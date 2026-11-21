Varios artistas interpretan sus temas y comparten con los asistentes sobre el escenario en diferentes presentaciones musicales. (Composición fotográfica: Cortesía Ocesa/ Selene Miranda Infobae)

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El Autódromo Hermanos Rodríguez recibió la primera jornada del Corona Capital 2026, con un cierre a cargo de Gorillaz que combinó un repertorio de 25 canciones con una serie de invitados en el escenario principal.

La primera jornada del festival se celebró el viernes 20 de noviembre en la Ciudad de México, con Gorillaz como acto estelar del escenario Corona. La fecha también reunió presentaciones de Sofia Isella, The Kooks, Violet Grohl, CHVRCHES y Yung Lean.

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Tres asistentes posan en el recinto de un festival de música al aire libre con una rueda de la fortuna de fondo. (Selene Miranda/Infobae México)

Gorillaz una jornada de muchas sorpresas

El recorrido de dos horas de la banda liderada por Damon Albarn combinó su propuesta más reciente, “The Mountain Tour”, con clásicos imperdibles de más de dos décadas de carrera. El repertorio abrió con “The Mountain” y cerró con “Clint Eastwood”, e incluyó temas como “Feel Good Inc.”, “DARE”, “19-2000”, “On Melancholy Hill” y rarezas de sus primeras producciones como “M1 A1” y “O Green World”.

Celebran cumpleaños de baterista de Gorillaz Corona Capital 2026

El show sumó invitados espectaculares que hicieron gala de su voz y talento sobre el escenario. En “The Empty Dream Machine” apareció Johnny Marr, guitarrista de The Smiths, junto al rapero Black Thought. Para “M1 A1”, el argentino Trueno se sumó para rapear en español y volvió a subir en el encore durante “The Manifesto”.

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Damon Albarn y Trueno comparten un momento sobre el escenario frente a los instrumentos musicales durante una presentación en vivo. (Cortesía/Ocesa)

En “Latin Simone” se presentó la cantante mexicana Luisa Almaguer, mientras que Bootie Brown participó en “Stylo” y “Dirty Harry”, y el cierre con “Feel Good Inc.” contó con la aparición de Posdnuos, integrante de De La Soul. Gorillaz no decepcionó pues hizo bailar y cantar al público durante las dos horas de jornada ininterrumpida.

Gorillaz en Corona Capital (Infobae México/Selene Miranda)

El polémico show de Sofia Isella

Un artista canta junto al público mientras los asistentes graban la presentación con sus teléfonos durante un concierto de rock. (Selene Miranda/Infobae)

Antes del cierre estelar, la jornada se intensificó con presentaciones como la de Sofia Isella, quien combinó electrónica con arreglos de violín en vivo en temas como “Hot Gum” y regaló playeras entre el público durante su show en solitario.

La cantante fue cargada por el público, obsequió pulseras y dedicó unas palabras a la audiencia antes de interpretar “Everybody Supports Women”.

Un guitarrista toca su instrumento sobre el escenario frente a una pantalla iluminada durante un concierto de rock. (Selene Miranda/Infobae México)

Isella también mostró un gesto de cariño al país que generó controversia: exhibió unos calzones con la imagen de la bandera mexicana, en un detalle que desconoce el uso estricto que se da a los lábaros patrios en territorio nacional.

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La artista 5hy actúa sobre el escenario frente a una pantalla iluminada durante un concierto. (Selene Miranda/Infobae)

The Kooks y Violet Grohl, entre la nostalgia y la melancolía

The Kooks ofreció una presentación animada que llenó gran parte del autódromo. La banda, con Luke Pritchard al frente, interpretó temas como “Sofa Song”, “Always Where I Need to Be”, “Bad Habit” y “Seaside”, con “Naïve” como uno de los momentos más celebrados, que convirtió la tarima en un coro multitudinario.

the Kooks Corona Capital

Violet Grohl, hija de Dave Grohl, aportó un tono de melancolía a la jornada con canciones que alternaron entre lo triste y lo intenso. En su debut ante el público mexicano interpretó temas de su álbum “Be Sweet to Me”, entre ellos “595”, “Bug in the Cake”, “Last Day I Loved You” y “Big Memory”.

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Una vocalista interpreta una canción frente a un micrófono junto a una batería y un amplificador en un escenario musical. (Selene Miranda/Infobae México)

CHVRCHES y Yung Lean mantuvieron al público cantando

Un artista sostiene un micrófono con el brazo en alto sobre una plataforma metálica inclinada que simula un tejado durante una presentación musical. (Selene Miranda/Infobae México)

CHVRCHES y Yung Lean ofrecieron presentaciones que mantuvieron al público cantando sus temas; en particular, Yung Lean llevó una producción de fuego y luces que llevó el calor de las flamas a otro nivel.

La presentación de Yung Lean fue un espectaculo visual absoluto (Selene Miranda/Infobae México)

Los escoceses, integrados por Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook, se presentaron en su tercera visita al festival, tras 2014 y 2018. Abrieron con “Clearest Blue” y recorrieron temas como “Forever”, “Conman”, “Leave a Trace” y “Miracle”, además de interpretar por primera vez en vivo en México “Roses” y “Overthinker”, adelantos de su disco “All The King’s Men”, previsto para 2027.

Fans de Gorillaz durante concierto de CHVRCHES (Selene Miranda/Infobae México)

CMAT se impuso pese al cruce con The Kooks

La cantante irlandesa CMAT saluda al público junto a los integrantes de su banda sobre el escenario al término de un concierto. (Selene Miranda/Infobae)

Mientras The Kooks llenaba el escenario Doritos, la cantante irlandesa CMAT (Ciara Mary-Alice Thompson) sostuvo su propio público en el escenario Corona Cero, en un horario que coincidió por completo con el de la banda británica, de 19:00 a 20:10 horas.

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Con una propuesta de teclados, violín, batería, guitarra y bajo, la artista, doble nominada al Mercury Prize, llegó a México por primera vez con su estilo “euro country”. Entre las canciones de su repertorio interpretó “I Wanna Be a Cowboy, Baby!”, uno de los momentos que puso a bailar a los asistentes.

El cierre de su presentación llegó cuando CMAT bajó del escenario para cantar de cerca con sus seguidores, en un gesto que contrastó con el tamaño de la convocatoria: no fue la presentación más numerosa de la tarde, pero sí una de las que generó mayor cercanía entre la artista y su público.

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Clima templado y cifras de la jornada inaugural

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el viernes condiciones sin lluvia significativa, con temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados centígrados y mínimas de entre 8 y 10 grados centígrados durante la madrugada. También se esperaban vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora provenientes del norte y noreste.

El cierre de Gorillaz reunió a 72.344 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, según cifras difundidas tras la jornada. El festival, que se extiende hasta el domingo 22 de noviembre, contempla un cartel de 68 artistas distribuidos en cinco escenarios: Corona, Doritos, Corona Cero, Nivea y Viva Tent.

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Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), el festival proyecta una afluencia total de 255.000 personas a lo largo de las tres jornadas y una derrama económica de USD 41 millones para la capital del país.

Falla de Ticketmaster y Telcel en un mismo día complicó el ingreso al recinto

Corona Capital Puertas cerradas

Horas antes del inicio del show de Gorillaz, el ingreso al Autódromo quedó bloqueado por fallas en el sistema de Ticketmaster, que impedían a los asistentes visualizar sus boletos digitales. Ante la situación, el personal del recinto cerró temporalmente las puertas de acceso.

El problema con la boletera se sumó a fallas que se registraron el mismo día en el servicio telefónico de Telcel, lo que complicó aún más la gestión de accesos para parte del público que dependía de la conexión móvil para mostrar sus entradas.

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De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, un grupo de personas forcejeó con el personal de entrada para intentar ingresar al festival, en un episodio captado en video entre gritos y empujones. Jamie xx, Mumford & Sons, James Blake, Yung Lean, Durand Jones & The Indications, JMSN y FCUKERS figuraron entre los artistas cuyas presentaciones coincidieron con el cierre de accesos.