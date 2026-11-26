Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora sostienen una pancarta de protesta contra la empresa Grupo México para exigir medidas de reparación ambiental. (Comités Cuenca Río Sonora)

Guardar

Los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora acusaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha ausentado en las reuniones informativas con las comunidades afectadas en el río Sonora por el derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre, cuyo responsable es la empresa Grupo México en relación al cumplimiento y aplicación del Plan de justicia para resarcir daños en el río Sonora, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en diciembre de 2025.

En conferencia de prensa, los activistas reconocieron que las autoridades comenzaron con la construcción del Hospital Regional para el río Sonora y que está en marcha un programa de remediación de suelos y sedimentos. Aun así, señalaron omisiones y que la atención a los problemas ambientales requiere de coordinación entre gobierno y comunidad.

PUBLICIDAD

Comunidades cuestionan operación de seis potabilizadoras

Los comités afirmaron que en la cuenca operan seis plantas potabilizadoras, pero dijeron no haber recibido los análisis posteriores al tratamiento que permitan conocer si retiran metales pesados y si el agua distribuida es apta para el consumo; por ello reprocharon que la Conagua asistiera a las reuniones informativas realizadas con las comunidades, lo que ha dejado a las personas sin información clara sobre la seguridad del abastecimiento del líquido.

La organización pidió que Conagua entregue los resultados de monitoreo de las seis instalaciones y presente una ruta de trabajo con presupuesto, plazos y proyectos ejecutivos para garantizar agua potable en la región.

PUBLICIDAD

Los comités solicitaron originalmente 37 plantas potabilizadoras capaces de separar metales pesados. Según su balance, Conagua presentó en enero una propuesta de 16 plantas y 16 sistemas de desinfección; hasta el momento, los activistas siguen sin conocer la justificación técnica y legal de dicha reducción.

Durante una conferencia de prensa, representantes comunitarios leen un pronunciamiento dirigido a la Comisión Nacional del Agua sobre la situación del río Sonora. En el acto se expone la falta de datos oficiales relativos a las plantas potabilizadoras y la remoción de metales pesados, así como la inasistencia institucional a reuniones vecinales. La mesa cuenta con micrófonos, hojas de lectura y dispositivos móviles colocados sobre tripiés para registrar la sesión.

Tamizaje de salud iniciaría en febrero de 2027

En materia sanitaria, los Comités informaron que el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades anunció un tamizaje especial y gratuito para la población del Río Sonora, cuya aplicación comenzaría por etapas en febrero de 2027.

El protocolo y el calendario de ese proceso serían presentados el 19 de enero. La agrupación indicó que el estudio contará con participación académica y busca identificar posibles afectaciones para orientar la atención médica en las localidades de la cuenca.

PUBLICIDAD

Integrantes de los Comités Cuenca Río Sonora ofrecen una conferencia de prensa en una mesa con micrófonos y documentos. (Comités Cuenca Río Sonora )

Los habitantes organizados también exigieron un plan emergente de salud mientras concluye el Hospital Regional del Río Sonora, que incluirá un Centro de Toxicología con laboratorio. Cuestionaron que el proyecto se haya reducido a 14 camas y solicitaron a IMSS-Bienestar información sobre su operación, equipamiento y personal.

También recordaron un estudio toxicológico realizado en 2022, en el que, según los Comités, el 99.8% de la población evaluada mostró alta exposición a sustancias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica entre las diez más peligrosas.

Remediación concentra trabajos entre Banámichi y Ures

El programa de remediación ambiental también fue objeto de observaciones. Los comités señalaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas presentaron en enero una propuesta para retirar cerca de 256 mil toneladas de sedimentos contaminados.

PUBLICIDAD

En septiembre, añadieron, se les comunicó que el volumen se redujo a 100 mil toneladas y que los trabajos estarían a cargo de un consorcio integrado por TAESA, Veolia y SEMNSA, bajo supervisión de Corporativo Ambiental VAP.

En su reunión más reciente, los habitantes conocieron que las labores se concentrarían en la cuenca media, entre Banámichi y Ures. Bajo ese planteamiento quedarían fuera Bacanuchi, el sur de Ures, Hermosillo rural y la presa El Molinito, aunque Bacanuchi será incorporado a muestreos adicionales y a una revisión sobre la presencia de mercurio.

El Programa Integral de Remediación Ambiental presentado en octubre contempla caracterizar 288 kilómetros, excavar alrededor de 100 mil toneladas de suelo contaminado y enviarlas a sitios de confinamiento en Coahuila y Nuevo León. La fecha prevista de conclusión es el 31 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum responde a los cuestionamientos de la prensa sobre los recursos destinados por Grupo México para la remediación ambiental del río Sonora y el abastecimiento de agua en las comunidades afectadas. La grabación muestra la sesión de preguntas en el salón de conferencias con los reporteros y cuenta con un recuadro de interpretación en lengua de señas.

Piden transparentar recursos y acuerdos con Grupo México

Los Comités también demandaron que el Gobierno federal haga público el instrumento que sustenta los recursos anunciados para la reparación. En diciembre de 2025, autoridades federales, el Gobierno de Sonora y Grupo México informaron sobre una bolsa de 2 mil 222.6 millones de pesos. El monto estaba dividido en:

Mil 500 millones de pesos - Grupo México

483.6 millones de pesos - Gobierno federal

180 millones de pesos - Gobierno estatal

La organización remarcó que ha solicitado conocer el convenio a través de solicitudes por mecanismos de transparencia, y la Secretaría de Gobernación ha respondido que inexistente. El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no había un convenio firmado con la transnacional mineral; ante esto solicitaron aclarar qué instrumento regula los trabajos, cuál es el destino de los recursos y qué obligaciones formales mantiene la empresa.

PUBLICIDAD

La agrupación planteó crear una instancia de seguimiento encabezada por la Secretaría de Gobernación, con participación de Semarnat, Profepa, Conagua, autoridades de salud, el Gobierno de Sonora y representantes comunitarios. Su petición es que el plan reúna en un documento público los responsables, presupuestos, metas y plazos de las acciones de agua, salud y remediación.