Fotografía que muestra una vista general de los trabajos de rescate en una Mina. Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

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Las familias de los nueve mineros asesinados y de uno que continúa desaparecido de Concordia, Sinaloa, exigieron a empresas extractivas implementar protocolos de seguridad ante la alta incidencia de violencia que se registra en estos sitios, de acuerdo con un reciente estudio enfocado en la entidad.

A diez meses del secuestro de los trabajadores, que fueron extraídos a la fuerza del campamento La Clementina, sus familiares continúan exigiendo justicia y la localización del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien permanece desaparecido tras el hallazgo sin vida de los nueve hombres privados de la libertad junto a él.

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Los familiares hicieron un llamado al Congreso Minero de Hermosillo, a la empresa Vizsla Silver, a la industria minera, cámaras empresariales e inversionistas a “asumir su responsabilidad” ante los riesgos que enfrentan los trabajadores en el estado.

Y es que, el pasado 13 de noviembre, la Oxford Review of Latin American Studies publicó una investigación titulada “Minería, crimen organizado y violencia en Sinaloa”, en la que documenta la relación entre la violencia en el estado y la actividad extractiva.

Estudio muestra la relación de la presencia de minas con la violencia en Sinaloa, aunque también corresponde al contexto del grupo criminal

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

De acuerdo con el estudio, el 38.9% de los eventos de violencia estudiados ocurrieron a menos de 10 kilómetros de sitios mineros, lo que muestra una relación entre su presencia y la inseguridad.

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La investigadora Fernanda Muñoz Arroyo, autora del estudio, seleccionó diez municipios serranos —Badiraguato, Choix, Sinaloa, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Rosario, El Fuerte, Escuinapa y Mocorito— para reducir la variabilidad territorial y aislar el posible vínculo entre extractivismo y crimen.

El índice extractivo mostró que la actividad minera se concentra en Sinaloa, Badiraguato y Choix, mientras que el índice de violencia, en cambio, varió año con año sin seguir un patrón geográfico fijo: en 2022 los focos estaban al norte; en 2023 se desplazaron al sur.

Muñoz Arroyo concluye que la violencia muestra una tendencia en los sectores mineros, pero que también corresponden a las dinámicas locales de violencia provocada por los grupos delictivos: “La minería no introduce la violencia, sino que se desarrolla en un entorno donde esta ya es estructural”, explicó.

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Alan Esparza, hijo del ingeniero Francisco Antonio Esparza que aún sigue desaparecido, señaló que la empresa solo les ha dado apoyo en viáticos y "en lo que necesiten", pero que no ha presentado la denuncia de los hechos a 8 meses del caso. Video: Conferencia de prensa

Aunque este análisis no se enfoca en Concordia, sus datos respaldan el patrón de inseguridad que los familiares han denunciado que ocurrían en la zona desde meses antes de cometerse el secuestro de los 10 hombres. Además, han acusado a Vizsla Silver de ocultar evidencia y no denunciar la desaparición de los trabajadores pese al crimen.

“Hemos reunido evidencias que demuestran que previo al 23 de enero ya existían alertas graves de inseguridad, incluidas tres suspensiones de labores por hechos violentos”, denunciaron.

Las familias señalaron que pese al contexto de peligro documentado, la empresa Vizsla Silver omitió la implementación de medidas de protección adecuadas para los trabajadores, “los abandonó” y no ha presentado, hasta la fecha, la denuncia formal del secuestro.

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Foto: Especial

Ante los hechos, exigieron a las empresas la implementación de las siguientes acciones:

A la industria minera, cámaras del sector e inversionistas: no normalizar la violencia en los territorios donde operan; exigir estándares estrictos en derechos humanos y seguridad laboral; no callarse ante omisiones.

A Vizsla Silver : reiteraron su exigencia para la entrega de bitácoras , evaluaciones de riesgo, protocolos, reportes de seguridad, videos , registros de GPS y comunicaciones internas previas al 23 de enero de 2026, así como asumir su responsabilidad .

A las autoridades federales: insistieron su urgencia de intensificar la búsqueda del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, descartar líneas de investigación inconsistentes y abrir indagatorias por posibles violaciones a la Ley Federal del Trabajo y negligencia empresarial.

Tras el asesinato de los mineros, cientos de trabajadores del sector extractivo marcharon para exigir justicia y condiciones de seguridad. Foto: AIMMGM Nacional

Cabe señalar que, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), atribuyó la desaparición y asesinato de los mineros a la disputa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, presuntamente cometido por miembros de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán luego de supuestamente confundirlos con sus rivales.