La agencia antidrogas estadounidense es encabezada por Terry Cole. REUTERS/Kevin Lamarque

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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) celebró la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como dirigente de la organización criminal Meza-Flores y vinculado con la estructura de los Beltrán Leyva, al considerar que su detención representa una victoria contra una de las redes de narcotráfico más violentas de México.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la sede de la DEA aseguró que durante décadas la organización criminal ha contribuido al derramamiento de sangre y la inestabilidad en México, además de traficar drogas consideradas letales, incluido el fentanilo, hacia territorio estadounidense.

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“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, líder de la organización de narcotráfico Meza-Flores, vinculada a los Beltrán Leyva, representa una importante victoria contra una de las redes criminales más violentas de México”, señaló la dependencia.

La agencia también sostuvo que las actividades de esa estructura representan una amenaza para la población estadounidense debido al ingreso de sustancias ilícitas a su territorio.

En el mismo mensaje, la DEA felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo que permitió detener al presunto dirigente criminal y reiteró su compromiso de combatir a las organizaciones responsables del tráfico de drogas.

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La DEA felicitó a las autoridades mexicanas por la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa. (X @DEAHQ)

La reacción de la institución estadounidense se produjo un día después de que fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional concretaran la captura de Meza Flores en Guasave, Sinaloa, junto con otros dos presuntos integrantes de su organización.

La DEA destaca el tráfico de fentanilo de la organización Meza-Flores

El señalamiento de la agencia antidrogas estadounidense sobre el tráfico de fentanilo se suma a los antecedentes que las autoridades de ese país mantienen contra Meza Flores desde hace varios años.

El 4 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporó al mexicano a su lista de los diez fugitivos más buscados. En aquella ocasión, la institución lo identificó como responsable de encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura y condena.

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De acuerdo con la información difundida por el FBI, Meza Flores era señalado de introducir a Estados Unidos fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y otras sustancias durante aproximadamente dos décadas.

El organismo también lo relacionó con otros delitos violentos, entre ellos secuestro, extorsión, tortura y homicidio, presuntamente cometidos por integrantes de su estructura criminal.

El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

La acusación federal contra el narcotraficante se remonta al 2 de mayo de 2012, mientras que en noviembre de 2019 un gran jurado presentó una acusación formal sustitutiva que amplió los señalamientos por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.

De mano derecha de los Beltrán Leyva a dirigente de su propia organización

Fausto Isidro Meza Flores es señalado por autoridades estadounidenses como uno de los principales responsables de una estructura criminal con presencia en Sinaloa y otras entidades del noroeste de México.

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Antes de consolidar su propia organización, fue identificado como un integrante de alto rango del grupo de los Beltrán Leyva e incluso como la mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, quien fue detenido en enero de 2008.

De acuerdo con información del FBI, después de esa captura Meza Flores continuó sus actividades como dirigente de la organización Meza-Flores, a la que Estados Unidos atribuye el tráfico de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia su territorio.

El Departamento del Tesoro estadounidense también lo incluyó entre los integrantes de alto nivel de la estructura de los Beltrán Leyva en sus registros de sanciones financieras.

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El Chapo Isidro era mano derecha de 'El Mochomo', y se le relaciona con los Beltrán Leyva. (Infobae)

Su zona de influencia se ha ubicado principalmente en el norte de Sinaloa, aunque las investigaciones estadounidenses también han señalado actividades de su organización en el sur de Sonora y Nayarit.

El FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados en febrero de 2025, cuando difundió su fotografía y datos personales para solicitar información que permitiera localizarlo.

Su captura desató una jornada de violencia en Sinaloa

La detención de “El Chapo Isidro” ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, durante un operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia coordinadas con autoridades estadounidenses.

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En el despliegue también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego y artefactos explosivos cuando se aproximaron al inmueble donde se encontraban los objetivos. Después de concretar las capturas, los tres hombres fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

La agencia antidrogas estadounidense señaló que la organización Meza-Flores ha traficado fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación provocó una reacción violenta en distintos puntos de Sinaloa, donde se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques contra establecimientos.

Los hechos también afectaron actividades deportivas: el encuentro de beisbol entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave tuvo que suspenderse ante las detonaciones registradas en las inmediaciones del estadio.

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La captura representa un golpe contra una de las estructuras criminales que mantienen presencia en el norte de Sinaloa, territorio donde también operan facciones del Cártel de Sinaloa.

La agencia estadounidense no informó que hubiera participado directamente en la ejecución del operativo, sino que destacó la cooperación entre ambos países y felicitó a las autoridades mexicanas por el resultado.