MBA Juan Carlos Chávez. Profesor de Creatividad y Etologia Económica de la Universidad Panamericana. PhD Candidate in Psychology / MBA

Guardar

El valor comienza en la mente de quien valora. Un vaso de agua adquiere distinta importancia durante una sobremesa que en medio del desierto. El objeto permanece, pero la intensidad del deseo cambia. Comprender esta diferencia permite analizar la inteligencia artificial más allá de la conmoción que provocan los movimientos de Jensen Huang y del mercado tecnológico.

Propongo entender el valor como la intensidad con la que deseamos algo: salud, conocimiento, belleza o tiempo compartido. Podemos aproximarnos a él mediante nuestras elecciones y nuestra disposición a pagar, aunque el dinero también refleja nuestra capacidad económica.

PUBLICIDAD

Cuando surgen nuevas aspiraciones y más personas pueden satisfacerlas, los mercados se expanden. Sin embargo, desear más no significa necesariamente tener los recursos para comprar más.

Los recursos físicos son finitos, pero la riqueza que generamos al organizarlos no se mide únicamente en toneladas. Una misma pantalla puede acercarnos a una clase, una obra de arte o una conversación invaluable.

La materia hace posible la experiencia; el conocimiento multiplica sus posibilidades. Nuestra riqueza también puede crecer cuando encontramos mejores formas de combinar lo que tenemos.

La inteligencia artificial interviene precisamente en ese proceso: identifica rutas más eficientes entre lo que deseamos y lo que podemos conseguir. Puede reducir el esfuerzo necesario para aprender, diseñar, investigar o descubrir.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial impulsa una transformación tecnológica y económica global. Aunque las acciones de Nvidia enfrentan volatilidad, el potencial de esta innovación para crear nuevos mercados y mejorar la vida de las personas trasciende las fluctuaciones bursátiles

Cada avance vuelve accesibles algunas aspiraciones y, al mismo tiempo, abre otras. Su mercado potencial se renueva porque la tecnología no solo atiende necesidades existentes, sino que también contribuye a crear nuevas oportunidades. No existe un catálogo definitivo de lo que podemos aprender, experimentar o imaginar.

Esta dinámica rebasa el ciclo comercial de un producto específico. Un modelo puede alcanzar la madurez y perder relevancia, mientras nuevas aplicaciones apenas comienzan su desarrollo. A ello se suma una posibilidad extraordinaria: sistemas capaces de contribuir a la creación de otros sistemas más avanzados.

Este proceso de automejoramiento recursivo podría acelerar la innovación, aunque todavía es necesario determinar su alcance, velocidad y condiciones técnicas.

Desde esta perspectiva, el llamado impacto Huang merece una lectura más precisa. Nvidia anunció la salida de Jensen Huang de la dirección general el 12 de noviembre de 2026. Según Associated Press, las acciones de la compañía cerraron esa jornada con una caída de 4.3%, después de haber perdido aproximadamente 14% durante la sesión. Además, acumulaban un retroceso de 30.5% respecto de su máximo del 6 de octubre.

PUBLICIDAD

Días antes, el 10 de noviembre, Reuters había documentado otras presiones sobre el mercado: inflación, expectativas de tasas de interés más elevadas e incertidumbre en torno al liderazgo. Mi interpretación es que estos movimientos reflejan una reevaluación del riesgo y una mayor búsqueda de activos considerados seguros. Sin embargo, una caída bursátil, por pronunciada que sea, no demuestra por sí misma que la utilidad económica de la inteligencia artificial haya llegado a su límite.

La actividad económica detrás de esta tecnología ofrece indicadores concretos. Nvidia reportó ingresos por 96 mil 221 millones de dólares en el trimestre concluido el 26 de julio de 2026, lo que representó un crecimiento de 106% respecto del mismo periodo del año anterior. La cifra confirma una demanda efectiva por sus productos y servicios, aunque no significa que cualquier valoración bursátil de la compañía esté necesariamente justificada.

PUBLICIDAD

También es importante delimitar el alcance del optimismo. Que los deseos humanos sean renovables no significa que la capacidad de procesamiento, la compresión de información o el consumo energético puedan crecer indefinidamente.

Una tecnología transformadora puede convivir con burbujas financieras, entendidas como situaciones en las que los precios de los activos se alejan de los rendimientos que razonablemente podrían justificar. Además, que una innovación genere bienestar no garantiza que una sola empresa capture todo ese valor. La competencia puede trasladar buena parte de sus beneficios a los consumidores.

La demanda de infraestructura, por su parte, tiene fundamentos importantes. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo eléctrico de los centros de datos pasará de 485 teravatios-hora en 2025 a 950 en 2030.

PUBLICIDAD

También prevé que el consumo de electricidad de los centros dedicados a la inteligencia artificial se triplique. Se trata de un crecimiento extraordinario, pero sujeto a factores como la eficiencia tecnológica, la disponibilidad de inversión y las restricciones físicas de energía e infraestructura. A medida que una solución se abarata, incluso necesidades que antes no resultaban económicamente viables pueden convertirse en nuevos mercados.

La dimensión más inspiradora de esta transformación está en nuestras propias aspiraciones. No solo queremos producir más o trabajar con mayor eficiencia; también buscamos aliviar el sufrimiento y cuidar a quienes amamos.

Durante su presentación a inversionistas de noviembre, Dario Amodei, director de Anthropic, anticipó que enfermedades como el cáncer y el alzhéimer podrían quedar atrás en menos de una década. Se trata de un pronóstico ambicioso, no de una conclusión clínica. Su visión de una «era de milagros» también obliga a considerar los riesgos y la responsabilidad de desarrollar estas tecnologías de manera segura.

PUBLICIDAD

Ahí reside la verdadera fuerza de esta revolución: en ampliar nuestra capacidad para transformar aspiraciones en realidades. El precio de una acción puede desplomarse mientras esa capacidad continúa creciendo.

Jensen Huang puede cambiar de posición en la historia empresarial y Nvidia puede enfrentar ciclos de volatilidad, pero el deseo humano de vivir mejor permanece. El desafío consiste en conseguir que esa promesa tecnológica no se traduzca únicamente en mayores rendimientos financieros, sino en bienestar, oportunidades y mejores condiciones de vida para un número cada vez mayor de personas.