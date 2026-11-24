La manifestación se concentró frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), colonia San Jerónimo. Foto: Ilustración Infobae

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La mañana de este martes trabajadores de instituciones dedicadas a la atención psiquiátrica y de salud mental realizaron una protesta en el sur de la Ciudad de México, que derivó en el bloqueo de los carriles laterales de Periférico Sur.

La manifestación se concentró frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), ubicadas en la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras. Los inconformes buscan visibilizar las condiciones laborales que enfrentan y exigir respuestas a las autoridades federales ante la falta de personal en distintas unidades médicas.

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La protesta ocasionó afectaciones para los automovilistas que circulaban por la zona, particularmente a la altura de Boulevard de la Luz, donde el tránsito presentó interrupciones y avance intermitente. De acuerdo con los reportes de la movilización, los manifestantes ocuparon los carriles laterales de la vialidad.

¿Por qué protestan los trabajadores de hospitales psiquiátricos?

Entre las principales inconformidades de los trabajadores se encuentran la falta de personal, la ausencia de reposición de plazas vacantes y el congelamiento de espacios laborales dentro de las instituciones encargadas de brindar atención en materia de salud mental.

Los manifestantes sostienen que estas condiciones afectan la operación de los servicios médicos, pues existen necesidades de personal en diferentes unidades que no han sido atendidas mediante la contratación o asignación de nuevos trabajadores.

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Uno de los reclamos centrales es que las plazas que quedan disponibles por jubilaciones, renuncias u otras causas no son sustituidas oportunamente. Esta situación, de acuerdo con las demandas expuestas durante la protesta, limita la capacidad de respuesta de los centros especializados y aumenta la presión sobre quienes continúan desempeñando sus funciones.

Los trabajadores también expresaron preocupación por el posible cierre de algunas áreas de servicio, a pesar de que existen necesidades de atención en el sistema de salud mental. Por ello, solicitan que las autoridades revisen las condiciones de operación de las instituciones y garanticen la disponibilidad de recursos humanos.

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La exigencia de plazas para el área de salud mental constituye uno de los puntos principales de la movilización. Los inconformes buscan que se atiendan las vacantes y que los espacios laborales disponibles puedan ocuparse para fortalecer los equipos de atención.

La problemática no se limita a una sola institución, ya que involucra a trabajadores de diferentes centros y organismos vinculados con los servicios psiquiátricos y de salud mental en la capital.

Entre los centros de trabajo mencionados en los reportes de la movilización se encuentran:

Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) .

Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CISAME) .

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez .

Hospital Infantil de México Federico Gómez / Hospital Infantil Juan N. Navarro.

Estas instituciones forman parte de los servicios especializados que atienden a personas con padecimientos relacionados con la salud mental. Los trabajadores consideran que la falta de plazas y la ausencia de sustituciones de personal pueden comprometer la continuidad y capacidad de atención de los pacientes.

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Demandas de los trabajadores de salud mental

La protesta tiene como objetivo obtener respuestas de las autoridades responsables de la administración de los servicios de salud mental. Entre las principales demandas expuestas por los inconformes destacan:

Apertura y asignación de plazas: solicitan que se habiliten espacios laborales para cubrir las necesidades de personal en las unidades médicas.

Reposición de vacantes: exigen que las plazas que quedan disponibles no permanezcan congeladas y puedan ocuparse nuevamente.

Atención a las necesidades de los hospitales: piden revisar las condiciones de operación de los centros psiquiátricos y garantizar que cuenten con trabajadores suficientes.

Evitar el cierre de áreas de servicio: expresan preocupación por la posibilidad de que algunas áreas de atención dejen de funcionar, pese a que existe demanda de servicios.

Fortalecimiento de la atención psiquiátrica: buscan que las autoridades consideren las necesidades de los trabajadores y de los pacientes que utilizan los servicios públicos de salud mental.

Los reclamos apuntan a un problema que tiene consecuencias más allá de las condiciones laborales. La disponibilidad de personal especializado es un elemento necesario para mantener la operación de los servicios médicos, atender a los pacientes y garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Por esta razón, los manifestantes buscan que sus exigencias sean atendidas por las instancias correspondientes y que se establezcan soluciones para las necesidades de personal que reportan en sus centros de trabajo.

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Hasta el momento, los reportes consultados no detallan un acuerdo definitivo entre los trabajadores y las autoridades que permita confirmar la resolución de sus demandas.

¿Qué calles están afectadas por el bloqueo en Periférico Sur?

La protesta de trabajadores de hospitales psiquiátricos también generó complicaciones para quienes circulaban por el sur de la capital. El punto de concentración se encuentra sobre Anillo Periférico Sur, a la altura de Boulevard de la Luz, en la colonia San Jerónimo Lídice.

De acuerdo con el reporte de ADN40, publicado alrededor del mediodía, los manifestantes mantenían afectaciones a la circulación en esta zona, con avance intermitente para los automovilistas.

Las principales referencias para identificar el punto de la movilización son:

Vialidad: Anillo Periférico Sur.

Altura: Boulevard de la Luz.

Colonia: San Jerónimo Lídice.

Alcaldía: La Magdalena Contreras.

Punto de protesta: instalaciones de la CONASAMA.

Afectación reportada: bloqueo de carriles laterales y circulación intermitente.

El medio también advirtió sobre la posibilidad de que los inconformes extendieran el bloqueo a la totalidad de Periférico Sur, lo que podría incrementar las afectaciones para quienes utilizan esta arteria como conexión entre el sur y otras zonas de la Ciudad de México.

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Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, consultar las condiciones de circulación antes de salir y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades capitalinas.

La protesta ocurre en una de las vialidades con mayor circulación vehicular de la zona sur de la ciudad, por lo que cualquier ampliación del bloqueo podría provocar mayores tiempos de traslado.

La movilización mantiene como eje central la exigencia de plazas y personal suficiente para los servicios de salud mental, mientras los trabajadores esperan una respuesta institucional a las problemáticas laborales y operativas que denuncian.