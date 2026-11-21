Diputados del Congreso de la CDMX se llevarán casi 100 mil pesos de aguinaldo.

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Mientras miles de mexicanos reciben un aguinaldo correspondiente a solo 15 días de salario, las y los legisladores de la Ciudad de México se llevarán una “jugosa” cantidad para pasar diciembre: 96 mil 816 pesos por concepto de aguinaldo, una cifra que supera por mucho la prestación mínima que establece la ley para la mayoría de los trabajadores.

Los 66 diputados del Congreso capitalino recibirán el equivalente a 40 días de dieta, sin descuentos en el monto que llegará a sus cuentas. La medida quedó establecida en un acuerdo aprobado por el pleno, en el que también se definieron las fechas y condiciones para entregar este dinero.

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Diputados de CDMX recibirán 96 mil 816 pesos de aguinaldo

De acuerdo con la información de transparencia del Congreso local, cada legislador percibe una dieta mensual bruta de 72 mil 612 pesos, lo que representa aproximadamente 2 mil 420 pesos diarios, fijando un aguinaldo de casi 97 mil pesos que recibirá cada representante popular.

El beneficio aplica para los 66 integrantes de la III Legislatura, siempre que hayan desempeñado sus funciones durante todo el año. En caso de que algún diputado no haya trabajado el periodo completo, el monto se ajustará proporcionalmente al tiempo que haya permanecido en el cargo.

Se trata de un tema en el que la oposición y el oficialismo sí coinciden, pues el acuerdo contempla el mismo beneficio económico para todos los integrantes del Poder Legislativo capitalino, sin distinción de partido político.

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¿Cuándo recibirán los diputados su aguinaldo y por qué no pagarán impuestos?

Congreso de la CDMX aprobó 40 días de aguinaldo para legisladores y trabajadores.

Aunque la cifra de 96 mil 816 pesos ya resulta llamativa, otro de los puntos que destacan en el acuerdo es que los legisladores recibirán el dinero libre de descuentos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Pese a que en México los trabajadores reciben esta prestación con el descuento correspondiente al pago de impuestos, en el caso de los diputados capitalinos será el propio Congreso de la CDMX el encargado de absorber ese gravamen con recursos de su presupuesto.

El dinero tampoco llegará en una sola exhibición. El acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/3A/010/2026 establece dos fechas para realizar los depósitos:

Primera exhibición: antes del 15 de diciembre de 2026, por 48 mil 408 pesos.

Segunda exhibición: a más tardar el 15 de enero de 2027, por otros 48 mil 408 pesos.

De esta manera, cada legislador recibirá la totalidad de su aguinaldo en dos pagos iguales, sin que tenga que destinar una parte de esa cantidad al pago del ISR correspondiente.

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Congreso de CDMX también dará gratificación a trabajadores por honorarios

El acuerdo aprobado también contempla una gratificación extraordinaria equivalente a 40 días de remuneración para las personas que prestan servicios profesionales bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios.

Para acceder a esta prestación, deberán contar con un contrato vigente al 30 de noviembre de 2026. Al igual que ocurre con los legisladores, el pago podrá calcularse de manera proporcional cuando el periodo de servicios sea menor a un año.

En cuanto al gasto total, el Congreso capitalino destinará aproximadamente 6.4 millones de pesos para cubrir los aguinaldos completos de sus 66 diputados. Esta cantidad no contempla necesariamente el conjunto de gratificaciones que deberán cubrirse a otros trabajadores y prestadores de servicios incluidos en el acuerdo.

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Impuestos de aguinaldo correrán a cargo del Congreso de la CDMX. (Foto: Congreso de la CDMX)

Así, mientras millones de trabajadores esperan recibir el aguinaldo mínimo de 15 días establecido por la legislación laboral, los representantes populares de la capital tendrán derecho a una prestación equivalente a 40 días de salario, con el impuesto cubierto por el propio Poder Legislativo.