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Desde la mañana del viernes, clientes de Telcel en distintas zonas del país comenzaron a notar que sus dispositivos habían perdido señal o que los datos móviles dejaban de funcionar pese a tener plan activo o saldo disponible. Las quejas se multiplicaron en redes sociales en cuestión de minutos. Varios usuarios intentaron reiniciar sus equipos o activar el modo avión, sin obtener resultados.

La plataforma Downdetector, que recopila reportes enviados por usuarios sobre problemas en servicios digitales y de telecomunicaciones, registró el pico máximo de incidencias a las 13:14 horas: más de 4,000 reportes en simultáneo. El 70% de las quejas correspondió a falta de señal móvil, mientras que entre el 13% y el 16% restante señaló dificultades con internet móvil y llamadas de voz.

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Sobre la caída que experimentó la compañía, los usuarios se expresaron con memes en las redes sociales.

Telcel reconoció intermitencias en la Región 9 casi dos horas después del inicio de la falla

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Ante el incremento de reportes, un portavoz de la compañía reconoció que habían experimentado problemas en su infraestructura. “Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio”, declaró el representante de la empresa. La Región 9 es la zona operativa que comprende la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Con ese primer posicionamiento, la compañía confirmó que las dificultades no obedecían a problemas individuales de los dispositivos, sino a su propia red.

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La falla impactó tanto a teléfonos con sistema operativo Android como a equipos iPhone, lo que descartó cualquier relación con una marca o plataforma específica. Algunos usuarios manifestaron su inconformidad porque la interrupción ocurrió en un contexto en el que Telcel había anunciado aumentos de precios en sus paquetes de servicio.

Telcel atribuyó la falla a trabajos de incremento de capacidad en la red

Horas más tarde, Telcel emitió un comunicado con una explicación más detallada sobre el origen de la interrupción. “Derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y área conurbada. El origen de la falla fue resuelto de inmediato”, indicó la empresa en su comunicado oficial del 20 de noviembre de 2026.

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Telmex, la filial de telefonía fija del mismo grupo corporativo, también registró afectaciones durante la jornada. Ninguna de las dos empresas precisó el tipo específico de trabajos de red que desencadenaron el problema ni estableció un horario exacto para el restablecimiento completo del servicio.

La congestión de usuarios retrasó la normalización, aunque la falla técnica ya estaba resuelta

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La empresa advirtió que, si bien el origen técnico del problema había sido corregido, la recuperación del servicio no sería inmediata para todos los clientes. “Sin embargo, debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias verán restablecido el servicio gradualmente”, señaló Telcel en el mismo comunicado. El equipo de ingeniería de la compañía continuó trabajando en campo para normalizar las condiciones de la red.

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Durante las primeras horas de la tarde, algunos usuarios reportaron haber recuperado la señal, mientras otros continuaban sin servicio. En una actualización posterior, el área de comunicación de Telcel precisó: “La red está arriba, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente.” Quienes permanecieron sin señal durante la interrupción podían contactar al soporte técnico de la empresa mediante el chat del portal web oficial desde una conexión WiFi, o llamar al número 111 sin costo en el caso de planes de renta, o al 264 para usuarios del sistema prepago Amigo.

Telcel ofreció disculpas pero no fijó hora de restablecimiento total

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En el cierre de su comunicado oficial, Telcel incluyó un mensaje dirigido a los clientes afectados: “A quienes experimentaron intermitencias les ofrecemos una disculpa por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión.” La empresa no detalló el tipo de trabajos de infraestructura que originaron la falla ni comprometió una hora de restablecimiento completo.

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Especialistas en ciberseguridad y tecnología descartaron que la caída estuviera vinculada a un apagón tecnológico global, versión que circuló en redes sociales durante las primeras horas de la interrupción. Downdetector registró un promedio habitual de 15 reportes diarios para Telcel; el 20 de noviembre, esa cifra se multiplicó por más de 246 durante el pico máximo de la falla.