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Superluna de noviembre 2026: ¿Cuándo y desde qué punto de México se podrá ver?

El fenómeno astronómico permitirá observar al satélite natural más grande y brillante de lo habitual

La NASA recomienda observar la Superluna del Castor poco después de su salida por el horizonte oriental, durante las noches del 23 y 24 de noviembre y la madrugada del 25 - crédito VisualesIA Infobae
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El cielo de México se prepara para recibir uno de los fenómenos astronómicos más destacados de noviembre de 2026: la Superluna de Castor, un evento en el que el satélite natural de la Tierra podrá apreciarse ligeramente más grande y brillante debido a su proximidad con nuestro planeta.

Este espectáculo ocurrirá el próximo martes 24 de noviembre, cuando la Luna llena coincida con un periodo cercano al perigeo, el punto de su órbita en el que se encuentra a menor distancia de la Tierra. A diferencia de otros acontecimientos astronómicos, no será necesario utilizar telescopios ni equipos especializados para disfrutarlo.

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La Superluna de noviembre 2026 podrá observarse desde prácticamente cualquier región del territorio mexicano, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Sin embargo, la hora de salida del satélite variará según la ubicación geográfica, por lo que será importante identificar el mejor momento para mirar hacia el horizonte.

¿Cuándo y a qué hora se verá la Superluna de noviembre 2026 en México?

La Superluna de Castor alcanzará su fase llena el martes 24 de noviembre de 2026, a las 08:53 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con los cálculos astronómicos del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO).

Aunque el momento exacto del plenilunio ocurrirá durante la mañana, el fenómeno podrá disfrutarse durante la noche, cuando la Luna aparezca sobre el horizonte y permanezca visible durante varias horas.

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En la Ciudad de México, se prevé que el satélite natural comience a salir aproximadamente a las 18:02 horas, por lo que uno de los mejores momentos para observarlo será durante el anochecer del 24 de noviembre.

La Luna también presentará una apariencia prácticamente llena durante las noches del 23 y 25 de noviembre, lo que ampliará las oportunidades de observación para quienes no puedan disfrutar del fenómeno en su fecha principal.

¿Desde qué puntos de México se podrá observar la Superluna de Castor?

La Superluna de noviembre será visible desde todo el territorio nacional, incluidos estados del norte, centro, occidente, oriente y sur del país. No existe una entidad federativa exclusiva o un punto geográfico específico desde el cual deba observarse.

Entre las regiones donde podrá apreciarse se encuentran la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Yucatán y Quintana Roo, además del resto de las entidades, siempre que el cielo permanezca despejado.

La visibilidad dependerá principalmente de la nubosidad, las condiciones atmosféricas y la presencia de obstáculos en el horizonte.

Para obtener una mejor vista, se recomienda:

  • Buscar lugares elevados, espacios abiertos o zonas alejadas de la contaminación lumínica.
  • Consultar el pronóstico meteorológico antes de realizar la observación.
  • Elegir sitios con un horizonte despejado hacia el este.
  • Observar la Luna durante el anochecer, cuando comienza a elevarse sobre el horizonte.
  • Utilizar binoculares o telescopios para apreciar detalles de la superficie lunar, aunque no son indispensables.

En cualquier ubicación, lo recomendable será mirar hacia el horizonte oriental durante la salida de la Luna, cuando también podrá fotografiarse junto a edificios, montañas u otros elementos del paisaje.

¿Por qué la Superluna de noviembre se verá más grande y brillante?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que una superluna ocurre cuando la fase llena del satélite coincide con su aproximación al perigeo, debido a que la órbita lunar alrededor de la Tierra es elíptica y no perfectamente circular.

En noviembre de 2026, la Luna estará a una distancia aproximada de 360 mil 746 kilómetros de nuestro planeta durante el plenilunio. Posteriormente, el 25 de noviembre, alcanzará el perigeo, cuando se situará a unos 359 mil 312 kilómetros de distancia.

Esta proximidad permitirá que la Luna se observe alrededor de 6.5% más grande y 13.5% más brillante que una Luna llena promedio, aunque estas diferencias pueden resultar difíciles de distinguir a simple vista.

Además, cuando el satélite aparece cerca del horizonte puede producirse la llamada ilusión lunar, un efecto visual que hace que parezca mucho más grande al compararlo con edificios, árboles o montañas.

Este fenómeno perceptivo no está relacionado directamente con el perigeo, pues también puede presentarse durante otras lunas llenas.

¿Por qué se llama Luna de Castor?

El nombre Luna de Castor tiene su origen en las tradiciones de distintos pueblos indígenas de América del Norte, que utilizaban las fases lunares como referencia para identificar los cambios estacionales y las actividades relacionadas con la naturaleza.

De acuerdo con las explicaciones recopiladas por The Old Farmer’s Almanac, noviembre era una época en la que los castores reforzaban sus refugios y se preparaban para enfrentar las bajas temperaturas del invierno.

Otra interpretación relaciona esta denominación con la temporada en la que se colocaban trampas para capturar castores antes de que los cuerpos de agua comenzaran a congelarse.

La Luna llena de noviembre también recibe nombres como Luna de la Escarcha o Luna Helada, relacionados con el descenso de las temperaturas en el hemisferio norte.

Estas denominaciones son tradicionales y no representan cambios en las características físicas del satélite natural.

¿Qué otros fenómenos astronómicos habrá en noviembre de 2026?

Además de la Superluna de Castor, noviembre contará con otros acontecimientos astronómicos que podrán observarse desde México, principalmente dos lluvias de meteoros.

De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), las Táuridas del Norte alcanzarán su máximo de actividad el 12 de noviembre, con una tasa estimada de hasta cinco meteoros por hora bajo condiciones favorables.

Por su parte, las Leónidas registrarán su máxima actividad alrededor del 17 y 18 de noviembre, con una tasa estimada de hasta 15 meteoros por hora, aunque la cantidad visible dependerá de las condiciones atmosféricas y de la oscuridad del lugar de observación.

El calendario astronómico también contempla un acercamiento aparente entre la Luna y el cúmulo estelar de las Pléyades durante el 24 de noviembre, así como el máximo brillo de Venus el día 27.

La superluna de noviembre será, además, la primera de una serie de tres superlunas consecutivas, que continuará en diciembre de 2026 y enero de 2027.

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