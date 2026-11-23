Capturan a “El Guante de Oro”, señalado como extorsionador de comerciantes en Acapulco. @FGEGuerrero

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) detuvo a Erick “N”, conocido como “El Guante de Oro”, señalado como presunto líder de una célula dedicada a la extorsión de comerciantes en Acapulco. La captura se concretó en el estado de Morelos, mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

El detenido enfrenta dos órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de dos víctimas de identidad reservada en el municipio de Acapulco de Juárez.

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Operativo conjunto entre Guerrero y Morelos

La captura de Erick “N” se realizó a través de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de la FGE Guerrero, en colaboración con la Fiscalía de Alto Impacto de la FGE Morelos.

En el operativo también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro). La coordinación entre estas instancias permitió cumplimentar las dos órdenes de aprehensión en contra del señalado.

El arresto se produjo en la localidad de San Gabriel, en el estado de Morelos. Según el comunicado de la fiscalía, el operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Investigadora Ministerial de la FGE Guerrero, junto con personal de la Fiscalía de Alto Impacto de Morelos.

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La diligencia se llevó a cabo luego de que las investigaciones permitieran reunir los datos de prueba necesarios para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

Extorsión a comerciantes de Acapulco: los hechos imputados

De acuerdo con las investigaciones, en un primer hecho el imputado presuntamente exigió a una víctima dedicada al comercio pagos económicos mediante amenazas y actos de intimidación, con el objetivo de obligarla a cumplir con las cuotas impuestas.

En un segundo hecho, el señalado presuntamente exigió pagos periódicos a otra víctima comerciante para permitirle continuar con su actividad. Para ello, según las investigaciones, recurrió nuevamente a amenazas con el fin de obtener los recursos económicos exigidos.

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El detenido es identificado como cabecilla de una banda delictiva dedicada a exigir pagos ilegales a comerciantes en Acapulco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos casos documentados por la fiscalía ocurrieron en el municipio de Acapulco de Juárez. Erick “N” es identificado por las autoridades como presunto líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes en Acapulco. El comunicado de la FGE Guerrero no detalla el nombre de dicha célula ni precisa cuántos integrantes la conformarían.

La fiscalía tampoco especificó desde cuándo operaba el grupo señalado ni si existen otras víctimas además de las dos que motivaron las órdenes de aprehensión cumplimentadas.

Situación jurídica del detenido

Tras su arresto, Erick “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere. Será esta autoridad judicial quien determine su situación jurídica conforme a derecho, en el marco del proceso penal correspondiente al delito de extorsión agravada que se le imputa.

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El comunicado oficial no precisó la fecha en que se realizará la audiencia inicial ni el tiempo que el detenido permanecerá a disposición de la autoridad judicial mientras se resuelve su situación legal.

Postura de la fiscalía sobre combate a la extorsión

La FGE Guerrero refrendó su compromiso de investigar y combatir los delitos de extorsión en la entidad. La dependencia señaló que buscará fortalecer la coordinación con autoridades de otras entidades del país para proteger la actividad comercial y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

El detenido es identificado como cabecilla de una banda delictiva dedicada a exigir pagos ilegales a comerciantes en Acapulco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscalía no proporcionó información adicional sobre posibles cómplices del detenido ni sobre otras líneas de investigación abiertas en relación con la célula delictiva que, según las autoridades, encabezaba Erick “N”.

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La extorsión en el contexto estatal de Guerrero

La extorsión en Guerrero registró una tasa de 11 mil 288 delitos por cada 100 mil habitantes durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Un análisis de la organización México Evalúa, con cifras actualizadas al tercer trimestre de 2026, identificó que la extorsión en el estado se concentra particularmente en sus destinos turísticos y en su capital. Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo superan la tasa nacional de este delito, lo que sugiere que los cobros están dirigidos principalmente a las economías urbanas y de servicios de esas localidades.

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El mismo estudio señala que Guerrero figura entre las entidades priorizadas por la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gobierno federal.

En este marco, el fiscal especializado contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de la FGE Guerrero, Gregorio Alarcón Ávila, informó que hasta el primer semestre de 2026 se había logrado la detención de 36 presuntos responsables de este delito en el estado.

Como parte de las acciones preventivas, personal de la fiscalía impartió capacitaciones a empresarios, restauranteros, comerciantes y representantes de cámaras del sector turístico, con el propósito de brindarles herramientas para identificar y denunciar posibles casos de extorsión. La dependencia habilitó además la línea de atención directa “Ponte Buso” para recibir denuncias por llamada telefónica o WhatsApp.

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