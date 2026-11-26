(REUTERS/John Locher)

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La temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca a su cierre y el Gran Premio de Qatar 2026 será la penúltima parada del calendario. La actividad en el circuito de Lusail comenzará este viernes 27 de noviembre y terminará el domingo 29 con la carrera, que tendrá a Sergio “Checo” Pérez entre los pilotos que los aficionados mexicanos podrán seguir a través de las transmisiones de televisión y streaming.

Además de la competencia en pista, el fin de semana tendrá como uno de sus principales atractivos la disputa por el subcampeonato. Aunque Kimi Antonelli ya aseguró el título con 402 puntos, todavía quedan 50 unidades disponibles entre Qatar y Abu Dhabi.

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Max Verstappen ocupa el segundo puesto del campeonato con 304 puntos, seguido por Lewis Hamilton, con 267, mientras que George Russell y Lando Norris comparten la cuarta posición con 264 unidades cada uno.

El piloto de Red Bull necesita conservar una ventaja de al menos 25 puntos sobre sus perseguidores al terminar el domingo para asegurar matemáticamente el subcampeonato sin esperar a la última carrera de la temporada.

¿A qué hora son las prácticas, clasificación y carrera del GP de Qatar 2026?

(REUTERS/Mohammed Salem)

La actividad del Gran Premio de Qatar se desarrollará durante tres días. El viernes habrá dos sesiones de entrenamientos libres; el sábado se realizará la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo llegará el momento de la carrera.

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Estos son los horarios para seguir cada sesión desde México (tiempo del centro del país):

Práctica Libre 1: viernes 27 de noviembre, de 07:30 a 08:30 horas.

Práctica Libre 2: viernes 27 de noviembre, de 11:00 a 12:00 horas.

Práctica Libre 3: sábado 28 de noviembre, de 08:30 a 09:30 horas.

Clasificación: sábado 28 de noviembre, de 12:00 a 13:00 horas.

Carrera: domingo 29 de noviembre, a las 10:00 horas.

¿Dónde ver el GP de Qatar 2026 en México?

(Europa Press)

Los aficionados mexicanos podrán seguir las sesiones del Gran Premio de Qatar a través de Izzi, Sky y F1 TV Pro.

Estas plataformas cuentan con toda la transmisión de la actividad de la Fórmula 1 durante el fin de semana.