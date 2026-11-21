Gatell se reunió con AMLO en Palacio Nacional. | Twitter Hugo López-Gatell

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Este viernes, Éctor Jaime Rodríguez Barba, diputado federal por el PAN, emitió su postura después de que México perdió el reconocimiento como país libre de transmisión endémica de sarampión.

Ante esta situación, el panista exigió investigar las posibles responsabilidades administrativas y penales del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, del exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y de otros exfuncionarios por el presunto abandono de la política nacional de vacunación.

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Diputado del PAN exige investigar a AMLO y a López-Gatell por la crisis de sarampión

En conferencia de prensa, el también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados consideró que el resurgimiento de la enfermedad no era inevitable, pero, gracias a las siguientes decisiones, hoy nuestro país padece una crisis sanitaria:

Recortes presupuestarios.

Deficiencias en las campañas de vacunación.

Fallas en la vigilancia epidemiológica durante las administraciones federales recientes.

OPS confirma que México perdió su reconocimiento como país libre de sarampión

Las declaraciones del legislador blanquiazul se dieron después de que –el pasado 17 de noviembre– la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que México perdió su reconocimiento como país libre de transmisión endémica de sarampión, como consecuencia de que el virus circuló de manera continúa durante al menos 12 meses.

El diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba exigió ,que investiguen a AMLO y a Hugo López-Gatell por su responsabilidad por la crisis de sarampión. Crédito: Cámara de Diputados

“Morena recibió un país que había logrado eliminar la transmisión endémica del sarampión. Ocho años después, México ha perdido ese reconocimiento internacional”, dijo Rodríguez Barba.

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Principales afectados son los niños que debían completar su esquema de vacunación durante la 4T

Ramírez Barba advirtió que los niños nacidos durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, o aquellos que debieron completar sus esquemas de vacunación en ese periodo, se encuentran entre los principales afectados. Acusó que las decisiones en materia de salud pública contribuyeron al deterioro de la protección contra enfermedades prevenibles.

Además, responsabilizó políticamente a López-Gatell por lo que considera una conducción negligente de las campañas de vacunación. Sostuvo que las consecuencias de esa gestión continúan reflejándose en los contagios y fallecimientos asociados con estas enfermedades.

Deben comparecer funcionarios de las secretarías de Salud y Hacienda

Los señalamientos del panista no pararon con AMLO ni con López-Gatell, ya que también exigió la comparecencia de funcionarios de las secretarías de Salud y de Hacienda para que ofrezcan una explicación sobre el ejercicios de los recursos destinados a la vacunación, así como esclarecer los más de 44 mil millones de pesos que, según denunció, dejaron de ejercerse en ese rubro.

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“La Cámara de Diputados aprobó los recursos para vacunar a los mexicanos. El gobierno federal decidió reducirlos. Siete de cada diez pesos aprobados para vacunación no se ejercieron en dicho programa”, acusó.

Legislador panista urge investigar cada fallecimiento relacionado con sarampión y tosferina

El legislador pidió verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigar cada fallecimiento relacionado con sarampión y tosferina. El propósito, señaló, es determinar si existieron omisiones atribuibles a los funcionarios responsables de la política sanitaria.

Fotografía del 11 de febrero de 2026 que muestra la vacuna contra el sarampión aplicada durante una jornada de inmunización en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez

Insistió en que deben esclarecerse las decisiones presupuestarias y administrativas que, a su juicio, contribuyeron al resurgimiento del sarampión. Planteó además determinar si existen elementos para iniciar procedimientos contra los servidores públicos involucrados.

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Gobierno de México descarta emergencia sanitaria tras perder reconocimiento de la OPS por sarampión

La Secretaría de Salud descartó –el miércoles 18 de noviembre– que el país enfrente una emergencia sanitaria por sarampión. La dependencia respondió así después de que la Organización Panamericana de la Salud le retirara el reconocimiento de eliminación de la enfermedad, debido a la transmisión sostenida del virus.

“La decisión de la OPS no significa una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de casos”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Hasta el corte del 18 de noviembre, las cifras oficiales indicaron que México registraba 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentran en Chiapas, en el sur del país. 12 estados, en contraste, acumulan tres meses o más sin reportar nuevos casos.

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Salud implementa plan de respuesta

Ante la persistencia del virus, la Secretaría de Salud explicó que implementa un Plan de Respuesta Rápida de 90 días, dividido en dos fases y elaborado conforme a los lineamientos de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera fase contempla cercos de vacunación y búsqueda activa de posibles contagios mediante visitas casa por casa en los estados donde continúa la transmisión.

Mientras que la segunda fase se aplicará en los estados sin casos registrados, donde se mantendrá una vigilancia epidemiológica estrecha para evitar nuevos contagios.

Rafael Valdés Vázquez indicó que el gobierno busca cerrar el brote de sarampión en el segundo semestre de 2027. | Presidencia

Prioritario vacunar a niños y niñas desde los seis meses de edad

La estrategia de inmunización prioriza a niñas y niños desde los seis meses de edad, así como a adolescentes y adultos de entre 10 y 49 años sin su esquema completo de vacunación. Incluye también al personal de salud y educativo, además de grupos en situación de vulnerabilidad.

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Para ello, México cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles, agregó la Secretaría de Salud.

Este tipo de señalamientos contra AMLO y López-Gatell no son nuevos, pero, en esta ocasión, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba exigió que sean investigados por su responsabilidad en la crisis de sarampión en México.