Una cesta de mimbre muestra una abundante cantidad de frutos de nanche de color amarillo brillante, junto a sus hojas verdes, sobre una superficie rústica de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A pesar de sus enormes beneficios, el nanche es una fruta que suele ser desconocida en muchos estados y zonas del país-

Se trata de una fruta tropical originaria de México y Centroamérica que procede del árbol o arbusto Byrsonima crassifolia, de la familia Malpighiaceae. También recibe los nombres de nance, nancite o changunga.

PUBLICIDAD

Tiene un tamaño parecido al de una aceituna pequeña, piel amarilla o anaranjada cuando madura, pulpa blanquecina y una semilla dura en el centro. Su sabor puede ser dulce, ácido o agridulce, y posee un aroma intenso y característico.

Su contenido de vitamina C es tan elevado que una porción de esta fruta puede brindarte todo lo requerido en un día; sin embargo, muchos no saben cuál es la mejor manera de consumirla, aquí te contamos.

Un recipiente mediano de cerámica contiene frutos de nanche amarillos sobre una mesa de madera en un ambiente de cocina rural, con una ventana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de consumir nanche

Progreso de herramientas

El nanche o nance (Byrsonima crassifolia) puede aportar beneficios como parte de una alimentación variada:

Aporta fibra dietética , que favorece el tránsito intestinal, aumenta la saciedad y ayuda a mantener una alimentación con buen aporte de vegetales y frutas.

Contiene vitamina C , nutriente que participa en la función inmunitaria, la formación de colágeno y la absorción de hierro de origen vegetal.

Incluye compuestos fenólicos, flavonoides y carotenoides , asociados con capacidad antioxidante. Estos compuestos ayudan a proteger a las células del daño oxidativo dentro de una dieta equilibrada.

Es una opción de fruta local que puede consumirse fresca o en preparaciones como agua, dulce o salsa; en su forma natural suele ser preferible a versiones con jarabes, azúcar o alcohol.

Hay estudios de laboratorio y en animales sobre posibles efectos antiinflamatorios, antimicrobianos o de control de glucosa de extractos de nanche, hojas y semillas.

Eso no demuestra que comer la fruta cure diabetes, inflamación u otras enfermedades en personas. No debe sustituir tratamientos médicos.

Si tienes diabetes, considera la porción y evita consumirlo en almíbar, en licor o con azúcar añadida. Si usas infusiones, extractos o suplementos de nanche, consulta antes con un profesional de salud: su seguridad y dosis no están tan establecidas como las del fruto fresco.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las mejores maneras de consumir nanche para obtener sus beneficios

Si deseas obtener los beneficios de esta fruta, la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas menciona las mejores maneras de consumir nanche para aprovechar sus nutrientes. Entre ellas destacan las siguientes:

Fresco y entero: Es la opción más recomendable. Lávalo bien, retira la semilla y cómelo con su pulpa. Así conservas mejor la fibra, la vitamina C y los compuestos antioxidantes. En batido casero: Tritúralo con agua, yogur natural o leche, pero evita colarlo. Al mantener la pulpa, conservas más fibra. No hace falta añadir azúcar si la fruta está madura. Congelado: Puedes congelar la pulpa limpia y utilizarla después en batidos o postres sin azúcar. Es una alternativa práctica cuando hay mucha fruta disponible. En ensaladas o con yogur natural: Añádelo entero o troceado a un bol de yogur natural, avena y frutos secos. Esta combinación aporta fibra y evita convertirlo en un postre excesivamente azucarado. En zumo, pero sin abusar: Si preparas zumo, es preferible no añadir azúcar y conservar parte de la pulpa. El zumo colado contiene menos fibra que la fruta entera.

Conviene limitar el nanche en almíbar, mermeladas, dulces y licores, porque suelen incorporar bastante azúcar. Además, algunas formas de procesado y el almacenamiento pueden reducir parte de la vitamina C y modificar los compuestos antioxidantes.

Un consejo práctico: prepara el nanche justo antes de consumirlo y guárdalo refrigerado si no vas a tomarlo de inmediato.

Si tienes diabetes o controlas los hidratos de carbono, elige la fruta fresca y modera las bebidas y preparaciones azucaradas.

El nanche puede formar parte de una alimentación saludable, pero sus beneficios nutricionales no sustituyen ningún tratamiento médico.

Una infografía ilustra los beneficios del nanche para la salud, destacando su aporte del 100% del requerimiento diario de vitamina C y otros nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la composición nutricional del nanche

El nanche (Byrsonima crassifolia), también conocido como nance o nancite, aporta aproximadamente los siguientes nutrientes por cada 100 g de pulpa fresca:

PUBLICIDAD

Energía: 62-66 kcal

Agua: 79-83 g

Carbohidratos: 11,4-14,4 g

Proteínas: 0,9-1,3 g

Grasas: 1,3 g

Fibra dietética: alrededor de 2,5-7,8 g

Vitamina C: aproximadamente 71 mg

Calcio: 23-80 mg

Fósforo: 12-20 mg

Hierro: 0,6-2 mg

Tiamina: 0,03 mg

Riboflavina: 0,03 mg

Niacina: 0,4 mg

El nanche destaca especialmente por su contenido de vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes. La composición puede cambiar según la variedad, el grado de madurez, el origen y si se analiza la pulpa con o sin piel.

En términos prácticos, es una fruta relativamente baja en calorías y con un aporte moderado de hidratos de carbono. Si se consume en almíbar, licor o dulce, el contenido de azúcar y las calorías aumentan de forma considerable.