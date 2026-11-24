Ariadna Montiel Reyes participa en un evento del partido Morena, hablando ante dos micrófonos con el logo del partido al fondo. (@A_MontielR)

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El partido Morena acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de actuar con incongruencia y frenar el proceso para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). A través de un posicionamiento oficial emitido este martes, el partido guinda señaló que, mientras la bancada blanquiazul exige públicamente agilizar la emisión de la convocatoria, de manera paralela interpuso una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, acción que, advierte, retrasa directamente los trabajos legislativos.

De acuerdo con el pronunciamiento partidista, esta doble postura por parte de Acción Nacional obstaculiza el ambiente necesario para concretar la designación de la presidencia sustituta del órgano electoral. Morena sostuvo que la judicialización del procedimiento parlamentario contraviene el discurso público de la oposición y entorpece la ruta institucional prevista en la Carta Magna.

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El choque entre el discurso público y la vía judicial

El eje central del reclamo de Morena radica en la contradicción que observa en la estrategia política del PAN dentro del Poder Legislativo. Según el documento difundido desde la capital del país, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha demandado celeridad para destrabar el nombramiento de quien encabezará el consejo general del INE; sin embargo, al acudir al TEPJF para impugnar a la Jucopo, el partido opositor introduce un recurso legal que dilata los tiempos parlamentarios.

Para la dirigencia y la bancada oficialista, este escenario genera un bloqueo innecesario en una decisión que requiere estabilidad y certidumbre. En el texto, el partido enfatizó los siguientes puntos respecto a la actuación panista:

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Contradicción política: Se señala una discrepancia directa entre el llamado mediático a resolver la titularidad del INE y la presentación de recursos jurisdiccionales que frenan el trámite interno.

Obstáculo a los acuerdos: Morena considera que llevar el diferendo al terreno judicial dificulta la construcción de consensos indispensables entre los distintos grupos parlamentarios en San Lázaro.

Retraso en la convocatoria: El partido sostiene que la impugnación contra la Junta de Coordinación Política impacta de manera negativa en los plazos para emitir la convocatoria correspondiente.

Morena acusa al PAN de incongruencia

La postura de la bancada de Morena en San Lázaro

Frente a los señalamientos y la ruta legal emprendida por la oposición, Morena defendió el trabajo realizado por sus legisladores en la Cámara de Diputados. El posicionamiento destaca que el Grupo Parlamentario de Morena, bajo la coordinación del diputado Ricardo Monreal Ávila, ha mantenido una política enfocada en el diálogo abierto y la búsqueda de entendimientos con todas las fuerzas políticas representadas en el recinto legislativo.

El partido subrayó que la mayoría parlamentaria obtenida en las urnas conlleva una alta responsabilidad institucional. Por ello, aseguraron que su actuación en torno al relevo en el Instituto Nacional Electoral se ha guiado estrictamente por el cumplimiento de los procedimientos constitucionales y la generación de acuerdos que doten de legitimidad al proceso, evitando imposiciones o rupturas que afecten la vida democrática del país.

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La dirigencia del PAN cuestionó el nulo avance en la investigación contra corrupción e irregularidades en el INE. Crédito: X/ @JorgeRoHe

Memoria histórica y llamado a la responsabilidad institucional

En su mensaje, Morena vinculó la actual coyuntura en torno al árbitro electoral con la trayectoria histórica de su movimiento. El documento recuerda que su origen responde a décadas de movilización por la democratización de México, mencionando explícitamente las controversias electorales de 1988, 2006 y 2012 como episodios que forman parte de su memoria política y que fundamentan su compromiso con la legalidad, la defensa de la voluntad popular y la integridad de las instituciones encargadas de organizar los comicios.

Bajo esa premisa, el instituto político hizo un llamado formal al Partido Acción Nacional para que asuma una actitud de congruencia y responsabilidad institucional. Morena recalcó que la renovación de la presidencia del INE es un asunto de Estado que debe atenderse con seriedad, certeza jurídica y pleno respeto a las atribuciones de cada poder e instancia involucrada.

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Finalmente, el partido reiteró que mantendrá su disposición al trabajo legislativo para concretar la designación de la presidencia sustituta del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, puntualizó que continuará impulsando este proceso con estricto apego a lo que dicta la Constitución Política y con absoluto respeto a las resoluciones que, en su momento, emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a los recursos promovidos.