El video generó asombro en redes sociales, donde usuarios bromearon sobre el peculiar medio de transporte elegido para el animal.

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Una escena poco habitual sorprendió a un automovilista que circulaba por las calles de Acapulco, Guerrero: un pequeño pony viajaba en el asiento del copiloto de un automóvil particular, como si se tratara de un pasajero más. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde provocó asombro, comentarios y bromas entre los internautas.

La grabación muestra un Nissan Tsuru de color azul que transportaba al equino en la parte delantera de la unidad. Lo que más llamó la atención fue la manera en que el animal permanecía dentro del vehículo, aparentemente sin mostrar señales de inquietud durante el recorrido.

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La postura del animal durante el trayecto también llamó la atención, pues los equinos cuentan con mecanismos naturales que les permiten descansar de pie.

La peculiar escena hizo que varios usuarios se preguntaran cómo fue posible acomodar a un animal de ese tamaño en un automóvil compacto. De acuerdo con los comentarios que acompañaron la difusión del material, el conductor que documentó el momento aseguró que el vehículo aparentemente había sido acondicionado para permitir que el pony viajara en ese espacio.

Así fue captado el pony como copiloto en Acapulco

La peculiar escena sorprendió a un automovilista en Guerrero y desató preguntas sobre cómo lograron acomodar al animal dentro del vehículo.

En las imágenes se observa al pequeño equino colocado en el asiento del acompañante, mientras el automóvil avanza por una vialidad del puerto guerrerense. A diferencia de lo que podría esperarse de un animal durante un traslado poco convencional, el pony permanece de pie y aparentemente tranquilo.

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Otro detalle que despertó curiosidad fue la posición de su cuerpo: en lugar de mirar hacia el frente, el animal mantenía la cabeza orientada hacia la parte trasera del automóvil, mientras continuaba el recorrido.

La escena provocó preguntas sobre las adecuaciones que habría recibido el Tsuru para hacer posible el traslado. Según el testimonio atribuido al automovilista que grabó el video, la unidad contaría con modificaciones para que el pony pudiera entrar y permanecer en el espacio destinado originalmente al copiloto.

Sin embargo, no se han dado a conocer imágenes que permitan conocer con precisión cuáles serían esos cambios ni las condiciones en las que se realizó el viaje.

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¿Por qué el pony puede permanecer de pie mientras descansa?

Poni Pottoka de pelaje negro pastando libre en las verdes montañas del País Vasco, una raza autóctona resistente y de carácter independiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos que llamó la atención de quienes observaron la grabación fue la capacidad del animal para mantenerse erguido durante el trayecto. Esta característica no es exclusiva de los ponis, pues forma parte de las adaptaciones naturales de distintos equinos.

Los caballos y otros animales de este grupo cuentan con un mecanismo anatómico que les permite mantener las extremidades extendidas sin realizar el mismo esfuerzo muscular que necesitarían para permanecer de pie de manera convencional. Gracias a la disposición de sus tendones y ligamentos, pueden bloquear determinadas articulaciones y descansar sin tener que recostarse.

Imagen de archivo. Un poni pasea por un prado. (Pixabay)

Esta particularidad podría explicar por qué el pequeño equino aparece parado durante el traslado, aunque el video no permite determinar si estaba descansando o simplemente mantenía esa postura mientras viajaba.

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Las redes sociales reaccionan al peculiar paseo

La difusión de la grabación convirtió al pony en protagonista de numerosas conversaciones digitales. Para algunos usuarios, la escena parecía sacada de una situación ficticia o incluso de una imagen creada con inteligencia artificial, debido a lo inusual que resulta encontrar a un equino viajando dentro de un automóvil compacto.

Otros centraron sus comentarios en la creatividad que habría detrás de las modificaciones del vehículo y en la posibilidad de que el propietario tenga al animal como mascota.

A herd of wild Chincoteague Ponies from Assateague Island rests on the shores of Chincoteague as part of the 100th annual Chincoteague Pony Swim, which rounds up wild ponies for later auction, in Chincoteague, Virginia, U.S., July 30, 2025. REUTERS/Nathan Howard

El hecho de que el pony pareciera familiarizado con el espacio también alimentó las bromas. Algunos internautas imaginaron que podría estar acostumbrado a realizar recorridos en automóvil, aunque no existe información que confirme esa posibilidad.

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Por ahora, se desconoce quién es el propietario del animal, hacia dónde se dirigía el Tsuru y cuáles fueron las razones para transportarlo de esa manera. Tampoco se han difundido detalles adicionales sobre las condiciones del traslado.

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y suma reacciones por una postal que difícilmente pasa inadvertida: un pony ocupando el lugar del copiloto en pleno puerto de Acapulco.