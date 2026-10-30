Elección del próximo director del IPN: fechas clave, votantes y requisitos para las candidaturas

Tras más de 60 días de paro, entregan las instalaciones de la UPIITA al IPN. Crédito: MVS Noticias

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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) iniciará un nuevo mecanismo de consulta para integrar las listas de aspirantes a ocupar su Dirección General, luego de las intensas movilizaciones y paros estudiantiles para exigir mejoras en las instalaciones y la destitución de quien ocupa el cargo ahora, Arturo Reyes Sandoval.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la comunidad politécnica participará por primera vez de forma directa en un ejercicio que incluirá a estudiantes, personal académico y trabajadores de apoyo.

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Sin embargo, la consulta no definirá por sí sola a la próxima persona titular del IPN. El proceso concluirá con la integración de dos listas —una de mujeres y otra de hombres— que serán enviadas a la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, quien tendrá la determinación final conforme a la Ley Orgánica del Instituto.

¿Cuándo se realizará la elección del próximo director del IPN?

La etapa de participación de la comunidad politécnica, denominada consulta institucional, está programada del 25 al 27 de noviembre de 2026.

Los resultados serán publicados el 1 de diciembre de 2026. Ese día, la SEP dará a conocer dos listas de aspirantes: una integrada por tres mujeres y otra por tres hombres, aunque podrían incluirse más perfiles si existe un empate en el porcentaje ponderado.

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Después, la SEP remitirá los expedientes de las personas seleccionadas a la Presidencia de la República. La convocatoria no establece una fecha específica para que se anuncie la designación definitiva de la Dirección General del IPN.

Calendario del proceso de selección

Estas son las fechas previstas en la convocatoria:

29 de octubre: publicación oficial de la convocatoria.

Del 3 al 6 de noviembre: registro presencial de aspirantes ante la SEP.

Del 10 al 13 de noviembre: revisión y validación de documentos.

18 de noviembre: publicación de las personas aspirantes que cumplieron los requisitos y podrán ser votadas.

Del 18 al 24 de noviembre: difusión de currículums, programas de trabajo y cartas de motivos.

Del 25 al 27 de noviembre: consulta digital a la comunidad politécnica.

1 de diciembre: publicación de las listas que serán enviadas a la titular del Poder Ejecutivo federal.

Los plazos serán improrrogables, salvo que exista una determinación fundada y motivada para modificarlos.

¿Quiénes podrán votar en la consulta del IPN?

Podrán participar integrantes de la comunidad politécnica que se encuentren activos al corte del 6 de noviembre de 2026. La convocatoria reconoce tres sectores:

Personal académico Estudiantes Personal de apoyo y asistencia a la educación

La consulta se realizará mediante un sistema digital o electrónico. Para habilitar la participación, el IPN deberá proporcionar los datos institucionales indispensables, como número de cuenta o de trabajador, correo electrónico institucional y nombre completo.

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Cada persona recibirá dos listas de candidaturas elegibles: una de mujeres y otra de hombres. Deberá elegir a tres mujeres y tres hombres.

¿Cómo se contarán los votos?

El resultado no dependerá únicamente del número total de votos. La SEP aplicará un sistema de ponderación sectorial, con el objetivo de que los tres grupos tengan el mismo peso en el resultado final.

Cada sector tendrá un valor de 33.33%:

Personal académico: 33.33%

Estudiantes: 33.33%

Personal de apoyo y asistencia a la educación: 33.33%

Así, ningún grupo podrá imponerse por sí solo sobre los demás, independientemente de que tenga una población más numerosa.

La votación tendrá carácter consultivo: permitirá identificar los perfiles con mayor reconocimiento entre la comunidad, pero no dará una ventaja jurídica definitiva frente a las demás personas incluidas en las listas.

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¿Quiénes pueden ser candidatos a dirigir el IPN?

Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley Orgánica del IPN. Entre las condiciones indispensables están:

Ser mexicana o mexicano por nacimiento .

Tener más de 30 años .

Contar con un título de licenciatura cursada en el IPN , con al menos cinco años de antigüedad.

Tener reconocido prestigio profesional y académico.

Contar con solvencia moral.

Estar identificado con los objetivos históricos de la institución.

Además, deberán presentar acta de nacimiento, título profesional, currículum ejecutivo y completo, carta de motivos y un programa de trabajo y visión institucional de entre 20 y 30 cuartillas.

Las candidaturas deberán registrarse presencialmente del 3 al 6 de noviembre en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, ubicada en Donceles 100, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Quién toma la decisión final?

Aunque la comunidad del IPN participará en la consulta, la decisión final corresponderá a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La SEP integrará dos listas: tres mujeres y tres hombres con los mejores resultados ponderados. Posteriormente, enviará los expedientes en sobre cerrado a la Presidencia para que se realice la designación de la nueva persona titular de la Dirección General del IPN.

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La convocatoria presenta este mecanismo como un proceso histórico, pues incorpora directamente la opinión de estudiantes, docentes y personal de apoyo en la definición de los perfiles que serán considerados para encabezar al Politécnico.