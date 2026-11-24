Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina del 24 de noviembre de 2026 (Presidencia)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que, después de que se lleven a cabo las elecciones de 2027, se continúen con las investigaciones sobre irregularidades en los contratos de materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), así como sobre el presupuesto de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Durante la conferencia de prensa de este martes 24 de noviembre, la mandataria volvió a referirse a los escándalos de corrupción e irregularidades en contratos para materiales electorales del INE, casos por los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación, y por los cuales se han presentado demandas ante la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

La mandataria cuestionó que, si el INE asumió tareas de fiscalización en 2014, los organismos electorales estatales no hayan reducido sus presupuestos. También señaló que el Instituto tendría 36,000 millones de pesos para 2027, una cifra que, dijo, supera los recursos asignados a instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“¿Por qué salen tan onerosas las elecciones?”, preguntó Sheinbaum al referirse a los costos de los procesos electorales, más allá de los recursos entregados a los partidos políticos. Ante ese cuestionamiento, la mandataria sostuvo que se debe revisar el precio de los insumos utilizados en las jornadas, debido a que existen diferencias entre entidades para la compra de urnas y mamparas.

PUBLICIDAD