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ESTADOS UNIDOS

- Wall Street cierra la semana con fuertes pérdidas, con el Dow Jones cediendo más de un 5 % y el tecnológico Nasdaq más de un 4 %, en una semana marcada por el histórico debut bursátil de Anthropic y las ventas en el sector tecnológico, que han castigado especialmente a compañías como Nvidia.

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- El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero comparece ante un juez federal de Nueva York en una nueva audiencia de su proceso por narcotráfico, que tiene previsto comenzar el 8 de marzo de 2027 en un tribunal de Brooklyn.

- La Hispanic Society de Nueva York estrena una exposición dedicada a la mantilla española. (Foto) (Video)

VENEZUELA

- Concluye el cuarto ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición a la espera de que se concreten cambios en leyes sobre derechos políticos y nuevas excarcelaciones. (Foto) (Video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El Diálogo para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la República Dominicana. (Foto) (Video)

MÉXICO

- México conmemora el 116 aniversario de su Revolución con un desfile militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

HONDURAS

- Entrevista con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, quien habla de los desafíos y oportunidades de desarrollo de Honduras para generar empleo y atraer inversiones. (Foto) (Video)

COLOMBIA

- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica su Encuesta Económica sobre Colombia. (Foto) (Video)

ECUADOR

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador publica los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (CSTNRH).

- La tercera edición de la Semana de la Moda de Quito comienza con desfiles de varios diseñadores, entre ellos la colombiana Cintia Mosquera y la dominicana Jacqueline Then. (Foto) (Video) (Directo)

ARGENTINA

- El fabricante de automóviles eléctricos Tesla anuncia el inicio de sus operaciones en Argentina. (Foto) (Video)

BOLIVIA

- La estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA) organiza en esa ciudad vecina de La Paz la segunda edición del Gran Festival del Cuy. (Foto) (Video)

PERÚ

- Organizaciones feministas de Perú encabezan una marcha para exigir justicia, protección y una vida libre de violencias, con motivo del día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. (Foto) (Video)

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- Perú y Estados Unidos firman un convenio de cooperación en materia de gestión del riesgo de desastres, en el marco del actual episodio del fenómeno climático de El Niño. (Foto) (Video)

URUGUAY

- Los ministros de Salud del Mercosur y de los países asociados presentan en conferencia de prensa las principales conclusiones de un encuentro que llevaron a cabo en Montevideo.

DEPORTES

Uruguay.- Los encuentros Liverpool-Wanderers, Cerro-Nacional y Racing-Central Español deciden qué equipo descenderá junto a Danubio y Progreso a la Segunda División de la Liga Uruguaya.

Honduras.- Previa de la decimoquinta jornada del torneo hondureño Apertura, que lidera el Olimpia y tendrá como principal atractivo tres clásicos del fútbol local.

México.- Las estradas en reventa para el partido entre los 49ers y los Vikings en México sobrepasan los 21 mil dólares. Por Arturo Salgado Gudiño

Panamá.- Análisis de la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo que marcó una posición de crecimiento, pero también dejó dudas sobre la capacidad ofensiva y la administración de resultados, señales que abren en 2027 un desafío para encontrar nuevas respuestas futbolísticas. Por Rogelio Adonican Osorio (Foto)

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Colombia.- Comienzan los cuadrangulares finales del fútbol colombiano que se extenderán durante 6 fechas hasta el 8 de diciembre. Los finalistas definirán el título en partidos de ida y vuelta entre el 13 y el 22 de diciembre.

Estados Unidos.- Seguimiento a los partidos de la NBA.

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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