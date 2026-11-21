Tras la muerte de Consuelo Loera, la casa de la mamá de El Chapo Guzmán ha sido vandalizada varias veces, principalmente por Los Mazatlecos, su líder, El Chapo Isidro, fue capturado este viernes Foto: Captura de pantalla

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La disputa que han tenido desde hace décadas Joaquín Guzmán Loera y sus hijos Los Chapitos contra “El Chapo” Isidro ha llegado al nivel de vandalizar la Casa Rosa de María Consuelo Loera Pérez, madre de El Chapo, y es que ha sido blanco de varios asaltos armados, vandalismo y presuntos ataques con explosivos en La Tuna, Badiraguato, en medio de disputas entre grupos del narcotráfico que operan en la sierra de Sinaloa. Ahora con la detención de Fausto “El Chapo” Isidro Meza Flores ocurrida este viernes su brazo armado Los Mazatlecos quedan a la deriva y en busca de un nuevo liderazgo.

El inmueble, ligado a la familia Guzmán Loera, también se ubica en una región de donde han salido cientos de personas por balaceras, bloqueos y agresiones con drones.

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Versiones difundidas en noviembre de 2026 señalaron que la vivienda presentó impactos de bala, daños y actos de vandalismo. Esos reportes también mencionaron una casa contigua presuntamente vinculada con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo”.

La información que circuló en redes sociales atribuyó el control de ambas propiedades a grupos relacionados con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”. Esa versión no contó con una confirmación de las autoridades.

Imágenes muestran los daños e impactos de proyectil de arma de fuego en las paredes, rejas y techos de teja de un inmueble. La fachada de color rosa y las áreas de acceso presentan perforaciones por disparos y restos de escombros esparcidos en el suelo. De acuerdo con los reportes del suceso, la vivienda atribuida a la madre de Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa registró afectaciones tras una incursión de un grupo armado antagónico.

La residencia se encuentra en La Tuna, comunidad serrana de Badiraguato donde nació Joaquín Guzmán Loera. La zona forma parte del llamado Triángulo de Oro, región comprendida entre Sinaloa, Durango y Chihuahua que históricamente ha concentrado actividades del narcotráfico.

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El asalto de 2016 dejó vehículos robados y comunidades vacías

El 11 de junio de 2016, un grupo de más de 150 hombres armados irrumpió en La Tuna y asaltó la vivienda de Consuelo Loera. Testigos consultados por Ríodoce afirmaron que los atacantes llegaron alrededor de las 10:00 horas.

Los hombres armados se llevaron dos vehículos tipo Razer y al menos tres motocicletas todo terreno. También cortaron las líneas telefónicas y el servicio de internet de la casa.

Durante la misma incursión, al menos ocho habitantes de La Tuna habrían sido asesinados a tiros, de acuerdo con los testimonios recabados por el diario. También se registraron robos de vehículos en las comunidades de San José del Barranco y Arroyo Seco.

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Intentan atacar casa de la mamá de El Chapo Guzmán, Consuelo Loera, en La Tuna, Badiraguato. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras la agresión, habitantes abandonaron la zona y se trasladaron hacia Culiacán y otros puntos de Badiraguato. Mario López Valdez, entonces gobernador de Sinaloa, confirmó que ocurrió un incidente, aunque dijo que no tenía informes sobre personas fallecidas y que se investigaba el asalto a la casa.

López Valdez sostuvo que se trató de una riña entre familiares y no de un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Dos fuentes citadas por Ríodoce atribuyeron el ataque al cártel de los Beltrán Leyva y a Isidro Meza Flores, identificado como uno de los adversarios de Guzmán Loera en Sinaloa.

Las mismas fuentes afirmaron que, hasta ese momento, ninguna autoridad ni corporación policiaca había llegado a La Tuna para realizar indagatorias. Versiones oficiales y periodísticas señalaron a una célula que habría actuado bajo las órdenes de Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, hijo de Alfredo Beltrán Leyva.

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Consuelo Loera escapó ilesa junto con una empleada, de acuerdo con declaraciones recopiladas por la periodista Anabel Hernández. Ambas se resguardaron en una avioneta luego del robo de vehículos y los daños provocados en otras casas de la localidad.

Pese a compartir el apodo, Fausto Isidro Meza Flores y Joaquín Guzmán Loera han sido enemigos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Un video mostró un presunto ataque con dron y explosivos

En octubre de 2025, un video difundido en redes sociales mostró un presunto intento de ataque contra la Casa Rosa mediante un artefacto explosivo lanzado desde un dron. La grabación, de 24 segundos, mostró la pantalla del dispositivo mientras sobrevolaba una vivienda identificada por su color rosa.

En el audio, los operadores comentaron que el explosivo había caído fuera del objetivo. “Acércalo. Tiene que tronar, tiene que tronar el piso”, se escuchó decir a una persona antes de que otra respondiera que había caído “un ladito”, cerca de la entrada.

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La fecha exacta de esa grabación no se conoció. La geolocalización difundida junto con el video coincidió con las características de la vivienda de Consuelo Loera, aunque las autoridades no emitieron información pública sobre el supuesto ataque.

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato. (X/@aic_07)

Cuentas de redes sociales especularon que los responsables pertenecerían al Cártel de Guasave, vinculado con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, y con Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. Esas versiones los colocaron en la confrontación contra Los Chapitos.

“El Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, “El Músico”, fueron identificados como enemigos de Los Chapitos. También se señaló que Aureliano Guzmán Loera podría ocupar la casa o controlar el territorio donde se localiza.

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Consuelo Loera murió en diciembre de 2023, a los 94 años, en un hospital privado de Culiacán. Su fallecimiento ocurrió tras complicaciones de salud derivadas de secuelas de COVID-19.

La madre de Joaquín Guzmán tuvo entre 10 y 11 hijos. Entre ellos estuvieron Bernarda, Armida, Miguel Ángel Guzmán Loera, “El Mudo”; Aureliano, “El Guano”; Arturo, “El Pollo”, y Emiliano Guzmán Loera.

Consuelo Loera, madre de 'El Chapo', murió a los 94 años en Sinaloa. (Infobae México/Jovani Pérez)

La vivienda fue sede de reuniones familiares en La Tuna

La Casa Rosa fue descrita como una vivienda austera, con habitaciones sencillas, un patio con macetas, un kiosco y una capilla vinculada con la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. La casa contrastaba con la posición de la familia Guzmán Loera dentro del Cártel de Sinaloa.

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Cada mayo, durante los cumpleaños de Consuelo Loera, la vivienda recibía a habitantes de La Tuna para convivios con comida y música religiosa. En esas celebraciones no se consumía alcohol.

En 2015, Consuelo Loera permitió el acceso de la periodista María Antonieta Collins a su habitación color verde menta, donde conservaba fotografías familiares. Fue una de las pocas ocasiones en que la madre de “El Chapo” abrió su casa para una entrevista.

Joaquín Guzmán Loera fue recapturado en enero de 2016 en Sinaloa, luego de varios meses prófugo. Estados Unidos lo requirió por acusaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y homicidios, entre otros delitos.

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La violencia que alcanzó la residencia coincidió con enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Años después, la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza extendió las agresiones hacia comunidades serranas de Badiraguato.

'El Guano' se hizo presente en la ceremonia mediante un arreglo floral. (Departamento de Estado de EEUU/Archivo)

Habitantes de Huixiopa, Bacacoragua, La Lapara, El Chorro, La Palma, Potrero de la Vainilla, San José del Barranco y Sabanillas abandonaron sus poblados por balaceras, cortes de energía y ataques con drones explosivos. Testimonios señalaron que las detonaciones dificultaban dormir y que grupos armados bloquearon accesos y mantuvieron vigilancia en los caminos.

Las cifras oficiales ubicaron el desplazamiento en al menos 100 familias, equivalentes a cerca de 450 personas. Organizaciones civiles estimaron que la cantidad superó las 700 personas.

Familias desplazadas buscaron refugio en Culiacán, donde algunas permanecieron en albergues improvisados o con parientes. También se documentaron asentamientos cerca del basurero municipal de la capital sinaloense, con personas que dependían de comedores comunitarios y carecían de acceso regular a servicios básicos, educación y atención médica.

Respecto a sus vínculos, estos fueron a nivel criminal, ya que Joaquín Guzmán Loera tenía una alianza con los Beltrán Leyva, facción a la cual pertenecía Fausto Isidro.

Elementos de las fuerzas armadas custodian a El Chapo Isidro tras su detención en el municipio de Guasave, Sinaloa. (X: DSefensa de México)

El inicio de su guerra

En 2008, este nexo se rompió tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. Arturo Beltrán, El Barbas, acusó al Chapo Guzmán de haberlos traicionado y comenzó la guerra entre ellos.

Y aquí es donde entra el otro Chapo, Isidro, quien según Estados Unidos antes de formar su propio cártel, fue un líder de alto rango de los Beltrán Leyva y sobre todo mano derecha del Mochomo.

Ante la caída de Alfredo y el señalamiento contra Guzmán Loera, inició la animadversión de ambos personajes y sus hijos Los Chapitos.

Una vez que los Beltrán Leyva comenzaron a decaer, tras el abatimiento del Barbas en 2009 y el arresto de Héctor, El H, en 2014, el cártel se fraccionó, siendo el grupo más fuerte el de Meza Flores, el cual fue bautizado como el Cártel de Guasave.

De acuerdo con la Defensa Nacional, la agrupación de Fausto Isidro se unió a la Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, para luchar junto contra Los Chapitos.

Actualmente en medio de esa guerra en Sinaloa, cayó El Chapo Isidro, que lo único que compartió con Guzmán Loera fue el estado donde nacieron y el apodo y que ambos están detenidos.