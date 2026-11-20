El cantante pausará sus compromisos en vivo hasta febrero de 2027 debido a una intervención laríngea en Estados Unidos (@carlosrivera)

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El cantante Carlos Rivera permanece en Boston, Massachusetts, donde se someterá a una microcirugía de cuerdas vocales para corregir una lesión vascular interna que lo mantendrá en silencio absoluto por varias semanas, antes de su regreso a los escenarios previsto para febrero de 2027.

La intervención quirúrgica llegará después de recibir su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por su producción “¡Vida México!“, un trabajo dedicado a honrar la memoria de su padre.

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El procedimiento médico buscará atender la ruptura de vasos capilares en la cuerda vocal izquierda, padecimiento que comenzó a manifestarse durante su serie de presentaciones en España a mediados de año y que forzó la reprogramación de conciertos en América Latina.

Diagnóstico médico y descarte de nódulos

El intérprete explicó los detalles de su padecimiento y descartó la presencia de callosidades en la laringe o complicaciones derivadas del desempeño técnico sobre el escenario.

“Lo que a mí me pasó es que justamente en la laringe tuve una hemorragia, pero no es que sangras, es que se rompen unos vasitos dentro de las cuerdas, que esto tiene que ver no por mala técnica, no por una mala práctica. Afortunadamente en 25 años que llevo cantando nunca me había pasado, no tengo nódulos, que eso ya es una ganancia enorme”, detalló.

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La acumulación de esfuerzo provocó la formación de un pólipo derivado de esos derrames internos. Aunque el cantante completó tratamientos previos de descanso, los médicos determinaron que la intervención quirúrgica resulta indispensable para evitar daños permanentes en su voz.

“Hoy estoy recuperado prácticamente de esa lesión, pero ya con esto ahora sí el doctor puede ver dónde están esos pequeños problemas porque es una microcirugía, y bueno, pues tiene que ser para que no me vuelva a pasar, para que pueda seguir haciendo esto”, señaló Carlos Rivera.

La lesión se originó durante su gira veraniega por España a causa de la ruptura de vasos capilares en la cuerda vocal izquierda. (Archivo)

La atención de un especialista en Massachusetts

Carlos Rivera eligió la ciudad de Boston para ponerse bajo la supervisión del laringólogo responsable de procedimientos quirúrgicos en figuras internacionales como Adele y Steven Tyler, vocalista de Aerosmith.

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El especialista empleará tecnología microscópica para operar de forma directa sobre el tejido membranoso de la laringe. Esta técnica reduce la invasión en la mucosa vocal y previene la formación de tejido cicatrizal rígido.

La preparación preoperatoria requirió exámenes clínicos específicos en territorio estadounidense, así como reposo fonatorio previo para desinflamar la zona antes del ingreso al quirófano.

Aunque el equipo médico aún no confirma el día exacto de la intervención en Massachusetts, el procedimiento se llevará a cabo en el transcurso de los próximos días, una vez que concluyan los estudios preoperatorios y el reposo clínico indicado.

El procedimiento microscópico en Boston estará a cargo del mismo laringólogo que rehabilitó la voz de figuras como Adele y Steven Tyler. (Redes Sociales)

Mutismo absoluto y calendario de rehabilitación

Tras la operación, el cantante deberá someterse a una fase estricta de silencio absoluto durante varias semanas para permitir que las capas superficiales de las cuerdas vocales cierren sin roce.

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El plan de recuperación contempla tres meses de rehabilitación foniátrica con ejercicios de respiración y vocalización gradual bajo supervisión médica.

“Estaré eso sí unas cuantas semanas sin poder hablar para poder recuperar después del procedimiento, y bueno, primero Dios ahora en este fin de año recibir a mi hija, poder hablar, poder cantar, poder hacer lo que pueda, digo no puedo hacer un concierto todavía, pero yo creo que para febrero por ahí estaré de vuelta en los escenarios”, expuso el artista.

El periodo de inactividad coincidirá con un hecho familiar. Su esposa, Cynthia Rodríguez, permanece en México debido a un embarazo avanzado, por lo que el matrimonio espera el nacimiento de su hija María en las últimas semanas del año.

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El protocolo posquirúrgico exigirá semanas de mutismo estricto para asegurar la cicatrización de los tejidos. @carlosrivera/Instagram

Fechas reprogramadas y regreso en 2027

La afección forzó modificaciones en el calendario del “¡Vida México! Tour". La oficina del artista canceló su presentación del 26 de noviembre en Querétaro por tratarse de un palenque de feria que no admitía cambio de fecha.

Los conciertos suspendidos en Sudamérica y Centroamérica fueron trasladados a 2027. Las presentaciones en Quito y Guayaquil se realizarán el 27 y 29 de mayo del año entrante.

El recital en Costa Rica quedó fijado para el 3 de abril, mientras que el espectáculo programado en Monterrey se llevará a cabo el 22 de mayo. Las citas en Guatemala, El Salvador, Bogotá y Medellín también se integraron a la agenda de abril de 2027.

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El calendario de Rivera contempla reaparecer en actos públicos la primera semana de febrero de 2027, fecha en la que se entregará el galardón en Los Ángeles, California.

El reajuste de la gira trasladó sus conciertos de Ecuador, Costa Rica y Monterrey al segundo trimestre de 2027. REUTERS/Ronda Churchill

Una candidatura dedicada a la memoria de su padre

La pausa obligada en los escenarios contrasta con el reconocimiento de la Academia de la Grabación a su disco “¡Vida México!“, producción concebida como un tributo póstumo tras el fallecimiento de José Gonzalo Gilberto Rivera en agosto de 2022.

El álbum "¡Vida México!" rinde homenaje póstumo a su padre con arreglos de mariachi tradicional. Carlos Rivera - (Instagram)

El material reúne composiciones tradicionales mexicanas grabadas con mariachi y orquesta, un proyecto que el intérprete presentó durante las festividades de Día de Muertos en Tlaxcala semanas antes de viajar a Massachusetts para someterse a la intervención quirúrgica.

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El intérprete buscará alzarse con la presea en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el próximo 7 de febrero, la misma semana en la que los especialistas prevén darle el alta médica definitiva para retomar el micrófono.