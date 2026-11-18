Rosa Icela Rodríguez presenta perfil de quienes integrarán Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los perfiles de los académicos que integrarán la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos, como parte del decreto presidencial enviado por Claudia Sheinbaum, que busca fortalecer la imprenta de materiales electorales en México, tras los escándalos por irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) con empresas privadas.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezada por la titular de Gobernación —mientras la mandataria se encuentra en una gira en China— detalló que la nueva integración contempla la participación de tres consejeros independientes propuestos por instituciones de educación superior: el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey.

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El nuevo decreto presidencial, que será publicado este 18 de noviembre, modificará la estructura de Talleres Gráficos de México para ampliar su Junta de Gobierno de cuatro a siete integrantes, incorporar consejeros independientes de instituciones de educación superior y crear mecanismos de transparencia en la contratación de proveedores.

La primera etapa de la reforma concluirá en junio de 2027 y contempla fortalecer la capacidad del organismo para producir documentación electoral; posteriormente, el Gobierno buscará impulsar una Ley de la Imprenta Nacional de México y cambios a la legislación electoral con el objetivo de que esos materiales sean elaborados por entidades públicas bajo las especificaciones y controles de calidad del INE.

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Ángel Eustorgio Rivera González, representante del IPN

El IPN designó al doctor Ángel Eustorgio Rivera González como integrante de la Junta de Gobierno. La secretaria Rosa Icela Rodríguez informó que Rivera González es profesor investigador de tiempo completo de la UPIXA y coordinador de la Red de Desarrollo Económico.

El académico es ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, además de doctor en Filosofía en Administración. Su trayectoria incluye experiencia en sistemas de calidad, gestión organizacional y gestión del conocimiento.

Raúl Juan Contreras Bustamante, representante de la UNAM

Por su parte, la UNAM propuso al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante para formar parte del órgano de gobierno de Talleres Gráficos. Contreras Bustamante es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, institución que dirigió durante dos periodos consecutivos. Cuenta con una trayectoria de casi 38 años como docente.

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También tiene dos doctorados honoris causa y es investigador nacional nivel III. La secretaria de Gobernación agradeció al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, por la designación del representante universitario.

Josefina Cortés Campos, representante del Tec de Monterrey

En el caso del Tecnológico de Monterrey, la institución designó a la doctora Josefina Cortés Campos como consejera independiente de la Junta de Gobierno.

Cortés Campos es decana de la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey. Es licenciada en Derecho por el ITAM y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel II.

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La secretaria de Gobernación reconoció la participación del rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Mura Lascurain, en la definición de esta representación.

Viridiana Gabriela Yáñez Rivas será la nueva directora

Durante la conferencia, Rosa Icela Rodríguez también anunció la designación de Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva directora general de Talleres Gráficos de México.

Yáñez Rivas es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas por el CIDE.

Ingresó al organismo en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos. Entre sus labores estuvieron la gestión de certificaciones ISO, la planeación institucional, la sistematización de bases y la documentación.

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La funcionaria señaló que el plan federal prevé fortalecer las capacidades de Talleres Gráficos hasta junio de 2027 y, posteriormente, impulsar una ley de la Imprenta Nacional de México y cambios a la legislación electoral para que la producción de boletas y otros materiales quede a cargo de entidades públicas bajo controles de calidad del INE.

Junta de Gobierno de Talleres Gráficos tendrá siete integrantes

La nueva Junta de Gobierno de Talleres Gráficos tendrá siete integrantes y será encabezada por la persona titular de la Secretaría de Gobernación.

Además de los tres representantes propuestos por instituciones académicas, estarán incluidos integrantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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El decreto también plantea que el órgano pueda invitar a representantes de instituciones electorales y responsables de auditorías a sus sesiones.

La ampliación de la Junta de Gobierno incorpora a tres consejeros independientes provenientes de instituciones de educación superior, en el marco de la estrategia federal para que organismos públicos produzcan documentación electoral, materiales de seguridad e impresos oficiales.