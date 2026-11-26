Saúl Becerril visitó un establecimiento de la CDMX y elogió su preparación, pero el precio del alimento provocó burlas, críticas y memes.

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La comida mexicana volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que el influencer Saúl Becerril compartiera su visita a Maggie’s, un establecimiento especializado en tortas ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Su reseña provocó opiniones divididas debido al precio de uno de los alimentos más tradicionales y económicos para buena parte de los mexicanos: una torta de huevo.

El creador de contenido mostró distintos detalles del negocio y calificó positivamente la experiencia gastronómica. Sin embargo, el costo de 200 pesos por una preparación que suele elaborarse con ingredientes accesibles fue suficiente para que su publicación se viralizara y abriera una discusión sobre los precios de los alimentos en algunas de las zonas más populares de la capital.

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El creador de contenido calificó el lugar como un “laboratorio de tortas”, aunque los internautas cuestionaron el costo de sus alimentos. (Captura de pantalla / Tiktok @saulbecerril1)

La controversia también puso nuevamente sobre la mesa el fenómeno de la gentrificación y la transformación de los comercios tradicionales en propuestas gastronómicas con precios considerablemente más elevados.

Una torta de huevo de 200 pesos provoca reacciones

Durante su recorrido por Maggie’s, Becerril describió el establecimiento como un “laboratorio de tortas”, destacando tanto la presentación del espacio como la manera en que preparan los alimentos. Entre los elementos que llamaron su atención estuvieron la decoración, los bancos elaborados con cajas y una barra que permite observar parte del proceso de preparación.

El influencer también reconoció algunas características del producto, particularmente el sabor y las salsas que acompañaban la torta. Incluso resaltó que el negocio conservara ciertos elementos tradicionales en la elaboración del alimento.

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(Captura de pantalla / Tiktok @saulbecerril1)

“Me encanta como conservan el bolillito muy clásico, cero pretencioso”, mencionó durante su reseña.

Aunque su evaluación fue favorable, el precio terminó por convertirse en el principal motivo de discusión. Para numerosos usuarios, pagar 200 pesos por una torta de huevo representa un gasto excesivo, especialmente porque se trata de una preparación que puede elaborarse en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de realizar una inversión considerable.

Las críticas apuntan a la gentrificación de la comida mexicana

(Captura de pantalla / Tiktok @saulbecerril1)

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Algunos internautas cuestionaron que un alimento tan cotidiano se comercializara a ese precio, mientras otros utilizaron el humor para señalar lo que consideran una transformación de la gastronomía popular en productos dirigidos a consumidores con mayor poder adquisitivo.

Entre los comentarios que circularon destacó la frase: “Gentrificaron a la torta de huevo”, una expresión que resumió el descontento de quienes consideran que determinados platillos tradicionales están adquiriendo precios alejados de su costo habitual.

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Otros usuarios hicieron comparaciones entre lo que podrían comprar con esos 200 pesos y la cantidad de tortas que alcanzarían a preparar en sus propias cocinas.

“Con esos 200 hago mínimo 15 tortas de huevito con chilito toreado y hasta para el refresco alcanza”, escribió una persona.

(Captura de pantalla / Tiktok @saulbecerril1)

También aparecieron mensajes como “Hasta donde hemos llegado como sociedad”, “Ahora la torta de huevo es gourmet” y “Gentrificaron mi lonche de la escuela”.

Las comparaciones no se limitaron a la preparación casera. Algunos internautas defendieron las opciones que se venden en puestos callejeros, al considerar que ofrecen alimentos similares por una fracción del precio.

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“Se ven mejor las tortas afuera del metro”, señaló otro comentario, mientras alguien más resumió su postura con la frase: “Yo con veinte pesos me hago mi torta en casa”.

La discusión sobre los precios en la Roma Norte

(Captura de pantalla / Tiktok @saulbecerril1)

El caso de Maggie’s se convirtió en un ejemplo de las conversaciones que surgen alrededor de los negocios gastronómicos establecidos en colonias como Roma Norte, donde la oferta comercial ha cambiado con el paso de los años.

En este contexto, la polémica no se concentró únicamente en la calidad de la preparación o en la experiencia que compartió Becerril, sino en la diferencia entre el precio de un platillo cotidiano y lo que los consumidores consideran razonable pagar por él.

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Mientras algunos podrían valorar la propuesta del establecimiento por su sabor, presentación y concepto, otros consideran que cobrar 200 pesos por una torta de huevo refleja el encarecimiento de productos que históricamente han formado parte de la alimentación popular.

La reseña de Saúl Becerril terminó así en el centro de una discusión que va más allá de un restaurante: cuánto cuesta actualmente disfrutar de la gastronomía mexicana en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México y en qué momento una preparación sencilla comienza a venderse como una experiencia gourmet.