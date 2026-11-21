Parece una pequeña sandía, pero sabe a pepino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tiene el aspecto de una sandía diminuta, pero su sabor es similar al de un pepino con un toque de lima o limón. Por su contenido de fibra y potasio, puede integrarse a una dieta que ayude a controlar la presión arterial, siempre que se acompañe de una reducción en el consumo de sodio.

El cucamelón (Melothria scabra) es una fruta originaria de México y Centroamérica pero ya ha conquistado mercados externos como los de Europa y Estados Unidos. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, igual que el pepino, el melón y la sandía, pero forma parte de su propio género, Melothria.

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Varios cucamelones enteros y una pieza seccionada reposan junto a ramas verdes en una composición botánica realizada en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También suelen nombrarla como sandía de ratón, pepinillo agrio mexicano o melón ratón. Un factor que ha contribuido a su popularidad es que puede cultivarse en casa.

Con apenas el tamaño de una uva, la fruta es cultivada desde tiempos prehispánicos; aunque la documentación histórica específica sobre Melothria scabra es limitada. Actualmente es poco conocida en México.

¿Cómo se come el cucamelón?

No hay necesidad de pelarlo, pues se come entero con cáscara y semillas.

Puede emplearse en platillos como:

Ensaladas , acompañado de lechuga, jitomate, pepino, cebolla morada, queso fresco o aguacate.

Como botana con limón y chile. Si se busca cuidar la presión arterial, se recomienda moderar la sal.

Encurtido en vinagre, al estilo pepinillo.

En salsas , combinado con chile, cebolla y limón.

En batidos, cocteles y bebidas, donde funciona como elemento decorativo por su aspecto de sandía miniatura.

Ensalada fresca de pollo en cubos con arroz, jitomate, lechuga, pimiento verde y un toque de hierbas italianas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las propiedades del cucamelón?

El cucamelón es una fruta con alto contenido de agua y un perfil similar al de otras cucurbitáceas. Aporta fibra, minerales y compuestos bioactivos. Su cáscara también es comestible, por lo que se recomienda lavarlo antes de consumirlo.

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Aunque suele difundirse como una fuente de vitaminas, potasio y antioxidantes, la investigación nutricional específica sobre Melothria scabra es todavía limitada.

No hay una tabla de composición ampliamente validada que permita establecer con precisión cuántas calorías, gramos de fibra o miligramos de potasio aporta cada porción.

Estudios realizados con extractos del fruto han identificado compuestos como flavonoides, taninos, terpenoides y saponinas, además de actividad antioxidante en pruebas de laboratorio.

Una ilustración editorial presenta los principales alimentos ricos en potasio dentro de un escudo con la letra K, símbolo del elemento químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio participa en la función muscular y nerviosa. Dentro de una dieta con frutas, verduras y menor consumo de sodio, este mineral puede contribuir al control de la presión arterial.

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Composición nutricional

Agua: como otras cucurbitáceas, tiene un contenido elevado de agua.

Fibra dietética: se concentra principalmente en la cáscara, que también es comestible.

Potasio: participa en la función muscular y nerviosa, además de contribuir a contrarrestar los efectos del sodio en la presión arterial.

Vitamina C y antioxidantes: se han identificado compuestos fenólicos y flavonoides en extractos del fruto.

Minerales: puede aportar pequeñas cantidades de magnesio y otros minerales, aunque faltan análisis nutricionales estandarizados de la especie.

Fitoquímicos y compuestos bioactivos

Estudios de laboratorio sobre extractos de Melothria scabra han identificado:

Flavonoides

Taninos

Terpenoides

Saponinas

Compuestos fenólicos

Estos elementos han mostrado actividad antioxidante en pruebas de laboratorio. Aún no hay evidencia clínica suficiente para atribuir al cucamelón efectos específicos en la prevención o tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Beneficios documentados con distintos niveles de evidencia

Presión arterial: el potasio forma parte de una alimentación que puede favorecer el control de la presión arterial, sobre todo cuando se acompaña de menor consumo de sodio. El cucamelón no sustituye medicamentos ni tratamientos para la hipertensión.

Digestivo: el agua y la fibra pueden favorecer el tránsito intestinal y la salud digestiva.

Hidratación: su contenido de agua lo vuelve una opción fresca para días calurosos.

Antioxidantes: sus compuestos bioactivos han mostrado actividad antioxidante en estudios de laboratorio.

Calidad de la dieta: puede ser una forma de sumar variedad a la ingesta de frutas y verduras.

Varios alimentos vinculados a la dieta cardiovascular reposan junto a un tensiómetro digital sobre una mesa con mantel de lino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con enfermedad renal, potasio elevado en sangre o tratamientos con ciertos medicamentos para la presión arterial deben consultar a un médico antes de aumentar de manera deliberada el consumo de alimentos ricos en potasio.

¿Cómo cultivar el cucamelón en casa?

El cucamelón es una planta trepadora de fácil cultivo, ideal para jardines pequeños, macetas grandes o huertos urbanos. Requiere un soporte como una reja o malla para guiar sus tallos, luz solar directa durante varias horas al día y riegos moderados, evitando el encharcamiento.

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Las primeras cosechas llegan entre 60 y 75 días después de la siembra. Se recomienda cosechar los frutos cuando aún están jóvenes para aprovechar su textura crujiente y sabor más pronunciado.

Una ilustración botánica compara el tamaño reducido del cucamelón sobre la palma de una mano con las dimensiones estándar de una sandía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez establecida, la planta puede tolerar periodos cortos de sequía y suele adaptarse a huertos domésticos. El riego constante, sin exceso de agua, favorece una producción más uniforme.

¿Dónde se puede conseguir el cucamelón en México?

Pese a ser una fruta originaria de México, el cucamelón es difícil de encontrar en supermercados o mercados convencionales del país.

Su presencia se concentra principalmente en tianguis orgánicos, mercados de productores locales y algunas tiendas especializadas en productos gourmet o naturistas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Puesto de perfumes piratas en un tianguis, ofreciendo diversas fragancias de imitación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible adquirir semillas en línea para cultivarlo en casa, que es actualmente la forma más accesible de obtenerlo para el consumidor mexicano.

La mayor parte de la producción comercial del cucamelón se destina a la exportación, especialmente hacia Europa y Estados Unidos, donde ha ganado popularidad en mercados, cocinas y restaurantes de cocina de autor.