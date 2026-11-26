Varios peatones con paraguas caminan sobre la nieve acumulada en el Paseo de la Reforma, con el Ángel de la Independencia al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas inusuales, debido al pronóstico de lluvias fuertes, un marcado descenso de temperaturas y posible caída de aguanieve o nieve en las zonas más elevadas de la capital. La situación fue advertida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mediante un aviso especial emitido este jueves.

De acuerdo con el organismo, las condiciones más adversas se presentarán entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre de 2026, periodo en el que se esperan temperaturas mínimas bajo cero en algunas zonas altas, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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Aunque el pronóstico contempla la posibilidad de nieve, la dependencia aclaró que no se prevé que este fenómeno alcance la zona urbana de la Ciudad de México. Las condiciones para la caída de aguanieve o nieve se concentrarían en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, entre ellas el Ajusco, el Chichinautzin y el cerro del Pelado.

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX con alerta por bajas temperaturas?

La SGIRPC mantiene la atención sobre las zonas de la capital donde se esperan las temperaturas más bajas. En este contexto, seis demarcaciones fueron incluidas en la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del jueves 26 de noviembre, debido a que el termómetro podría ubicarse entre los 4 y 6 grados Celsius.

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Las alcaldías señaladas por las autoridades son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Es importante precisar que esta alerta corresponde al jueves 26 de noviembre y no debe confundirse con el aviso especial para el fin de semana. El documento emitido el jueves por la SGIRPC contempla lluvias, descenso de temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve entre el viernes 27 y el domingo 29, pero no establece una nueva Alerta Amarilla para esas seis alcaldías durante los tres días.

Por otra parte, la posibilidad de precipitaciones sólidas se concentra principalmente en las regiones montañosas del sur y poniente de la capital. Esto significa que las condiciones meteorológicas podrían ser más extremas en las comunidades cercanas a las zonas elevadas que en las áreas urbanas de menor altitud.

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Entre los puntos donde podría presentarse este fenómeno se encuentran:

Ajusco: zona montañosa ubicada al sur de la capital.

Chichinautzin: región volcánica que comprende zonas elevadas del sur de la Ciudad de México.

Cerro del Pelado: elevación ubicada en la zona de Milpa Alta.

La dependencia establece que estas posibilidades corresponden a lugares situados por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Por ello, aunque la nevada podría ser visible en las cumbres, no significa que las calles, avenidas y colonias de las 16 alcaldías vayan a quedar cubiertas de nieve.

¿Cómo estará el clima en CDMX del viernes 27 al domingo 29 de noviembre?

El aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contempla tres días de condiciones meteorológicas adversas. Las precipitaciones serán uno de los principales factores de riesgo, debido a su intensidad y persistencia durante buena parte del viernes y el sábado.

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Según el pronóstico compartido por la dependencia, las lluvias podrían dejar acumulados superiores a los 70 milímetros, por lo que existe riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas susceptibles.

Este es el pronóstico para cada uno de los días:

Viernes 27 de noviembre

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes desde la mañana.

Las precipitaciones podrían mantenerse durante buena parte de la jornada.

En las zonas altas del sur y poniente podría presentarse aguanieve o nieve durante la noche.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 8 y 13 grados Celsius.

Las mínimas se ubicarán entre -2 y 6 grados Celsius.

Se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Sábado 28 de noviembre

Continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes y persistentes.

Podría mantenerse la cobertura de nieve en las zonas elevadas hasta la mañana.

Se esperan temperaturas máximas de 8 a 13 grados Celsius.

Las mínimas podrían descender hasta -2 grados Celsius.

Se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Domingo 29 de noviembre

Se espera una disminución de las precipitaciones y condiciones de cielo despejado.

Podrían registrarse heladas durante el amanecer en las zonas altas.

Las temperaturas máximas aumentarán y se ubicarán entre 16 y 19 grados Celsius.

La cobertura nevada en las cumbres podría persistir hasta la mañana.

Fuente: Aviso especial de la SGIRPC, emitido el 26 de noviembre de 2026.

El contraste entre las temperaturas del viernes y sábado y las previstas para el domingo será importante. Mientras que durante los primeros dos días se esperan máximas de apenas 8 a 13 grados Celsius, el termómetro podría alcanzar entre 16 y 19 grados el último día del periodo.

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Sin embargo, el aumento de temperatura no significa que desaparecerán todos los riesgos. Las heladas al amanecer podrían afectar principalmente a las comunidades ubicadas en las partes altas de la capital, donde las condiciones ambientales son más frías.

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil ante las lluvias y el frío?

Ante el pronóstico de lluvias intensas, temperaturas bajo cero en las zonas altas y fuertes rachas de viento, la SGIRPC pidió a la población tomar precauciones durante el fin de semana y mantenerse informada sobre los cambios en las condiciones meteorológicas.

Entre las principales recomendaciones difundidas en el aviso especial se encuentran:

Abrigarse adecuadamente: utilizar ropa abrigadora y cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa al frío.

Evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados: estos dispositivos pueden generar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas peligroso que puede acumularse en lugares sin ventilación.

Proteger a las mascotas: resguardar a los animales de compañía del frío y evitar dejarlos a la intemperie.

No cruzar calles o avenidas inundadas: las corrientes de agua pueden representar un peligro para peatones y automovilistas.

Mantener limpias las coladeras: retirar la basura de los desagües del interior y exterior de las viviendas para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

La dependencia también recomendó prestar especial atención a las personas adultas mayores, niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias, debido a que pueden ser más vulnerables ante los cambios bruscos de temperatura.

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En el caso de quienes viven o planean visitar las zonas montañosas de la capital, es importante considerar que las condiciones pueden ser considerablemente más frías que en el resto de la ciudad. Además, las lluvias, el viento y la posible presencia de nieve podrían dificultar los desplazamientos.

Por ello, se recomienda evitar actividades recreativas en zonas elevadas cuando las condiciones meteorológicas representen un riesgo y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

¿Cuándo fue la última vez que nevó en la Ciudad de México?

La última nevada documentada en la Ciudad de México ocurrió el 11 de enero de 1967, hace casi 60 años. Aquel acontecimiento meteorológico sorprendió a los habitantes de la entonces capital del Distrito Federal, debido a que la caída de nieve cubrió calles, avenidas y algunos de los monumentos más representativos de la ciudad.

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De acuerdo con los antecedentes históricos, la nevada comenzó durante la madrugada, alrededor de las 2:00 horas, después de que se registraran temperaturas de hasta -4 grados Celsius. El fenómeno fue consecuencia de las condiciones de frío extremo que afectaron a distintas regiones del país durante aquellos días.

La nieve alcanzó distintos puntos de la capital y dejó imágenes poco habituales para sus habitantes. Entre los sitios que quedaron cubiertos por una capa blanca estuvieron:

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Palacio de Bellas Artes

Plaza de la Constitución (Zócalo)

Bosque de Chapultepec

San Ángel

Ciudad Universitaria

En las zonas urbanas se reportaron acumulaciones de nieve de entre 5 y 8 centímetros, mientras que en las regiones montañosas cercanas al Ajusco el espesor fue considerablemente mayor.

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La nevada del 11 de enero de 1967 no fue la primera registrada en la capital. De acuerdo con la documentación disponible, también hubo nevadas en 1907 y 1920, por lo que el episodio de 1967 representa el tercer registro de este fenómeno durante el siglo XX.

Aunque aquel acontecimiento quedó en la memoria de varias generaciones, las condiciones para que vuelva a nevar en la capital son poco frecuentes. Por eso, el pronóstico de la SGIRPC para noviembre de 2026 ha generado interés, particularmente por la posibilidad de que las cumbres del sur y poniente de la ciudad vuelvan a presentar un paisaje cubierto de nieve.

No obstante, es necesario distinguir entre una nevada en las zonas montañosas y otra en el área urbana: el aviso especial no pronostica nieve en las colonias ni en el centro de la CDMX. La posibilidad está limitada a las elevaciones superiores a los 2 mil 800 metros, por lo que todavía no puede hablarse de una repetición de lo ocurrido en enero de 1967.