México

Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena

El Presidente del Consejo Nacional de Morena tomó protesta a los 17 coordinadores estatales designados para ser los candidatos del oficialismo en los próximos comicios

Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena.
Alfonso Durazo admite incentivos “perversos” en algunas designaciones de candidatos de Morena.
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Desde la VIII Sesión Ordinaria de Morena, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, lanzó un mensaje hacia los coordinadores estatales designados por el guinda y respaldados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre la muestra de respaldo y el señalamiento por las decisiones que han generado inconformidades.

Destacó que el movimiento fundado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, escogió el método de la “encuesta” a través del Consejo Nacional del partido para elegir a sus representantes en cada una de las elecciones, con la finalidad de que quienes aspiren a un cargo por medio del voto popular “escuchen la voz de la gente”.

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Los nombramientos obtenidos a través de este método, según el presidente del Consejo, “nos recuerda que ninguna aspiración puede estar por encima de la voluntad colectiva”.

El mandatario estatal recordó que uno de los objetivos de esta dinámica es que los distintos liderazgos del partido tengan la legitimidad con base en la ciudadanía y no en “acuerdos cupulares”.

Tras varios procesos electorales y dos en los que han salido triunfadores ampliando su presencia en el gobierno federal, estatal y municipal, Durazo resaltó que el método aplicado para elegir a candidatos les ha ayudado para identificar tres factores:

  • Arraigo social
  • Capacidad organizativa
  • Fortaleza electoral

El tema de los aspirantes que no ganaron el nombramiento como coordinadores, tal es el caso de Tatiana Clouthier y los descartados del Partido del Trabajo (PT) -situación que ha dejado expuesta la división interna-, también fue abordado por el gobernador de Sonora, quien lanzó un mensaje político directo a los perfiles ganadores:

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No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”.

Información en desarrollo...

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