Elementos de fuerzas de seguridad equipados con vestimenta táctica y armamento custodian y trasladan a un hombre esposado a través del interior de un inmueble hacia vehículos en el exterior. Las imágenes corresponden a un operativo de captura llevado a cabo en Guasave, Sinaloa.

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La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, fue resultado de una operación de fuerzas especiales mexicanas que contó con información de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que el arresto del presunto líder criminal ocurrió el viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, durante un despliegue que incluyó tecnología de localización, incursiones terrestres y un enfrentamiento armado.

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El operativo no solo permitió detener a uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), sino también a dos presuntos integrantes de su estructura criminal: Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, identificado como segundo al mando, y José ‘N’, señalado como operador financiero.

La intervención desató una reacción violenta en distintos puntos de Sinaloa, con bloqueos carreteros, vehículos incendiados y agresiones contra fuerzas de seguridad. La movilización obligó a desplegar un plan antibloqueo para recuperar la circulación y proteger a la población.

El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

¿Cómo fue el operativo militar para detener a ‘El Chapo Isidro’ en Guasave?

De acuerdo con el comunicado de Defensa, la captura fue resultado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la dependencia mexicana y sus contrapartes estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral.

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La operación estuvo a cargo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificadas como ‘Lobos’, y del Ejército, conocidas como ‘Murciélagos’, en coordinación con elementos militares comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Una vez que las autoridades ubicaron con precisión el objetivo mediante distintos recursos tecnológicos, las fuerzas de élite ejecutaron la intervención en tres fases:

Arribo al objetivo: Los efectivos utilizaron diferentes rutas terrestres para aproximarse con sigilo y aprovechar el factor sorpresa.

Seguridad y captura: Establecieron perímetros internos y externos para impedir una posible fuga o la llegada de refuerzos. Durante esta etapa fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que ingresaron al inmueble donde se encontraban los objetivos.

Evacuación: Después de confirmar las identidades de los detenidos, los trasladaron a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales.

Defensa no detalló qué organismos estadounidenses participaron directamente ni qué dispositivos tecnológicos fueron utilizados para localizar a Meza Flores.

Un documento oficial del Registro Nacional de Detenciones de México registra la captura y el traslado de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro. (Gobierno de México)

‘El Chapo Isidro’ tenía orden de extradición a Estados Unidos y era buscado por el FBI

La relevancia de la captura también radica en los procesos judiciales que enfrentaba Meza Flores. Según Defensa, el presunto narcotraficante tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.

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El FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025 y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y conseguir su arresto o condena.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de encabezar una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana.

Elementos de las fuerzas armadas custodian a El Chapo Isidro tras su detención en el municipio de Guasave, Sinaloa. (X: DSefensa de México)

Narcobloqueos y balaceras en Sinaloa tras la captura de ‘El Chapo Isidro’

La detención provocó una respuesta violenta que se extendió por varios municipios sinaloenses. En su comunicado, Defensa confirmó bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, donde se activó un plan antibloqueo con autoridades locales para liberar las vialidades.

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Los hechos también estuvieron acompañados de reportes de enfrentamientos, vehículos incendiados y sobrevuelos de helicópteros militares. La magnitud de la movilización generó temor entre los habitantes y obligó a las autoridades a pedir a la población que evitara circular por las carreteras afectadas.

Uno de los episodios de mayor tensión ocurrió en el Kuroda Park, donde se disputaba el encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico.

Aterrizó en Los Mochis el avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana y se prevé el traslado del detenido “Chapo Isidro” a la FEMDO en CDMX (especial)

El partido fue suspendido después de que las detonaciones provocaran que aficionados, incluidos menores de edad, buscaran refugio en las gradas.

La captura de Meza Flores representa un golpe contra una de las estructuras criminales con presencia histórica en el norte de Sinaloa.

Sin embargo, el despliegue dejó al descubierto la capacidad de reacción armada de su organización: tres presuntos integrantes quedaron bajo custodia federal, mientras Guasave y otros municipios enfrentaron una jornada de violencia que obligó a movilizar fuerzas de seguridad para recuperar el control de las carreteras.

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