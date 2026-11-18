Joselyn Rocha falleció el pasado 13 de noviembre en la alcaldía Cuajimalpa. Crédito: Redes Sociales

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya investiga los hechos en los que murió atropellada Joselyn Rocha el pasado 13 de noviembre, en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. La víctima tenía seis meses de embarazo y el conductor involucrado se dio a la fuga sin auxiliarla, según el testimonio de su hermana, Dayani Rocha.

El caso circuló en redes sociales luego de que la hermana de la víctima difundiera un video en el que pidió apoyo a testigos, medios de comunicación y autoridades para esclarecer el crimen y localizar al responsable, quien hasta el momento continúa sin ser identificado.

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La FGJCDMX inició una carpeta de investigación por homicidio culposo

La FGJCDMX informó a través de sus canales oficiales, incluida su cuenta de X que, desde el mismo 13 de noviembre, inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras el fallecimiento de Joselyn en avenida Santa Fe. En el esclarecimiento de los hechos intervienen el Ministerio Público, la Policía de Investigación (PDI) y personal de servicios periciales.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el personal asignado al caso trabajó para determinar las circunstancias exactas del atropellamiento e identificar al conductor involucrado, sin que hasta el momento se reportara una detención o una identidad confirmada del responsable.

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Comunicado de la fiscalía capitalina. Crédito: FGJCDMX

La FGJCDMX señaló que, a través de su área de Atención Ciudadana, mantuvo contacto con la hermana de la víctima con el propósito de brindarle orientación, atender sus inquietudes y dar seguimiento puntual al caso. La institución agregó que continuaría con las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a la persona responsable y garantizar a la familia el acceso a la justicia.

La dependencia tampoco precisó si el vehículo involucrado en el atropellamiento ya había sido localizado, ni detalló las características del automóvil que participó en los hechos.

El homicidio culposo se configura cuando una persona priva de la vida a otra sin intención de hacerlo, por negligencia, falta de cuidado o violación a un deber de precaución, como ocurre en accidentes de tránsito. Se distingue del homicidio doloso, en el que el responsable actúa con la intención directa de causar la muerte de la víctima, lo que implica penas considerablemente más altas que las previstas para el delito culposo.

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El atropellamiento ocurrió cerca de la Torre Huawei en Santa Fe

Dayani Rocha relató en un video difundido en sus redes sociales que el atropellamiento ocurrió cerca de la torre de Huawei, en avenida Santa Fe, una zona de alto tránsito vehicular y corporativo en la demarcación. Según su testimonio, Joselyn Rocha salió a trabajar ese día como cualquier jornada habitual, sin saber que ya no volvería a casa.

A través de un video en redes sociales, la hermana de Joselyn Rocha solicitó la colaboración de posibles testigos tras el atropellamiento en el que la joven falleció en Santa Fe. Crédito: Redes Sociales

“La persona que la asesinó a ella y a su bebé, mi hermana estaba embarazada, tenía seis meses de embarazo, pues se dio a la fuga, ni siquiera se bajó a auxiliarla”, dijo Dayani Rocha en el video. De acuerdo con su relato, el conductor abandonó el lugar de los hechos sin prestar ayuda y, hasta el momento de la publicación, el responsable continuaba libre.

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El nombre completo de la víctima, Cristina Joselyn Rocha Chimal, apareció en una publicación conmemorativa en el perfil de Instagram de su hermana, con las fechas 1990-2026, lo que indica que tenía 36 años al momento de su muerte.

La SSC también analizó videos de cámaras de videovigilancia para identificar al conductor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó, en respuesta a una publicación, que tomó conocimiento de los hechos a partir del video difundido en redes sociales sobre el atropellamiento del 13 de noviembre. La corporación señaló que, a raíz de la viralización del caso, inició acciones específicas para colaborar con el esclarecimiento del hecho de tránsito.

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Testigos de la zona difundieron imágenes del hecho. Crédito: Redes Sociales

La dependencia detalló que policías de la corporación analizaron videos de cámaras de videovigilancia con el propósito de identificar al conductor del vehículo involucrado y colaborar en su localización. Personal de la SSC también buscó contacto con los familiares de la mujer fallecida, con el propósito de brindarles atención y acompañamiento institucional, de acuerdo con el comunicado de la corporación.

Dayani Rocha señaló en su testimonio que la familia ya estuvo en contacto con el alcalde de Cuajimalpa y con el jefe de seguridad de la demarcación, a quienes pidió apoyo para dar seguimiento a la investigación. En el video, la hermana de la víctima difundió un número telefónico, el 5528426411, para que las personas que presenciaron el atropellamiento pudieran aportar información como testigos.

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“Si el responsable ve mi video, quiero decirte que por favor tengas un poquito de respeto hacia mi familia y te entregues, que te hagas responsable de lo que hiciste”, expresó Dayani Rocha, quien agregó que el conductor acabó con el sueño de su hermana, que siempre fue ser mamá.