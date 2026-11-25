Sheinbaum señaló que las boletas tienen condiciones distintas a otros insumos, debido a los mecanismos necesarios para proteger su autenticidad y evitar irregularidades durante los comicios. Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles 25 de noviembre que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene facultades para modificar sus lineamientos de contratación y evitar condiciones que restrinjan la competencia en la elaboración de material electoral. La mandataria señaló que el organismo puede definir criterios para las licitaciones sin requerir la intervención de autoridades de competencia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre contratos concentrados en determinadas empresas durante décadas. Explicó que los requisitos de experiencia incluidos en una convocatoria pueden limitar la participación de nuevos proveedores si favorecen a compañías que ya han trabajado con el instituto.

PUBLICIDAD

“Si siempre se ha contratado a una empresa y en el siguiente lineamiento de licitación pones: solo podrán participar las empresas que tengan experiencia, pues ya dirigiste la licitación”, declaró la Presidenta. Añadió que el INE tiene la responsabilidad de establecer reglas que permitan ampliar la concurrencia de participantes.

La postura ocurre una semana después de que el Gobierno de México anunció un plan para fortalecer a Talleres Gráficos de México y llevar la producción de documentos electorales hacia organismos públicos, bajo especificaciones técnicas y controles de calidad del INE.

Sheinbaum afirma que el INE puede abrir la competencia en sus contratos

Sheinbaum rechazó que el Instituto Nacional Electoral necesite una resolución de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica o de la actual Comisión Nacional Antimonopolio para revisar las condiciones de sus compras.

PUBLICIDAD

“El INE tiene todas las atribuciones para hacer los lineamientos de licitaciones”, sostuvo. A juicio de la mandataria, el órgano electoral puede revisar sus propios procedimientos para que no queden restringidos a proveedores que han obtenido contratos en procesos anteriores.

La presidenta planteó que los lineamientos deben permitir la participación de empresas capaces de fabricar los productos que requieren el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Mencionó que existen decenas de compañías que podrían elaborar parte de los materiales utilizados en las jornadas electorales.

Sheinbaum distinguió entre los materiales que pueden producir distintos proveedores y aquellos que requieren medidas de seguridad específicas. Puso como ejemplo las boletas electorales, cuya elaboración exige controles sobre el papel, la impresión, el resguardo y el traslado hasta las casillas.

PUBLICIDAD

En esos casos, propuso que Talleres Gráficos de México sea el principal productor. Si fuera necesario contratar a otra empresa por falta de capacidad, dijo, el proceso tendría que justificar con precisión por qué se eligió a ese proveedor y cuáles son las condiciones de seguridad aplicables.

La mandataria también mencionó la necesidad de preservar la cadena de custodia desde la producción hasta la entrega del material en cada casilla electoral. “Que quede muy claro por qué son esas empresas, por los lineamientos de seguridad de las boletas”, expresó.

El Gobierno prevé que Talleres Gráficos concentre la producción pública hacia 2030

El 18 de noviembre, el Gobierno federal informó que publicaría un decreto para reforzar a Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Gobernación. La primera fase de la estrategia contempla nuevas reglas de transparencia, un padrón público de proveedores y registros abiertos de contratos, órdenes de producción y convenios.

PUBLICIDAD

La segunda fase comenzará en julio de 2027 y concluirá en 2030. El plan prevé una iniciativa para crear una Ley de la Imprenta Nacional de México y modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La propuesta busca que la documentación electoral, los materiales de seguridad y otros impresos oficiales prioritarios sean elaborados por entes públicos. El INE conservaría las atribuciones para establecer especificaciones y vigilar los controles de calidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso la semana pasada que el 59% de los Oples no mandó imprimir sus boletas en Talleres Gráficos durante 2024. En ese año, 19 organismos electorales locales contrataron talleres privados, mediante licitación o adjudicación directa, mientras que 13 recurrieron al organismo público.

PUBLICIDAD

Talleres Gráficos produjo 317 millones de boletas para las elecciones federales de 2024 y 602 millones en 2025, según los datos presentados por Gobernación. El proyecto federal también considera compras consolidadas entre el INE y los Oples, con un catálogo único de materiales, rangos de precios y criterios técnicos comunes.

Boletas requerirán controles de seguridad y custodia

Sheinbaum señaló que las boletas tienen condiciones distintas a otros insumos, debido a los mecanismos necesarios para proteger su autenticidad y evitar irregularidades durante los comicios. Por ello, planteó que la producción pública debe fortalecerse, sin cerrar la posibilidad de recurrir a proveedores externos cuando exista una razón técnica o de capacidad.

PUBLICIDAD

El plan anunciado por Gobernación incluye la creación de un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros materiales electorales. También contempla acuerdos con centros de investigación e instituciones educativas para desarrollar insumos, certificarlos y evaluar su calidad.

La presidenta sostuvo que las reglas de contratación deben permitir competencia donde sea posible y justificar de forma transparente los casos en los que se requieran empresas con capacidades específicas. “Lo que pasa es que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento”, afirmó al referirse a los criterios aplicados anteriormente por el órgano electoral.