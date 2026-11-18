Eusebio Armando Vaca Gallardo (FESC)

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Un hombre que se identificó como sobrino de Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido la mañana del martes 17 de noviembre en Mexicali, Baja California, con un rifle de asalto de uso exclusivo del Ejército y una camioneta con reporte de robo.

Eusebio Armando Vaca Gallardo, de 50 años, ya contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado al momento de su captura.

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Un rifle con mira digital y 31 cartuchos útiles

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana lo interceptaron a las 09:21 horas en un camino de terracería al norte de la comunidad Nuevo Milenio, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El operativo se desarrolló cerca de un rancho que lleva el apellido de la familia del detenido.

(Registro Nacional de Detenciones)

Vaca Gallardo circulaba a bordo de una camioneta Ford F-250, modelo 2010, con placas de Nevada, que resultó tener reporte de robo, según informó La Jornada. Al revisar el vehículo, los policías estatales localizaron un rifle de asalto color negro con empuñadura de plástico y mira digital.

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El arma estaba acompañada de dos cargadores calibre 5.56 x 45: uno con 16 cartuchos y otro con 15, para un total de 31 municiones listas para uso. Las autoridades no detallaron si el detenido disparó o amenazó a los elementos antes de su arresto.

Vaca Gallardo es descrito en la ficha de detención como un hombre de tez morena clara y complexión robusta. Al momento de su arresto vestía una playera tipo polo color azul, pantalón de mezclilla del mismo color y calzado tipo sandalias color gris.

La orden de aprehensión que lo perseguía desde 2024

Se le perseguía desde 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente de Vaca Gallardo no comenzó con este arresto. El detenido contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado registrada bajo el Número Único de Caso 202401495.

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En 2025, un juez federal le concedió un amparo que le permitía evitar ser detenido por ese delito, un recurso legal que perdió efectividad práctica con la captura de este martes. El Registro Nacional de Detenciones confirmó que, tras su arresto, el caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con el detenido en traslado hacia esa instancia federal.

Vaca Gallardo no es un desconocido para las corporaciones de seguridad antes de este arresto. Hace una década había sido detenido en posesión de cuatro kilogramos de marihuana, de acuerdo con Zeta Tijuana.

El detenido también registra antecedentes penales en California, Estados Unidos, aunque se desconoce la naturaleza de esos cargos. Es propietario de un rancho identificado con el apellido Vaca Gallardo, ubicado al noreste de la zona urbana de Mexicali, donde se concentró parte del operativo de este martes.

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El vínculo con “El Jefe de Jefes”

Funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

La relación de parentesco con Miguel Ángel Félix Gallardo surgió de la propia declaración del detenido ante los agentes estatales, aunque ninguna autoridad ha confirmado el dato de forma independiente, ambos comparten apellido.

Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, murió dos días antes de este arresto, el domingo 15 de noviembre, a los 80 años.

La causa de muerte fue una falla orgánica múltiple, según confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Félix Gallardo había sido trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande hacia el Hospital Country 2000, en Guadalajara, el viernes 13 de noviembre, por presentar niveles bajos de oxigenación.

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El capo cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión: una por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y otra por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar. Sus restos fueron cremados en una funeraria de Guadalajara.