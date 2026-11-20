La dirigencia del PAN cuestionó el nulo avance en la investigación contra corrupción e irregularidades en el INE. Crédito: X/ @JorgeRoHe

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Este jueves, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) criticó la falta de trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la investigación de presuntos casos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde el punto de vista de Jorge Romero Herrera, líder nacional del blanquiazul, las indagatorias en el órgano electoral, prácticamente, no han avanzado, pese a que su denuncia fue presentada hace tres semanas, al tiempo que exigió a Morena emitir la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto.

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Dirigencia del PAN reclama a la FGR falta de avances en el caso del INE

Durante su gira por La Paz, Baja California Sur, Romero Herrera afirmó -y utilizó una analogía futbolística– que el oficialismo implementó una estrategia para “adueñarse” del árbitro electoral y decretar “penalti” cuando ellos quieran.

“Hoy desde La Paz le decimos a la Fiscalía General de la República, ante la que hace tres semanas presentamos una denuncia por toda la gama de delitos que nos enteramos que pasaron: corrupción, peculado, tráfico de influencias, cohecho.

“¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la República? Ya pasaron tres semanas. No sabemos si le están apostando a que pase de moda el tema. Pero para el PAN no va a pasar de moda. Y una destitución del titular del INE no va a dar para nosotros como si ya todo se resolviera”, dijo el dirigente panista.

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Exigen a Morena que emita la convocatoria para renovar la presidencia del INE

Por otro lado, el líder opositor consideró que “se tienen que deslindar responsabilidades ante un cúmulo de delitos cuasi infinitos en contrataciones y en nombramientos. Y nosotros le exigimos a Morena que emita la convocatoria para renovar la presidencia del INE”.

También sostuvo que “es obvio y notorio que ahora la apuesta es que ya se queden las cosas como están. Y usando ahora como pretexto el que no existe un consenso”.

Consejera presidenta interina habría llegado por recomendación del exgobernador de Puebla

Romero Herrera también se dio tiempo para hacer una revelación respecto a la llegada de la consejera Blanca Yassahara Cruz García al Consejo General del INE.

Según Jorge Romero, la consejera presidenta interina “llegó ahí por el apadrinamiento político de Sergio Salomón, exgobernador morenista de Puebla”.

Blanca Cruz reitera que el INE opera con normalidad

En medio de los reclamos del PAN hacia la Fiscalía General de la República por no avanzar en las investigaciones contra presuntos actos de corrupción e irregularidades con proveedores del INE, la consejera presidenta interina Blanca Cruz se mostró tranquila con la operatividad de organismo

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Hoy, Cruz García destacó que las actividades del organismo continúan sin interrupciones, pese a las revisiones internas y la falta de una nueva designación para ocupar la presidencia definitiva.

El senador del PAN Ricardo Anaya advirtió que Morena quiere un INE "mocho" sin presidencia. Crédito: PAN

No descarta dirigir al árbitro electoral durante todo el proceso electoral

La funcionaria sostuvo que cuenta con la experiencia necesaria para conducir al instituto y no descartó permanecer en el cargo durante el proceso electoral de 2027.

Al ser cuestionada sobre su futuro en el cargo, resaltó que cuenta con 15 años de experiencia en materia electoral y en la conducción de procesos electorales.

Cruz García señaló que asumir esa responsabilidad no representa un trabajo individual, pues cuenta con el respaldo y la participación de las otras nueve consejerías que integran el Consejo General.

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Explicó que su designación provisional es resultado de un acuerdo colegiado y que, bajo el mismo principio, deben atenderse las decisiones relacionadas con la conducción del instituto.

“Esta es una alta responsabilidad que tenemos que cumplir con diligencia y colegialidad”, comentó al referirse a la continuidad de las actividades del organismo.

Destaca el trabajo colegiado en el organismo electoral

Tras la sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada este jueves 19 de noviembre, Cruz García afirmó que las 10 consejerías mantienen el trabajo de manera colegiada y que no existe una pausa en las responsabilidades del organismo.

Crédito: X/@JorgeRoHe

“Nosotros en el Instituto Nacional Electoral, hemos estado trabajando de manera colegiada las diez consejerías. Los trabajos no han parado en ningún momento”, declaró ante medios de comunicación.

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También habló sobre la posibilidad de que la Cámara de Diputados retrase el nombramiento de quien ocupará la presidencia definitiva; no obstante, evitó hacer un llamado a los legisladores para acelerar el procedimiento y aseguró que esa determinación corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

Ante toda la incertidumbre que existe en torno al INE, el PAN le suma otra, al exigir a la FGR avance en las investigaciones contra irregularidades con proveedores y actos de corrupción que supuestamente involucran a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.