de Isaac pidió que dejaran de golpear a su esposo y advirtió: “Si lo matan o le pasa algo, ustedes van a ser los responsables”.

Las mujeres afirmaron que la información sobre una posible presencia de los adolescentes en Puebla les había sido comunicada por la Fiscalía. Esa versión provocó que familiares exigieran al padre de Isaac explicar si sabía cómo encontrarlos.

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Agentes de investigación no confirmaron que contaran con un mensaje que ubicara a Sara e Isaac en Puebla. La indagatoria mantuvo esa posibilidad como una línea de investigación, sin que se informara una localización confirmada.

La Fiscalía pidió colaboración a Puebla para corroborar la posible ubicación

La FGJ CDMX abrió la carpeta de investigación correspondiente por la desaparición de los dos adolescentes. La dependencia solicitó colaboración al gobierno de Puebla para corroborar los indicios que apuntaban a esa entidad.

Rocío Maldonado, coordinadora de Implementación de la Fiscalía capitalina, afirmó que las autoridades contaban con varios elementos que podrían ayudar a localizar a Sara e Isaac. Precisó que la información se compartía en tiempo real con ambas familias, reunidas en el Centro de Atención Integral.

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La funcionaria pidió a los familiares mantener la calma y evitar amenazas o actos violentos, pues podrían entorpecer las pesquisas. La prioridad de la institución era ubicar a los adolescentes lo antes posible.

Tras dialogar con autoridades ministeriales, los familiares levantaron el bloqueo de 18 horas en Canal de Garay, a la altura de Vasco de Quiroga.