Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil regresa a CDMX: fecha y lugar del evento literario

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la Ciudad de México anunció la 44 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), la cual contará con diversos ejemplares, dinámicas y propuestas enfocadas en niñas, niños y jóvenes.

Este evento busca que la nueva generación de lectores pueda conocer otras historias y disfrutar de múltiples actividades literarias con el objetivo de seguir fomentando este hábito en las juventudes.

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Fecha y lugar de la FILIJ44

La autoridades mexicanas, a través de su cuenta oficial de X, informaron que del 13 a 22 de noviembre, las y los interesados podrán vivir este encuentro en un horario de 9:00 a 19:00 horas, con entrada totalmente gratuita.

La feria del libro se realizará en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Para llegar por transporte público la opción más cercana es la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro CDMX. Al salir solo es necesario caminar hacia el sur por la Calzada de Tlalpan y dar vuelta hacia Avenida Río Churubusco para ingresar por la entrada principal. Otra alternativa es la estación Ermita, la cual queda a 15 o 20 minutos caminando.

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El lugar también cuenta con estacionamiento para visitantes, por lo que puede ser una propuesta para las personas que quieran acudir en vehículo.

La 44 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)

Alcalde de Nueva York se presentará en la FIL Zócalo 2026 junto a Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inaugurarán el próximo viernes 9 de octubre la edición XXVI de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo mediante una conversación virtual que abrirá 10 días de actividades literarias, culturales y musicales en la Plaza de la Constitución.

Mamdani se enlazará por Zoom para participar a distancia en el diálogo de apertura con la mandataria capitalina. La charla formará parte de los actos centrales de una feria que se realizará del 9 al 18 de octubre y abordará discusiones políticas, fundamentalismos y el avance de corrientes de ultraderecha en distintas regiones.

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Las autoridades culturales de la CDMX estiman una asistencia de alrededor de 1 millón 500 mil personas durante la feria. En 2022, cuando aún había controles sanitarios posteriores a la pandemia, el encuentro registró 800 mil visitantes.

Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, explicó que Brugada y Mamdani ya habían tenido encuentros en Estados Unidos junto con representantes de otras ciudades.

Fotografía difundida de la alcaldesa de México, Clara Brugada (c), hablando junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante la Cumbre de Alcaldes Urbanos 20 (U20), en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ @ClaraBrugadaM

Feria del libro reunirá a 317 ponentes y 353 editoriales

La feria tendrá 266 actividades, 317 ponentes, 48 invitados internacionales y la participación de 353 editoriales. Según Paloma, directora de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad todas las actividades serán gratuitas,

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“Queremos que sea una feria pensada para que la gente disfrute”, afirmó Saiz. “No solamente queremos fomentar la lectura, que nos parece importantísimo, queremos que la gente se pueda acercar a los libros”.

El programa contempla 71 charlas, conversatorios y conferencias; 21 actividades musicales y conciertos; 17 programas de medios; 15 mesas de discusión y 13 actividades infantiles. También habrá talleres, representaciones escénicas y teatro.

Los organizadores anunciaron cuatro ejercicios de “ucronías”, una propuesta basada en preguntas sobre acontecimientos alternativos de la política, la historia y la literatura. Participarán Juan Sasturain, Paco Ignacio Taibo II, Felipe Ávila, Laura Restrepo, Juan Carlos Monedero y Fede Bonasso.

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“Una ucronía es qué hubiera pasado si”, explicó la funcionaria. Las sesiones plantearán escenarios ficticios para discutir hechos políticos, literarios e históricos.

La FIL contará con los foros Federico García Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas, cuyos nombres recuerdan a autores perseguidos o asesinados por regímenes fascistas. También tendrá una ludoteca, cocina literaria, libroclubes y una carpa dedicada al cómic.