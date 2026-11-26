David Faitelson cuestionó el arbitraje antes del partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América y Rayados (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

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La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Monterrey y América quedó marcada por una polémica arbitral. Al minuto 11 del partido, Víctor Alfonso Cáceres Hernández expulsó a Ricardo Chávez Soto por lo que Rayados jugó casi todo el encuentro con un hombre menos.

Al final del encuentro, en conferencia de prensa, Walter Erviti, director deportivo de Rayados, cuestionó la designación arbitral. El integrante de la dirección deportiva del club regio apareció junto a Matías Almeyda y reclamó el criterio del silbante.

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“Nos ha llamado la atención, por lo menos, que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este”, sostuvo Erviti.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Cristian Borja in action with Monterrey's Cristian Reyes REUTERS/Daniel Becerril

Faitelson se lanza contra el arbitraje tras polémica

David Faitelson cuestionó el arbitraje antes del partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América y Rayados. El periodista utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para sostener que Monterrey tendrá que vencer no solo a Las Águilas, sino también a las decisiones arbitrales.

“El Monterrey sabe que, para ganarle al América, también debe antes imponerse al arbitraje”, escribió Faitelson.

América y Monterrey empataron 0-0 en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026, disputada en el Gigante de Acero. El resultado dejó abierta la eliminatoria, aunque las Águilas conservan la ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla general. La serie se define en el partido de vuelta en el Estadio Azteca.

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David Faitelson cuestionó el arbitraje antes del partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América y Rayados (captura de pantalla)

Empate en la ida y todo se define en la vuelta

Monterrey jugó con un hombre menos desde el minuto 10. Esa condición permitió que América asumiera mayor control del balón y buscara con insistencia el arco rival, pero el equipo azulcrema no logró reflejar su dominio en el marcador.

Luis “Mochis” Cárdenas fue la figura de Rayados durante el encuentro. El arquero intervino en más de tres ocasiones para evitar el gol de América, entre ellas una llegada de Cristian Borja dentro del área y un intento de Brian Rodríguez desde fuera del área. Rodolfo Cota también respondió en una jugada que evitó la anotación regiomontana.

El empate sin goles dejó a Monterrey obligado a ganar la vuelta para avanzar a las semifinales. Rayados resistió gran parte del partido con inferioridad numérica y mantuvo la portería en cero, pero no consiguió una ventaja que le permitiera llegar con mayor margen al duelo en Ciudad de México.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 Monterrey's Lucas Ocampos reacts REUTERS/Daniel Becerril

América llega al segundo partido con una condición favorable: el empate global le da el pase por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Por esa razón, cualquier igualdad en el marcador acumulado favorece a las Águilas, mientras Monterrey necesita imponerse en el Estadio Azteca para continuar en el torneo.

Cuándo y dónde se juega la vuelta de los Cuartos de Final

La vuelta de los cuartos de final se jugará el próximo sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, donde América y Monterrey definirían al equipo que avanzaría a las semifinales del Apertura 2026.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Edwin Cerrillo is shown a yellow card by referee Victor Caceres REUTERS/Daniel Becerril

Las Águilas deberán mejorar su efectividad después de no convertir ante un rival que jugó gran parte de la ida en inferioridad numérica. Por su parte, Monterrey buscará repetir la solidez defensiva que mostró en su cancha y encontrar opciones ofensivas en Ciudad de México.

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