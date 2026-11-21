TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

Guardar

La presencia de Claudia Sheinbaum en China representa una decisión política acertada: México necesita ampliar sus oportunidades internacionales y hacerlo con una agenda propia. Durante su participación en APEC, en Shenzhen, la presidenta llevó los intereses del desarrollo nacional a una conversación que reúne a las principales economías de la región del Pacífico.

Su asistencia merece reconocimiento porque recupera una idea fundamental: la soberanía también se ejerce mediante la búsqueda de socios, conocimientos y mercados. Un país fortalece su capacidad de decisión cuando negocia desde sus propias capacidades y construye alternativas para su futuro.

PUBLICIDAD

La relevancia de este escenario se dimensiona con cifras. APEC reúne a 21 economías que, de acuerdo con sus indicadores oficiales, concentraron el 61.6% del producto interno bruto real mundial en 2025 y el 46.1% de las exportaciones de bienes y servicios comerciales en 2024.

Estas magnitudes explican por qué México necesita participar activamente en este foro. Allí convergen mercados, empresas y centros de innovación con capacidad para influir en las condiciones productivas del país.

Estar presente permite defender intereses y aprovechar oportunidades que, eventualmente, pueden traducirse en beneficios para nuestras fábricas, universidades y hogares.

También es importante comprender el alcance de este mecanismo de cooperación. APEC funciona mediante consensos y compromisos voluntarios; sus reuniones no generan las obligaciones propias de un tratado comercial.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum durante su visita a China para participar en el foro APEC 2026, donde impulsó una agenda de cooperación económica, tecnológica y comercial para fortalecer la presencia de México en Asia

Su valor radica en facilitar la cooperación, intercambiar experiencias y abrir canales de diálogo entre gobiernos y empresas. Precisamente por ello, la iniciativa presidencial adquiere relevancia: la diplomacia aprovecha estos espacios cuando llega con propuestas concretas y encuentra interlocutores dispuestos a desarrollarlas. Shenzhen ofrece una plataforma para vincular la política exterior con necesidades mexicanas en materia de inversión, infraestructura y aprendizaje tecnológico.

La relación con Estados Unidos seguirá siendo determinante para la economía mexicana. Según la Secretaría de Economía, en 2025 México exportó casi 665 mil millones de dólares, de los cuales el 83% tuvo como destino ese país.

Esta concentración constituye una fortaleza productiva, pero también implica una exposición considerable a las decisiones de un solo socio comercial. Diversificar con inteligencia no significa debilitar la integración económica de América del Norte, sino ampliar las fuentes de crecimiento y reducir vulnerabilidades.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Sheinbaum acierta al buscar una mayor presencia en Asia: una economía exportadora necesita desarrollar alternativas que le permitan proteger empleos, sostener su crecimiento y enfrentar escenarios de incertidumbre.

El encuentro del 17 de noviembre con Xi Jinping aporta contenido concreto a esta estrategia. La Cancillería mexicana informó que la agenda contempla cooperación científica, formación de talento, energías limpias, salud y gestión del agua.

También destacó el interés de México por construir una relación económica más equilibrada. Se trata de prioridades pertinentes porque acercan la diplomacia a los desafíos cotidianos del país.

La cooperación internacional adquiere verdadero valor político cuando contribuye a mejorar los servicios, fortalecer las capacidades productivas y ampliar las oportunidades de quienes hasta ahora han participado poco de los beneficios del comercio.

PUBLICIDAD

El Plan México puede dar continuidad a este propósito. Ante empresarios de APEC, la presidenta presentó una previsión de inversión pública, mixta y privada en infraestructura por 432 mil millones de dólares durante los próximos seis años, de acuerdo con información de la Presidencia.

Esta cifra debe entenderse como una cartera y una aspiración de inversión cuya ejecución tendrá que comprobarse. Su relevancia política consiste en ofrecer una dirección: convocar capital alrededor de un proyecto nacional. México tiene la posibilidad de definir dónde quiere crecer, qué sectores necesita impulsar y cuáles son las capacidades que debe fortalecer para conseguirlo.

La primera tarea comenzará una vez concluida la visita. Cada acercamiento diplomático debe transformarse en una ruta de trabajo con responsables, plazos y resultados públicos. Los proyectos necesitan identificar fuentes de financiamiento, permisos, proveedores y beneficios esperados.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum durante su visita a China para participar en el foro APEC 2026, donde impulsó una agenda de cooperación económica, tecnológica y comercial para fortalecer la presencia de México en Asia

Un mecanismo de seguimiento transparente permitiría reconocer avances y corregir retrasos. Esa disciplina también protegería el valor de la gira: las expectativas que se generan en el exterior requieren instituciones capaces de darles continuidad dentro del país. La confianza internacional se consolida cuando las propuestas encuentran respaldo en una gestión pública eficaz.

La segunda tarea consiste en negociar transferencia de conocimientos. La cooperación tecnológica debe incorporar la formación de ingenieros, la investigación conjunta y la participación de universidades mexicanas.

Comprar equipos puede resolver una necesidad inmediata; desarrollar las capacidades para operarlos, mantenerlos y mejorarlos multiplica sus beneficios. El mismo criterio debe aplicarse a los proyectos de energías limpias, gestión del agua y salud.

PUBLICIDAD

La soberanía tecnológica no se alcanza únicamente mediante acuerdos comerciales, sino a través de alianzas que permitan absorber conocimientos y construir capacidades nacionales duraderas.

También será indispensable fortalecer a los proveedores mexicanos. Las pequeñas y medianas empresas necesitan acceso al crédito, certificaciones y acompañamiento para integrarse a proyectos internacionales.

Los compromisos de inversión deben evaluarse no solo por el monto de capital anunciado, sino también por los empleos que generan, las compras que realizan en el mercado nacional y su contribución al aumento de la productividad.

Corresponde al gobierno crear condiciones para que estas oportunidades lleguen a distintos territorios y no se concentren exclusivamente en los principales centros industriales.

Para lograrlo, será necesario escuchar a trabajadores, comunidades y empresas, de modo que la apertura internacional responda a las necesidades nacionales y produzca beneficios sociales verificables.

PUBLICIDAD

Para América Latina, esta apertura también puede representar una oportunidad compartida. México, Chile y Perú forman parte de APEC y podrían impulsar iniciativas conjuntas de capacitación, facilitación comercial y cooperación científica. Coordinar intereses específicos daría mayor consistencia a la presencia regional.

La afinidad latinoamericana puede traducirse en acciones técnicas concretas: respaldar a las pequeñas empresas, mejorar las conexiones logísticas y compartir experiencias en materia de transición energética. México tiene condiciones para convocar esta colaboración mediante una agenda práctica y orientada a resultados.

Los efectos regionales dependerán de las decisiones que se tomen después. Una inversión articulada con proveedores y centros de conocimiento latinoamericanos podría distribuir oportunidades y fortalecer las capacidades productivas de varios países; una operación aislada tendría un alcance mucho más limitado.

PUBLICIDAD

Por ello, conviene diseñar desde ahora mecanismos de vinculación regional. La cooperación con Asia debería contribuir a que América Latina produzca bienes y conocimientos con mayor valor agregado. En ese propósito se encuentra una posible aportación mexicana: promover relaciones que no se limiten al intercambio comercial, sino que impulsen capacidades compartidas.

La sede mexicana de APEC en 2028, anunciada por el gobierno, ofrece un horizonte para organizar este esfuerzo. Sheinbaum ya extendió una invitación a Xi Jinping para participar en el encuentro. México tiene ante sí la oportunidad de preparar propuestas sobre innovación accesible, fortalecimiento de pequeñas empresas y desarrollo sostenible.

Involucrar desde ahora a gobiernos locales, universidades y empresarios permitiría llegar a esa cita con proyectos maduros y objetivos definidos. La anfitrionía adquirirá mayor relevancia si logra articular las prioridades nacionales con soluciones que también resulten útiles para otras economías.

La visita merece una valoración favorable por la ambición política que expresa y la agenda de cooperación que abre. Sin embargo, el siguiente paso será demostrar que esa interlocución puede traducirse en resultados concretos.

México puede fortalecer su relación con China desde sus propios intereses, preservar sus compromisos comerciales y ampliar su presencia en América Latina. Sheinbaum ha llevado esa posibilidad al escenario del Pacífico; ahora corresponde convertir el diálogo en inversiones, conocimiento y capacidades que permanezcan.

Porque la soberanía no consiste en cerrarse al mundo, sino en contar con las herramientas necesarias para relacionarse con él desde una posición de mayor fortaleza. La soberanía también se construye cuando un país amplía sus opciones y tiene la capacidad de decidir su propio desarrollo.